Mens resten av Europa sliter med et stadig større smittetrykk har England hatt en svak nedgående trend de siste dagene.

Slik strammer Europa inn i førjulstiden

Europa har igjen blitt pandemiens episenter og nå innføres portforbud, munnbindpåbud og coronapass i flere land.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) sto Europa for mer enn halvparten av de 48 000 covid-dødsfallene på verdensbasis i den første uken av november.

Flere land strammer nå inn på grunn av mye smitte. Spesielt coronapass er et tiltak mange land tar i bruk. Et coronapass viser at man er fullvaksinert, har gjennomgått covid-19 sykdom innenfor det siste halve året eller har en ny coronatest.

Forrige uke åpnet den norske regjeringen for at kommunene i Norge skal kunne ta i bruk coronapass.

Mandag sa Helse- og omsorgsdepartementet til VG de jobber sammen med FHI og Helsedirektoratet med å få det juridiske og praktiske på plass så raskt som mulig, slik at kommunene kan ta i bruk sertifikatet.

Coronapass for å dra på jobb i Danmark

I september var ikke coronaviruset definert som en samfunnskritisk sykdom lenger i Danmark, og dermed forsvant de siste tiltakene, men dette har endret seg. Smitten er tilbake og nå har også danskene restriksjoner på hvem som får komme inn på serveringssteder og store arrangementer.

Fortsatt har landet rundt en halv million mennesker som har fått tilbud om vaksine, men som har latt være. Samtidig stiger smitten og sykehusinnleggelsene.

Nå strammer den danske regjeringen og helsemyndighetene kraftig til for å få folk til å vaksinere seg. Danskene må blant annet vise coronaserfikat eller teste seg flere ganger i uken for å komme på jobb.

Avtalen gjelder så lenge covid-19 er erklært en samfunnskritisk sykdom i Danmark, foreløpig for en måned.

Begrenset antall i Sverige

Nabolandet vårt har blitt svært rammet under pandemien. I forrige uke hoppet antall positive tester opp, og registrerte 2000 nye tilfeller, opp mot 1000 uken før.

Sverige har i likhet med Norge ikke innført coronapass enda. Men, det er fortsatt begrensninger på hvor mange som kan samles.

STOCKHOLM: Biblioteksgatan i hovedstaden i full julelys-bekledning.

På arrangementer som holdes utendørs og uten seter er det maks 600 som kan delta, og 3000 med faste plasser. Innendørs er det 50 uten faste plasser, og 300 med faste plasser. For private sammenkomster gjelder er takhøyden 50 gjester.

Det er ikke et krav å bruke munnbind.

Høye smittetall i Nederland

I Nederland er det nå krav om coronapass for å komme inn på offentlige steder.

Forrige uke opplevde Nederland de høyeste smittetallene siden starten av pandemien, melder avisen De Telegraaf. Over 187.000 mennesker har blitt smittet av viruset de siste 14 dagene, ifølge VGs coronaspesial.

VG møtte henne i Nederland denne uken.

Innføringen av coronapasset er noe nederlandske myndigheter har gjort for å kunne lempe på kravet om 1,5 meters avstand, slik at folk kan gå ut og nyte utelivet, men da på en sikrere måte.

Coronapass i Tyskland

Tirsdag ble det registrert over 53 000 nye smittetilfeller i Tyskland, og det er flere tiltak i landet.

I det offentlige rom gjelder som regel en avstand på minst 1,5 meter mellom mennesker. Det er som hovedregel munnbindplikt på offentlig transport, i butikker og andre steder der det er mange mennesker.

Man må ha coronapass for å gå på restauranter i Berlin og flere tyske delstater.

Smitten synker i England

Mens resten av Europa sliter med et stadig større smittetrykk og flere sykehusinnleggelser, har England hatt en svak nedgående trend de siste dagene.

Smitten har også holdt seg relativt stabil siden oktober.

Statsminister Boris Johnson ser likevel ikke ut til å være fri for bekymring. Mandag denne uken gikk han ut med en klar oppfordring til britene.

LONDON: Julestemning i Oxford Street i London.

– Det hadde vært en sann tragedie hvis de som har fått to vaksinedoser nå blir alvorlig syke eller dør fordi de ikke tar den tredje dosen. En ny bølge er på vei over Europa, og for å ruste oss mot den må alle vaksinere seg.

Han understrekte samtidig at en ny nedstengning i julen ikke er utelukket hvis smittetrenden skulle snu.

De fleste julemarkedene som i fjor ble avlyst over hele England på grunn av pandemien, skal etter planen returnere i år. Det er likevel meldt om at noen holder stengt et år til, på grunn av pandemien. Julemarkedet i Leeds ble allerede i september avlyst som følge av pandemien.

Hverken munnbind eller Corona sertifikat er lovpålagt.

Påbud om munnbind i Spania

Det er påbud om bruk av munnbind i Spania for alle over seks år innendørs og på offentlig transport. Munnbind må også brukes utendørs dersom man ikke kan holde 1,5 meter avstand til andre.

Regionene har ulike smitteverntiltak avhengig av smittesituasjonen, for eksempel begrensninger på antall personer som kan samles.

Frankrike øker presset

Frankrike har hatt en svak økende smittetrend siden oktober, og den siste tiden har antall positive tester økt betraktelig. Mandag denne uken ble det rapportert om nesten 20 000 nye tilfeller av viruset, opp mot 12 000 som var gjennomsnittet uken før.

For å komme inn på kafeer, barer og kulturarrangementer er franskmennene nå nødt til å vise et gyldig vaksinepass.

MISTER VAKSINEPASS: Alle over 65 år som ikke tar en boosterdose mister vaksinepasset sitt fra 15. desember.

I likhet med England ønsker også den Franske regjeringen nå at alle skal takke ja til den tredje dosen. Dermed er det bestemt at fra 15. desember vil de over 65 som har takket nei til den tredje dosen, se seg nødt til å miste det gyldige vaksinepasset sitt.

Julemarkedene ser ut til å gå som planlagt i år, med munnbindrestriksjoner og et krav om 2-meter avstand.

Vaksinerte får bli med i Italia

Også i Italia må du ha et gyldig vaksinepass for å komme inn på både universitet, arbeidsplassen, treningsstudioer, kinoer og andre kulturtilbud.

ØKENDE SMITTETREND: I Italia er det en økende smittetrend, og krav om vaksinepass er innført.

Landet har siden starten av november hatt en økende smittetrend, men har fortatt ikke like mange tilfeller som andre land i Europa. Smitterekorden i høst ligger på rett over 8500 tilfeller på en dag.

På festivaler og markeder er det også nødvendig å vise til et gyldig vaksinepass for å få innpass. Julemarkedene i landet er planlagt å gå som vanlig, etter at de i fjor så seg nødt til å avlyse på grunn av pandemien.

Kravet om gyldig vaksinepass er så langt satt til 15 desember i år.

Østerrike stengt ned for uvaksinerte

Østerrike kjører hard linje – og plasserte sine mange uvaksinerte innbyggere i lockdown fra mandag 15. november. Helseminister Wolfgang Mueckstein sa på en pressekonferanse søndag at de inngripende tiltakene ville vare en ti dagers tid.

Det bor nesten ni millioner mennesker i Østerrike. Ifølge VGs coronaspesial er 63 prosent i landet fullvaksinert. Det er en av de laveste vaksine-ratene i Vest-Europa.

Barn under 12 år får unntak for lockdown, men andre uvaksinerte kan kun forlate hjemmene sine for å dra på jobb eller handle nødvendige dagligvarer.