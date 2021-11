RETTFERDIGHET: Wanda Cooper-Jones , moren din 25 år gamle Ahmaud Arbery.

Sønnen hennes ble brutalt drept på joggetur: − En lang og hard kamp

NEW YORK (VG) En far, en sønn og en nabo er nå dømt for drapet på amerikanske Ahmaud Arbery. De jaget ham i en pickup bil, skøyt ham og filmet drapet.

Av Camilla Svennæs Bergland

Dommen kan bety livstid i fengsel – og markerer en seier i kampen for svartes rettigheter i USA.

– Det har vært en lang og hard kamp. Men Gud er god. I 2020 hadde aldri trodd at jeg skulle få oppleve denne dagen.

Ordene kommer fra Arberys mor, Wanda Cooper-Jones, bare en knapp halvtime etter at kjennelsen har blitt lest opp i rettslokalet i Brunswick i Georgia.

12 jurymedlemmer, kun en av dem svart, dømte Travis McMichael, Gregory McMichael og William Bryan i drapet på sønnen hennes.

Da dommeren ble lest opp rant tårene til Cooper-James, faren Marcus Arbery slapp ut et jubelrop.

– Tusen takk, til alle sammen. Som har kjempet denne kampen med oss, sa hun på scenen foran de fremmøtte – som i ukevis har ventet tålmodig utenfor rettslokalet.

FAMILIEN: Utenfor rettslokalet reagerer deles av familien sterkt når dommen blir lest opp.

«Stopp, stopp»

De fremmøtte foran rettslokalet har ikke bare ventet tålmodig på selve dommen – politiet har fått massiv kritikk for at det ikke ble satt i gang etterforskning tidligere.

Til tross for at de satt på videoen og visste hvem som hadde avfyrt skuddene, ble det ikke tatt ut siktelse før flere måneder senere.

I februar 2020 er Arbery ute på joggetur i nabolaget. 25-åringen elsket å løpe, og det var ikke uvanlig å se ham løpe rundt i nabolaget, har venner fortalt ifølge New York Times.

Denne søndagen passerte han et hus i et litt finere nabolag. Utenfor huset sto Gregory. Han skal ha ment at Arbery så ut som en mistenkt fra en rekke innbrudd, og ropte på sønnen Travis.

De to tok med seg en revolver og en hagle, hoppet inn i bilen og begynte å følge etter 25-åringen. Fra bilen skal de ha ropt etter Arbery: «Stopp, stopp!» og «vi vil prate med deg», før de kjørte forbi ham og stoppet.

Like etter var 25-åringen drept.

«Fortsett å kjempe»

– Å høre at de siktede faktisk ble funnet skyldige, jeg mener, det var stort. Vi fikk endelig rettferdigheten for Ahmaud som han fortjente, sier moren i et intervju med CNN.

Fortsatt finnes det både mødre og fedre rundt om i USA som ikke har fått rettferdighet for sine barn. VG snakket tidligere i år med moren til Breonna Taylor, som ble skutt og drept i sitt eget hjem av politiet i Louisville i Kentucky.

Til tross for at det er over ett år siden hun mistet datteren sin, er ingen domfeltfor drapet.

Moren til Ahmaud sier til CNN at disse foreldrene ikke må gi opp håpet:

– Fortsett å presse, fortsett å kjempe, sier hun.