SPENT: Moderna-sjef Stéphane Bancel sier de vil ha mer data om hvordan dagens vaksiner fungerer mot omikron-varianten innen to uker.

Moderna-sjefen advarer mot mindre vaksine-effekt mot omikron

Det nye varianten bekymrer vaksinetoppen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Legemiddelselskapet Moderna står bak en av de godkjente vaksinene i Norge. Deres sjef Stéphane Bancel spår i Financial Times at dagens vaksiner vil være mye mindre effektive mot omikron enn tidligere varianter av viruset.

Han advarer om at det kan ta måneder før legemiddelselskapene kan produsere en ny spesialtilpasset vaksine.

Bancel sier at det høye antallet endringer i spike-proteinet og den raske spredningen i Sør-Afrika antyder at dagens vaksiner kanskje må modifiseres neste år. Endringer i spike-proteinet kan påvirket virusets egenskaper, som hvor smittsomt det er og hvor god den er til å omgå vaksinebeskyttelsen.

Om vaksinenes effekt mot omikron-varianten sier Moderna-toppen:

– Jeg kan ikke se for meg en verden hvor den er på det samme nivået vi hadde med delta.

Han kan imidlertid ikke vise til data for å støtte opp om disse analysene, og anslår at de vet mer om to uker.

– Jeg tror det kommer til å bli et betydelig (på engelsk «material») fall. Jeg bare vet ikke hvor mye fordi vi må vente på data. Men alle forskerne jeg har snakket med sier «Dette kommer ikke til å være bra», sier Bancel.

Vaksinesjef Geir Bukholm i det norske folkehelseinstituttet (FHI) sa tirsdag morgen til VG at det er sannsynlig at vaksinene vil fungere godt.

– Vaksineeffekt kan fortsatt være god mot alvorlig sykdom fordi vi vet at mRNA-vaksinene kan gi en ganske bred beskyttelse, og bredere enn ved infeksjon, sa Bukholm.

Han påpeker at viruset har spredt seg veldig fort i Sør-Afrika, men at vi ikke vet om det skyldes at viruset er mer smittsomt, eller om det er forholdene der som gjør det.

– Ting kan tyde på at den er mer smittsom, så håper vi at vaksineeffekten er omtrent som nå, og håper den ikke gir mer alvorlig sykdom, sa Bukholm til VG.