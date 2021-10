OVERLEVDE: Shaun Emitja (21) og Mahesh Patrick (14) ble funnet i live etter flere dager i ørkenlandskamp.

Funnet etter flere dager i ørkenen: − Et absolutt mirakel

Politiet i Australia er overrasket over at to gutter som gikk seg vill i et ørkenområde, ble funnet i live.

Av Roy Kvatningen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mahesh Patrick (14) og Shaun Emitja (21) ble meldt savnet av sine familier i forrige uke, etter at de ikke kom hjem til det lille aboriginer-tettstedet Hermannsburg, 13 mil fra Alice Springs, i Nordterritoriet i Australia.

Politiet tror at 14 år gamle Patrick gikk over 35 kilometer i løpet av tre dager i ørkenlandskapet, uten mat og drikke, før han ble funnet fredag kveld.

Emitja ble funnet først lørdag kveld.

– Det er et absolutt mirakel at de overlevde. De er ekstremt heldige som er i live. Vi vet hvor tøft det er der ute, sier politisjef Kirsten Engels til ABC.

Ble atskilt

De to skal ha fått problemer med bilen etter at de var på en sportsfestival tirsdag. Plutselig sto de fast midt i et ørkenområde. Patrick og Emitja gikk fem kilometer opp en bakke med en tom bensinkanne.

– De trodde at de gikk i en retning som ville ta dem mot Sandover-motorveien. Da de kom til toppen av bakken, innså de at dette var feil og gikk ytterligere fem kilometer til en annen bakketopp, forteller Engels.

Etter å ha overnattet i bilen, kom de to bort fra hverandre. Politiet vet foreløpig ikke hvordan dette skjedde, men har funnet tegn som tyder på at ingen av dem har fått i seg mat eller drikke siden onsdag.

14 år gamle Mahesh gikk rundt tolv kilometer til han kom til et gjerde. I løpet av to dager og to netter beveget han seg langs gjerdet i flere kilometer, helt til han fant et lite lokalsamfunn.

Advarer andre

Da var han dehydrert og hadde vonde føtter, men var ellers i fin form.

– For en utrolig innsats, og som 14-åring er besluttsomheten og overlevelsesinstinktet hans helt fenomenalt, sier politisjefen.

Med utgangspunkt i den informasjonen Mahesh Patrick kunne gi om Shaun Emitja, begynte letingen etter den 21 år gamle vennen Et døgn senere ble også Emitja funnet.

Politiet advarer nå innbyggerne om å bli værende i eller ved bilen sin dersom de plutselig står fast ute i ødemarken.

– Vi kan ikke understreke det sterkt nok. Der er det litt ly fra værforholdene og det er det første letemannskapene ser etter. I tillegg er det en mye større gjenstand og dermed lettere å oppdage fra luften, sier Engels.