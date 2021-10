RUSMISBRUK BLANT ELDRE: Tall viser at stadig flere eldre behandles for helseplager knyttet til misbruk av kokain i Storbritannia.

Storbritannia: Pasienter over 90 behandles for kokainmisbruk

Det britiske helsevesenet behandler stadig flere eldre pasienter for effektene av utstrakt kokainmisbruk.

I følge tall fra NHS, gjengitt i The Sunday Express og Daily Mail, var det i 2020 og 2021 14 tilfeller av folk over 90 år som måtte behandles for mentale plager som skyldtes misbruk av kokain.

Blant den eldre befolkningen for øvrig viser tallene også en markant stigning i behandling knyttet til kokainmisbruk.

I 2019 omtalte The Times en rapport fra NHS som bekrefter det samme bildet – en utvikling hvor flere eldre mennesker må behandles for kokainrelaterte mentale plager.

Flerdobling i tilfeller

Det siste tiåret har det vært en markant økning i antall sykehusinnleggelser for mentale problemer eller adferdsforstyrrelser knyttet til kokainmisbruk blant befolkningen som er over 60 år.

Fra 67 tilfeller i 2010–2011 til 414 tilfeller i 2020–2021 – altså mer enn en femdobling.

Fokuserer man utelukkende på gruppen 70–79 år har det vært en økning fra ni tilfeller for ti år siden til 79 tilfeller i 2020–2021.

I aldersgruppen mellom 80 og 89 økte tallet fra tre til seks, og hos de over 90 økte tallet fra fire til 14.

Rusmisbrukere lever lengre

Dr. David Bremner, som konsulterer innen avhengighetspsykiatri ved den private helseklinikken Turning Point, sier til Sunday Express at økningen i innleggelser kan skyldes en aldrende befolkning og at rusmisbrukere lever lengre.

– Hjelpetilbud for rusmisbruk er nødt til å tilpasse seg for å møte behovene til aldrende befolkning. Utstrakt bruk av en skadereduserende tilnærming over årene har hjulpet folk til å holde seg trygge og leve lengre, sier Bremner.

– Resultatet av det er at vi har en kohort av eldre mennesker med komplekse behov som kommer til oss for støtte.

Han peker på at kokain, som med alle rusmidler, påvirker mental helse på en rekke måter – fra angst og depresjon til alvorlige mentale plager, slik som psykose.

Rachel Britton fra rusklinikken With You legger til at de med mentale helseplager kan ty til kokain og lignende stoffer for avlastning på kort sikt.

– Bruken av disse stoffene kan gjøre vondt verre og føre til forsterket angst og paranoia, som er vanlig på nedturen fra stoffer som kokain, sier Britton til Sunday Express.