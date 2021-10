Slik var dramaet på settet: − Vi trenger hjelp umiddelbart

SANTA FE/OSLO (VG) Timer før Alec Baldwins dødelige skudd skal flere fra filmteamet ha forlatt settet i protest mot dårlige arbeidsforhold. I nødtelefonen med politiet får vi et innblikk i kaoset som rådet da to personer ble skutt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG er ved filmsettet på Bonanza Creek Ranch. Flere journalister er tilstede i det støvete, ørkenaktige landskapet. Enkelte biler kjører inn og ut. Det vites ikke om dette er politi.

En ordknapp vakt VG møter på stedet vil ikke kommentere på om Baldwin kommer tilbake til innspillingene senere, men er klar på hva han synes om superstjernen som nå har havnet midt i et uvirkelig drama:

– Han er fin fyr. Jeg er sikker på at han går gjennom mye akkurat nå, sier en sikkerhetsvakt.

LITE SNAKKESALIG: Sikkerhetsvakten VG møter på ranchen vil ikke si mye – men kommer likevel med noen lovord om Alec Baldwin.

Personer på stedet forteller VGs journalist at det var mye politiaktivitet der i går - men sier at det er roligere i dag. Klokken 00.30 norsk tid har en politibil fra sheriffens kontor akkurat kjørt inn på ranchen.

Det var her den dramatiske hendelsen skjedde et døgn tidligere, da filmfotograf Halyna Hutchins (42) mistet livet etter det ble avfyrt skudd fra et rekvisittvåpen.

Innspillingen til westernfilmen «Rust» fikk dermed en brå slutt. En nødsamtale med politiet er gjengitt av TMZ som har fått tilgang til den.

– Vi har to personer, som ved et uhell er skutt på et filmsett med en rekvisittpistol. Vi trenger hjelp umiddelbart, lyder det fra kvinnen som snakker med politiets nødtelefon.

FILMSETT: Det var på denne ranchen våpenet gikk av i går.

– Vi har en som ligger nede

Kvinnen gjentar videre adressen de er på.

– Vår regissør og kamerakvinne har blitt skutt, fortsetter hun.

– Var det en ekte kule? spør politibetjenten på andre linjen.

– Det kan jeg ikke svare på, sier kvinnen på andre enden som har presentert seg som manusveileder (script supervisor på engelsk, journ anm.).

Kvinnen sliter med å svare på spørsmålene til politiet.

– Vi øvde og den gikk av. Og alle sprang ut, sier hun.

Kvinnen gir fra seg telefonen og en mann tar over. Det vites ikke hvem han er eller hvilken jobb han har på filmsettet.

Han blir blant annet spurt om de to som er skutt er våkne. Han svarer ja.

Videre forteller han at de har en lege på settet. Han tror det er ett sår hos hver person.

– Men vi har en som ligger nede, sier han.

Fatalt utfall

Sheriffen har bekreftet at Alec Baldwin, medprodusent og hovedrolleinnehaver, var den som avfyrte skudd.

En talsperson for filmen «Rust» uttalte til ABC News at skuddet skjedde som følge av et uhell med løsskudd, og at rekvisitt-våpenet som brukes i innspillingen, skal ha blitt avfyrt ved en feiltagelse.

Men allerede før det fatale utfallet på filmsettet på Bonanza Creek Ranch - i ørkenen i den sørlige utkanten av Santa Fe i New Mexico, var det dramatikk blant filmteamet.

Dette er det vi vet om den dramatiske dagen på filmsettet:

Organiserte arbeidere dro fra settet

LA Times har intervjuet fagorganiserte, anonymiserte kilder som skal ha vært en del av filmteamet som jobbet med filmen «Rust».

Konfliktene skal ha ulmet de siste dagene grunnet dårlige arbeidsforhold. Dette skal blant annet ha dreid seg om lange arbeidsdager og klager omkring lønn.

Filmteamet som klaget på arbeidsforholdene skal ha vært medlemmer av fagforeningen IATSE (The International Alliance of Theatrical Stage Employees).

Torsdag morgen skal de ha samlet sammen utstyret for å forlate settet og da skal det ha dukket opp flere «ikke-organiserte» crewmedlemmer for å erstatte dem, sier en kilde til LA Times.

Kilden hevder produksjonen tok snarveier for å kunne fortsette å filme.

– Det var problem under avfyring av våpenet to ganger lørdag og en gang forrige uke, sier kilden til avisen og la til at det var mangel på sikkerhetsmøter på settet.

Produksjonsselskapet sier til LA Times at tryggheten til de ansatte er «vår høyeste prioritet». Videre uttaler de:

– Selv om vi ikke ble kjent med noen offisielle klager angående våpen- eller rekvisittsikkerhet på settet, vil vi gjennomføre en intern gjennomgang av prosedyrene våre mens produksjonen stenges. Vi vil fortsette å samarbeide med Santa Fe -myndighetene i etterforskningen og tilby psykiske helsetjenester til rollebesetningen og mannskapet i denne tragiske tiden.

DØD: Halyna Hutchins, her på en tilstelning i Austin i 2019.

Dette har skjedd

Cirka klokken 14.00 amerikansk tid får politiet nødtelefonen fra filmsettet.

Halyna Hutchins og regissør Joel Souza (48) er truffet. Ifølge kilder til TMZ treffes han i kragebenet.

Både han og Hutchins sendes til sykehus. Hun ble fraktet med helikopter til universitetssykehuset i New Mexico, men livet sto ikke til å redde.

Souza fikk behandling for skadene ved et annet sykehus i New Mexico. Flere medier melder at han er utskrevet.

Ifølge fagforeningen IATSE skal våpenet ha inneholdt skarp ammunisjon. Det skriver Indie Wire som referer til mailen fagforeningen skal ha sendt til sine medlemmer.

Politiet har ikke gitt kommentarer til dette, utover at de undersøker hvordan våpenet kunne avfyres, og hva slags ammunisjon som eventuelt ble brukt.

I mailen understrekes det at den som var ansvarlig for rekvisitter ikke var medlem i fagforeningen.

Sheriffkontoret skriver i en e-post til VG at Alec Baldwin og andre vitner er avhørt av etterforskere, men at ingen personer så langt er siktet eller pågrepet.