FRI: Henrik følte seg som en fange på flyplassen i Ankara. Nå har han «sluppet ut» på Tyrkisk side, og ferien er reddet.

Henrik (20) slapp inn i Tyrkia likevel: − Ferien er reddet

Henrik reiste til Antalya med nasjonalt ID-kort. Etter å ha vært i en «fengselscelle» på flyplassen siden lørdag, slapp han endelig inn i Tyrkia.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er helt vilt og jeg er veldig fornøyd. Jeg tenker jo at ferien er reddet, sier Henrik Hippe Kristiansen til VG.

Da har han nettopp sluppet ut av det han omtalte som en «fengselscelle».

Tidligere mandag skrev VG om pass-løse Henrik, som skulle på ferie med kjæresten Donja Roshan (20) og hennes familie, som har pass.

Fikk reisedokument

De valgte Tyrkia fordi Henrik kun hadde nasjonalt ID-kort, og landet tilsynelatende hadde endret sine passregler og åpnet for at nordmenn uten pass kunne reise dit.

Det viste seg at de nye reglene ikke hadde trådt i kraft enda. Henrik ble nektet innreise og kjøpte en billett hjem igjen til Norge.

– Jeg satt jo bare på flyplassen og tenkte at jeg skulle hjem i morgen, men så kom en slags vakt og ba meg om å gå til politiet, sier Henrik.

Der fikk han utlevert et dokument som lar ham reise inn i landet, og tilbake til Norge når han skal hjem 25. juni.

VG har sett dokumentet som er utstedt av passkontoret på flyplassen, har bilde av Henrik og et tyrkisk stempel.

– De sa at jeg var veldig heldig, for jeg var den eneste som hadde fått det, forteller Henrik, som ringte den norske ambassaden under møtet for å få hjelp til oversetting.

VG har prøvd å kontakte den norske ambassaden i Tyrkia for å spørre hvorfor Henrik fikk reisedokumentet, uten å få svar.

– Hvordan reagerte kjæresten din?

– Hun ble veldig, veldig glad. De kommer og henter meg på flyplassen nå, sier Henrik.

GLADE: Henrik og kjæresten Donja Roshan er klare for ferie. Her er de utenfor flyplassen i Ankara.

Passkrøll

Det var forrige torsdag at utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) tvitret at hun var «Så glad for at Tyrkia midlertidig endrer passreglene! For resten av året kan nordmenn som mangler pass bruke nasjonalt ID-kort når de reiser til Tyrkia».

Bakgrunnen for avtalen er de store problemene med passproduksjonen som har satt mange nordmenns ferieplaner på vent.

15. juni landet hun en avtale med Tyrkias utenriksminister som åpnet for at nordmenn kan reise til Tyrkia uten pass og kun med nasjonalt ID-kort ut 2022.

– Skal sole meg

Da VG kontaktet UD tidligere mandag svarte de at man fra norsk side ventet på bekreftelse fra Tyrkia om at de formelle prosessene var gjennomført.

– I påvente av nærmere avklaring, må norske borgere derfor fortsatt benytte norsk pass for innreise til Tyrkia, sa Siri Svendsen i UD.

VG har vært i kontakt med UD etter Henrik fikk reisedokumentet. De kan ikke gi et umiddelbart svar på hva som har skjedd, men sier at de skal undersøke saken.

Selv om situasjonen løste seg for Henrik, sitter han igjen med en rekke spørsmål.

– Jeg vet ingenting om hvordan utenriksdepartementet i Tyrkia har fått vite om situasjonen min, sier han.

– Men nå skal jeg slappe av, sole meg og nyte ferien.