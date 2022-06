HØSTES: Nå starter innhøstingen av de ukrainske åkrene. Men problemet er at de ikke får fraktet det ut i verden.

Kjemper om kornet - får ikke sendt det ut i verden

ODESA (VG) Nå høstes det ukrainske kornet som skal ut til verden. Men det er bare ett problem: De får ikke fraktet det ut.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er her det ukrainske flagget kommer fra. Den blå himmelen og de gylne, gule kornåkrene som har gitt mat til generasjoner verden over.

Skurtreskeren ruller inn i åkeren, mens bladet i høy hastighet gjør et kirurgisk kutt nederst på strået. Byggstrået piskes inn i skurtreskeren, og kornet skilles fra strået.

Ut på baksiden pøser maskinen ut finkornet halm som setter seg i klær, øyne og lunger. Støvet kan være farlig i store mengder, sier bonde Mihail Lopatka (47).

BONDE: Mihail Lopatka (47) rusler i åkeren med bygg. Forrige uke startet han innhøstingen av bygg.

Mihail har tatt på seg et palestinaskjerf som beskyttelse. Men det hjelper ikke mot alle farene her.

Nytt av året er at skurtreskeren starter fra ytterkantene av åkeren, og kjører rundt kantene som en kvadrat.

– Det er fordi russerne kan bombe åkeren. Hvis de treffer her, så kan alt gå opp i flammer.

Håpet er å skille de ulike åkrene fra hverandre slik at ikke alt brenner opp.

Det er ikke mer enn 10 mil til de russiske posisjonene i Kherson-regionen, litt lenger øst. Der har Russland i snart fire måneder pøst på med artilleri mot landsby etter landsby, åker etter åker, i landet som omtales som «Verdens matfat».

ARTILLERIKRIG: Åkre og landbruksområder langs frontlinjene i Ukraina blir et lappeteppe av granatnedslag og udetonerte eksplosiver. Her i øst i Slovjansk.

De voldsomme artilleri-kampene har etterlatt seg åkrene som et lappeteppe av kratre og udetonerte eksplosiver.

Foreløpig er Mihail utenfor artilleriets rekkevidde, men han tar ingen sjanser. Han er sikker på at russiske styrker bevisst forsøker å ødelegge alt av Ukrainas land for å ta kontroll – også over matfatet.

– Jeg aner ikke om de vil komme hit. De mangler den svarte jorden som vi har, den som er så fruktbar. Jeg tror de også forsøker å ta vårt korn, sier han.

Kornet som sitter fast

Allerede ukene før de første russiske stridsvognene rullet over landegrensen til Ukraina den 24. februar, hadde internasjonale shippingselskaper begynt å stramme inn på transporten til og fra Ukraina.

Landet eksporterer omkring ti prosent av verdens hvete, og femti prosent av verdens solsikkeolje.

Så godt som alt blir eksportert ut av landets havner – Odesa, Mykolajiv og Mariupol. Nå er sjøruten blokkert av miner og russiske krigsskip, eller området er blitt okkupert.

– I begynnelsen av krigen hadde vi 20 millioner tonn med korn som lå lagret i siloene våre. Noe av kornet var allerede lastet på skipene da krigen brøt ut. Men det kan ikke bli liggende der for lenge før det blir dårlig. Hvis vi ikke gjør noe veldig raskt, blir det om til søppel, forteller Dmytro Barinov ved de ukrainske havnemyndighetene til VG.

KORNFAST: 20 millioner tonn med korn sitter fast i Ukraina på ulike lagre og havner over hele Ukraina.

Hundrevis av kornsiloer, tog og skip over hele Ukraina er fulle av fjorårets korn, men det er få gode alternativer til å få det ut av landet.

– Ett skip tar kanskje 100.000 tonn med korn. Det tilsvarer rundt 5000 lastebiler eller 30 lange tog, forklarer Barinov.

Han har ingen tro på at å frakte alt kornet som allerede er lagret, langs jernbane og veier. Det blir for tidkrevende, kostbart og tungvint.

– Dette er ikke et ukrainsk problem, for vi har nok å spise. Dette er et globalt problem, sier han.

Og nå starter altså innhøstingen av årets produksjon, men det er få steder å oppbevare det.

FRAKT: Kornet fra åkeren fraktes vanligvis i slike lastebiler ned til havnen. Men det går ikke i år.

Verdens matkammer

Kampen over denne matjorden har vart lenge. Spesielt hungersnøden som kalles Holodomor er noe bøndene her aldri vil glemme, da omkring fem millioner ukrainere døde under tvangskollektivisering av landbruket i Sovjetunionen mellom 1932–1933. Mange ukrainere mener det var planlagt av Josef Stalin for å slå ned på ukrainsk selvstendighet.

Denne gangen fryktes det at hungersnøden vil ramme de utenfor Ukraina.

FN har spådd at en matvarekrise vil kunne inntreffe hvis ikke man klarer å finne en løsning på å få kornet ut til Verden. Mye av kornet fra Ukraina går til land i Midtøsten og Afrika, hvor hvete og korn er svært viktige ingredienser i kosten, og historisk sett har det bidratt til uroligheter hvis prisene stiger for mye.

Verdens matvareprogram, som donerer mat til verdens fattigste, får omkring 40 prosent av sitt korn fra Ukraina.

Problemene har allerede startet flere steder i verden. I Middelhavslandet Libanon har brødprisene allerede tredoblet seg. I Kenya har hveteprisene steget med nær 60 prosent.

KORN: En bonde viser frem fjorårets kornproduksjon som de ikke har fått eksportert enda.

Jobber for løsninger

USA vurderer å bygge enorme kornsiloer på den polske siden av grensen for å være med på å avlaste problemet, og det forhandles nå intenst med Russland for å få åpnet opp sjørutene ut av landet for å unngå en sultkatastrofe.

Putin på sin side skylder på Vesten for å øke prisene på mat, og sier at Russlands handlinger i Ukraina har ingenting med den globale matkrisen.

«Sult i de fattigste landene i verden vil være på samvittigheten til den amerikanske administrasjonen og til europeerne».

Selv tilbyr Russland seg å eksportere mer.

For samtidig som kornet i Ukraina sitter fast, har det kommet dokumentasjon på at Russland aktivt eksporterer korn fra områder de har okkupert. Satellittbilder skal vise lasteskip med korn som seiler ut fra Krim-halvøya og dukker opp i Syria.

TILSKUERE: Arbeiderne på åkeren følger med samtidig som en lastebil fylles med korn.

Innhøstingen

På den tusen hektar store gården til Mihail Lopatka fylles lastebil på lastebil opp med nyhøstet korn. Han har fremdeles 20 prosent av fjorårets avling på lager som han ikke har fått solgt og eksportert enda. Men han har ikke noe annet valg enn å høste nå når kornet er klart.

– Hveteprisene går opp i hele verden, men vi tjener mindre. Vi må bruke masse penger på å få bensin inn hit, og kornet ut.

Han forteller at det allerede før krigen var det risikabelt å drive landbruk her, med både vær, vind og regn som usikkerhetsfaktorer.

– Nå har vi også fått krig å tenke på. Putin er en gammel man som vil bli verdenshersker, sier han.

– Før pleide jeg å se på russerne som mine brødre, men det gjør jeg ikke lenger.

VG I UKRAINA: Kyrre Lien er i Ukraina for VG.