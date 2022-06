6. januar-komiteen: − Ville at de skulle legitimere hans løgner

Den femte offentlige høringen for å komme til bunns i hva som skjedde før og under Kongress-stormingen er i gang.

Publisert: Nå nettopp

– Donald Trump ville ikke bare at Justisdepartementet skulle etterforske. Han ville at de skulle legitimere hans løgner, at de skulle kalle valget korrupt uten grunn. Det var et åpenbart forsøk på å bruke departementet til å fremme presidentens personlige politiske agenda, sier komitéformann og Demokrat Bennie Thompson under sin innledning.

Torsdag skal tidligere justisminister Jeffrey Rosen vitne for komiteen som etterforsker hva som skjedde den 6. januar 2021, da Trumps støttespillere stormet Kongressen i Washington, D.C.

Rosen fungerte som visejustisminister under president Donald Trump fra 22. mai 2019 til 23. desember 2021, og som justisminister fra 24. desember 2020 til 20. januar 2021.

Han tok over etter William Barr, som gikk av uker etter å ha offentlig sagt at det ikke fantes bevis av betydning for at det hadde pågått noe valgjuks under presidentvalget i 2020.

Info Kongressens granskningskomité * Representantenes hus i Kongressen opprettet i juli 2021 en granskningskomité for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år. * Komiteen skal forsøke å fastslå omstendighetene rundt stormingen og hvilken rolle daværende president Donald Trump og hans medarbeidere spilte. * Komiteen har ni medlemmer og ledes av borgerrettsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson. To republikanere er med i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er fordømt av eget parti for sin deltagelse. * Komiteen har intervjuet over 1000 personer og har gjennomgått over 125.000 dokumenter og store mengder video- og lydopptak fra de dramatiske hendelsene som kostet fem personer livet. * Komiteen skal etter planen legge fram sin endelig rapport i september. Kilde: NTB Vis mer

– Hvilke temaer tok presidenten opp med deg? Spør Thompson.

– Den røde tråden var presidentens misnøye med at justisdepartementet ikke hadde gjort nok med å etterforske valgfusk, men andre temaer dukket opp også, svarer Rosen.

Den tidligere justisdepartementet lister opp en rekke temaer som presidenten tok opp med ham i telefoner som kom nesten daglig, som at han ønsket Rosen skulle ha et møte med advokaten som jobbet på valgkampanjen hans, Rudy Giuliani. Trump tok også opp hvorvidt justisdepartementet ville sende et søksmål til høyesterett om valget, og at Rosen skulle avholde pressekonferanser.

Trump ønsket også at justisdepartementet skulle sende brev til delstatsmyndighetene i Georgia og andre stater, forklarer Rosen.

– Justisdepartementet sa nei til alle disse tingene, fordi vi mente de ikke var passende, basert på faktum og lovverket slik vi så det, sier den tidligere justisministeren.

FORTELLER: Tidligere fungerende justisminister Jeffrey Rosen (t.v.) og tidligere fungerende visejustisminister Richard Donoghue,

En eskalering

Dette er den femte offentlige høringen holdt av 6. januar-komiteen i underhuset. Representantenes hus i Kongressen opprettet i juli 2021 en granskningskomité for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år.

I dagene og ukene før Kongressens godkjenningsprosess av USAs nye president 6. januar 2021, la daværende president Donald Trump kraftig press på blant andre sin visepresident Mike Pence for å forkaste valgresultatet.

Denne prosessen er normalt å anse som rent formell, men Trump klarte å så såpass splid om valgresultatet under valgkampen og i de påfølgende månedene etter valget, at flere republikanske kongressrepresentanter og senatorer planla å forkaste godkjenningen av Biden.

Tidligere fungerende visepresident Richard Donoghue beskriver en telefonsamtale han hadde med Trump den 27. desember 2020 for komiteen.

Han sier den samtalen fremsto som en eskalering fra tidligere samtaler.

– Det ble klart for oss at det var mange som snakket i øret hans og matet han disse anklagene, og jeg følte det var viktig å gjøre det klart for ham at disse anklagene ikke var sanne. Nei, det er ikke sant, gjentok jeg mens han tok opp en teori etter en annen.

Donoghue sier samtalen pågikk i 90 minutter. På et tidspunkt lanserte Trump en teori han ikke var kjent med før, og han tok notater.

VITNER: Tidligere fungerende justisinister Richard Donoghue.

Blant sitatene han noterte fra den tidligere presidenten var setningen:

«Bare si at valget var korrupt og overlat resten til meg og de republikanske kongressmedlemmene.»

– Var det noe grunnlag for noen av påstandene om valgfusk? Spør republikaneren Adam Kinzinger.

– Nei, svarer den tidligere høytstående embetsmannen.