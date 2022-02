AMBASSADØR: Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsya har flere ganger gjort seg bemerket fra talerstolen i FN den siste uken.

Ukrainas FN-ambassadør: Sammenlignet Russland med nazistene

NEW YORK/OSLO (VG) Under FNs ekstraordinære generalforsamling mandag kveld bruker Ukrainas ambassadør harde ord om invasjonen i Ukraina. Russlands ambassadør svarer med å legge skylden på Ukraina.

For ellevte gang siden 1950 innkalte FN til ekstraordinær generalforsamling mandag ettermiddag med krigen i Ukraina som tema.

Søndag måtte FN-delegatene i New York ta stilling til om en slik spesialsesjon skulle avholdes.

Av de 15 medlemmene i sikkerhetsrådet stemte 11 for å avholde møtet, mens Russland stemte nei. Kina, India og De forente arabiske emirater avsto fra å stemme.

Debatten i mandagens møte fortonte seg tidvis i svært skarpe vendinger.

Sammenlignet med Hitler

Ukrainas ambassadør til FN, Sergij Kyslytsya, brukte sterke ord under innlegget fra talerstolen.

– Alle vet at Russland, og Russland alene, startet denne invasjonen, nå med hjelp fra Hviterussland, begynte han.

– Denne krigen ble ikke provosert fram. Den ble valgt av noen som sitter i en bunker. Vi vet hva som skjedde med personen som satt i en bunker i Berlin i 1945, fortsatte han.

Etter å ha gitt beskrivelser av hvordan den russiske invasjonen arter seg på ukrainsk jord, fulgte han opp med et retorisk spørsmål.

– Minner det dere om noe?

– Akkurat. Veldig klare paralleller kan dras til begynnelsen av andre verdenskrig.

– Russlands handlinger ligner veldig på hva deres åndelige ledere fra Det tredje riket anvendte på ukrainsk jord for 80 år siden, uttalte Kyslytsya.

FN: Generalforsamlingen i FN møtes for å ta stilling til en resolusjon som fordømmer Russlands invasjon av Ukraina i FNs hovedkvarter i New York.

La skylden på Ukraina

Russlands ambassadør til FN, Vasily Nebenzya, fikk ordet like etter at Ukrainas ambassadør hadde snakket.

Nebenzya startet innlegget sitt med å understreke at det «florerer av falsk informasjon om situasjonen i Ukraina».

Deretter gikk han over til å snakke om hva han mener har forårsaket krigen.

– Roten til den nåværende krisen ligger i Ukrainas handlinger over mange år. De har neglisjert sine forpliktelser i Minsk-avtalen, sa han.

UNDER MØTET: Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia etter innlegget sitt under FNs ekstraordinære generalforsamling mandag.

Videre sa han at Russlands militære handlinger ble gjort i selvforsvar, i et behov for å beskytte den russiske befolkningen i utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk.

Ambassadøren gikk ikke i rette med sammenligningene til andre verdenskrig som kom fra den ukrainske ambassadøren.

Sikkerhetsrådet møtes

Det er ventet at generalforsamlingen skal stemme over en lignende resolusjon som Russland brukte sin vetomakt til å slå ned på fredag, i løpet av få dager.

Sikkerhetsrådet skal også møtes mandag for å diskutere den humanitære situasjonen i Ukraina. Det blir det femte møtet i Sikkerhetsrådet den siste uken, ifølge Reuters.

I Sikkerhetsrådet har de fem permanente landene vetorett: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. De øvrige ti landene velges inn av generalforsamlingen på midlertidig basis. I fjor ble Norge valgt inn.

PROTESTERTE: Demonstranter utenfor FNs hovedkvarter protesterte mot Russlands invasjon av Ukraina i forkant av møtet.

– Holde angriperen ansvarlig

Norge sitter som en av 14 medlemmer i Sikkerhetsrådet, og var med på å utvikle den første resolusjonen som ble vetoet av Russland. Mandag, under FNs Generalforsamling, holdt Danmark talen på vegne av Norge, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen og Sverige.

– La meg være tydelig: Hvert sivilt dødsfall, enhver krigsforbrytelse, vil bli registrert, og vi vil sikre at gjerningsmennene til disse grufulle forbrytelsene blir holdt ansvarlige og stilt for retten. Historien har øynene på oss. Alle tilgjengelige juridiske veier vil bli brukt til å holde angriperen ansvarlig, sa Danmark sin FN-representant fra talerstolen og la til:

– Nordisk-baltiske land har levert økonomisk, humanitær og militær bistand til befolkningen i Ukraina. Og mange av våre partnere over hele verden har sluttet seg til oss. Hver nasjon må se på hvordan de kan støtte Ukraina ytterligere.