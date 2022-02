OLIGARKER: Oleg Deripaska (t.v.) og Mikhail Fridman er mangemilliardærer. Nå går begge ut mot krigen i Ukraina.

Enigheten sprekker i Moskva – oligarker går mot Putin

Flere av Russlands aller rikeste, de såkalte oligarkene, har søndag gått ut mot invasjonen av Ukraina – og dermed mot president Vladimir Putin.

Av Ole Kristian Strøm

Det følger i kjølvannet av truslene fra Vesten om økonomiske sanksjoner mot Putin-vennlige rikinger.

Mikhail Fridman har gått ut og kalt krigen «en tragedie», norgesvennen Oleg Deripaska har også uttrykt at han ikke vil ha noen krig – og på sosiale medier har Roman Abromovitsjs datter, Sofia, postet at det er Putin som vil ha krig med Ukraina, ikke landet Russland.

Samtidig har Anatolij Tsjubajs, mannen som var sentral i å innføre markedsøkonomien og av enkelte er kalt «oligarkenes far», postet et bilde av den drepte Putin-fienden Boris Nemtsov.

Oligarken Roman Abramovitsj (55) ga lørdag fra seg kontrollen over fotballklubben Chelsea – men det skjedde uten å nevne krigen eller på noen måte kritisere Vladimir Putin.

Nå er det altså i stedet hans 27 år gamle datter som går ut mot Russlands president. Hun skrev for et par dager siden på sosiale medier at «den største og mest suksessrike løgnen av Kremls propaganda er at de fleste russere støtter Putin». Søndag la hun ut en annen post med samme mening. Ifølge Daily Mail tilbringer Sofia Abramovitsj mye av sin tid i London. Roman Abramovitsj er ifølge Forbes god for 120 milliarder kroner.

Mikhail Fridman (57) var først ute av oligarkene med å uttrykke sin motstand mot krigen. Det skjedde i et brev til sine ansatte fredag – et brev som Financial Times har fått tilgang til. Der skriver Fridman at man må «få en slutt på blodbadet» og at «krig kan aldri være svaret». Han understreket likevel at hans synspunkter ikke var «politiske».

Fridman er født i Lviv i Vest-Ukraina og ifølge Forbes god for drøyt 100 milliarder kroner. Han var i mange år i bitter krangel med Telenor om kontrollen over mobilselskapet Vimpelcom.

Nå har også Oleg Deripaska (54) kommet på banen. Mannen som i sin tid forhandlet fram en avtale med Stein Erik Hagen og som flere ganger er fotografert på ferie langs norskekysten, skriver på sin Telegram-kanal at «vi trenger fred» og at fredssamtaler må starte «så snart som mulig». Ifølge Forbes er han god for cirka 35 milliarder kroner.

Utspillene fra de to oligarkene kommer etter at det de siste dagene har vært en stadig større press for å ramme de russiske oligarkene som støtter Putin. De oligarkene som ikke har støttet Putin, har enten endt bak lås og slå eller flyktet utenlands. Lørdag uttalte en representant for amerikanske myndigheter at «vi skal jakte» «yachter, fly, dyre biler og luksusboliger» til russiske oligarker over hele verden.

Hverken Mikhail Fridman eller Oleg Deripaska er rammet personlig av de siste sanksjonene fra Vesten – men sistnevnte har vært rammet av amerikanske sanksjoner siden 2018.

Og de blir rammet på annen måte: Søndag ettermiddag strammet EU grepet ytterliggere, blant annet ved å stenge luftrommet for alle russiske fly - også privatflyene til russiske oligarker. I praksis betyr det at flyene ikke lenger får lande i, lette fra eller fly over EUs territorium.

Mikhail Fridman er en av de «opprinnelige oligarkene» fra 1990-tallet. Han grunnla Russlands største private bank, Alfa Bank.

I Jeltsin-tiden hadde oligarkene stor politisk makt, men da Vladimir Putin overtok makten ved årtusenskiftet, ga han klar beskjed til oligarkene om at de skulle holde seg til pengene sine – og holde seg unna politikken. Da Mikhail Khodorkovskij ikke gjorde det, endte han i fengsel og ble sittende i mer enn ti år – før han ble sluppet fri i 2013.

Presset mot oligarkene har blitt stadig sterkere de siste dagene. Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen uttalte tidligere søndag til VG at «ja, jeg tror de skjelver i buksene nå».

EU kunngjorde fredag at de fryser de private midlene til Russlands president, hans utenriksminister og andre sentrale personer.

– Med «andre sentrale personer» menes Vladimir Putins innerste krets, både nye og gamle oligarker som sitter på mye verdier i form av for eksempel eiendom, sa Borchgrevink.

Storbritannia varslet torsdag kveld sanksjoner mot mer enn 100 russiske individer og selskaper, deriblant Putins tidligere svigersønn. Ifølge The Guardian vil det blant annet legges begrensninger på hvor mye penger russere kan ha i britiske banker.

EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, uttalte fredag at EU, USA og Storbritannia er enige om å utestenge flere russiske banker fra det globale betalingssystemet Swift.

Swift er et internasjonalt bankeid nettverk for overføring av betalingsoppdrag til og fra banker i forskjellige land.