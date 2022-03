TALSKVINNE: Maria Zakharova er den profilerte talskvinnen til det russiske utenriksdepartementet.

Russisk UD-talskvinne til nazi-angrep på Tyskland

Den profilerte pressetalskvinnen Maria Zakharova i russisk UD går til nazi-angrep på både Ukraina og Tyskland. – Tøv, sier professor i historie til VG.

Publisert: Nå nettopp

Zakhrarovas uttalelse er gjengitt av blant andre nettavisen Gazeta og kommer etter at Tyskland i helgen snudde og likevel skal levere våpen til Ukraina.

Vladimir Putin har tidligere i krigen sagt at han vil «avmilitarisere» og «avnazifisere» Ukraina.

Fra russisk side er den kontroversielle ukrainske nasjonalisten og uavhengighetsforkjemperen Stepan Bandera (1909–1959) stadig trukket fram som et symbol på fascistiske oppfatninger i Ukraina. Det er nettopp han som Zakharova tar med i sin uttalelse:

– Leveringen av våpen til de ideologiske arvingene til den nazistiske medskyldige Stepan Bandera får oss til å stille et retorisk spørsmål – hvor omfattende og fullstendig var prosessen med avnazifisering i selve Tyskland etter nederlaget i andre verdenskrig?

les også Slik er Ukrainas president: «Jeg føler alltid kjærligheten din»

Zakharova fulgte opp med å si at ved å levere våpen til Ukraina «kaller Tyskland på spøkelser fra ikke en kald krig, men en varm krig».

– Triste assosiasjoner fremkalles av utsiktene til ytterligere «militær» pumping av Kyiv fra Berlin, som dessuten tilsynelatende ikke innser at i den nåværende situasjonen kan våpnene som leveres på ukrainsk territorium, lett bli byttet til nynazister, terrorister og røvere, sa den mektige pressetalskvinnen.

Hun var også indignert over at den tyske forbundskansleren Olaf Scholz kalte de russiske påstandene om folkemord på befolkningen i Donbass for «latterlige».

les også Ekspertene svarer: Er Norge part i en krig nå?

– Desto mer kyniske er hans forsikringer om viktigheten av prosessen med historisk forsoning mellom folkene i Tyskland og Russland, sa Zakharova ifølge Gazeta.

Forbundskansler Olaf Scholtz meldte lørdag på Twitter at Tyskland vil sende 1000 panservernvåpen og 500 Stinger-raketter til Ukraina for å bidra i kampen mot russiske invasjonsstyrker.

Det betyr at Tyskland har snudd om i sin politikk på området. Fram til nå har Tyskland holdt fast ved sin praksis om ikke å sende våpen til områder i krig eller der krig truer.

Zelenskyj: Historien gjentar seg

Tirsdag langer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ut mot russernes bombing at et TV-tårn i Kyiv. Rett ved tårnet er Babyn Jar, som er et minnested etter Holocaust. Under krigen var det en ravine som ble åsted for tyskernes massedrap av jøder, krigsfanger, motstandsfolk og andre.

– Hvorfor gjenta «aldri igjen» i 80 år hvis verden forblir stille når bomben faller over Babyn Jar? Ytterligere fem liv gikk tapt. Historien gjentar seg, skriver han på Twitter.

– Videreføring av krigen

– Det har de gjort hele tiden, sier Sven G. Holtsmark til VG om russernes forsøk på å knytte Tyskland og Ukraina til nazismen og andre verdenskrig.

Holtsmark er professor i Historie ved Institutt for forsvarsstudier (ISF).

– Stephan Bandera var ikke noen trivelig fyr, sier historikeren om den kontroversielle motstandsmannen.

– Det russerne selvfølgelig gjør, er det som Putin veldig tydelig gjorde i talen han holdt samme dagen som de angrep. Han forsøker å presentere krigen mot Ukraina som en videreføring av krigen mot nazistene i et håp om at han kan spille på dette store, tunge nasjonale traumet som krigen selvfølgelig er, sier Holtsmark og legger til:

– Alle familier i det post-Sovjetiske rom har menn og kvinner som ble drept, myrdet og slaktet under krigen. Moderlandskrigen er heroisk. De sloss mot en barbarisk fiende: nazistene. Dette historiske minnet har en fremtredende plass i russernes selvoppfatning, i mye større grad enn det har i Norge.

– Svada

Holtsmark kaller Zakharovas retorikk for «svada» og «primitivt».

– Det er så primitivt at det ikke gir mening å analysere det som retorikk. Hun putter bare inn nazi-skjellsord der det er praktisk mulig. Svada, sier han.

Holtsmark understreker at tyskerne har hatt et kontinuerlig oppgjør med perioden 1933–1945 siden 60-tallet.

SVADA: Sven G. Holtsmark kaller russernes forsøk på å stemple tyskernes våpenutsendelser som «Svada».

– Først var det påtvunget av de allierte, men utover 60-tallet var kom det en ny bølge med de-nazifisering som var generert av tyskerne selv. Vi ser fortsatt de siste utslagene av det, sier han og viser til at det fortsatt foregår rettssaker etter krigsoppgjøret.

Forskeren mener forsøket på å besudle fra russisk side er «grotesk».

– Det er det som er så grotesk med dette. Det finnes et stort land som ikke har tatt et virkelig oppgjør med en morderisk fortid, og det er jo Russland, sier Holtsmark – med henvisning til Sovjetunionen og Tsarrikets blodige historie.

At budskapet går hjem hos russerne, har han liten tro på.

– Jeg tror ikke det. Det går kanskje hjem hos noen. Vi har ikke data på det, men situasjonen i Russland er jo at store deler av befolkningen, på landsbygda og kanskje mindre utdannede, i stor grad er prisgitt TV-mediet, som jo er Putin-TV, sier Holtsmark.

– Befolkningene i de viktige, store byene er like sofistikerte, velstående og høyt utdannet som hos oss. At denne primitive retorikken skulle gå hjem hos dem tror jeg ikke et øyeblikk.

– Russerne har slektninger i Ukraina, så de gjennomskuer nok dette.