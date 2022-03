BLOMSTER: Vladimir Putin fotografert i forbindelse med et møte med Aeroflot-ansatte sist helg.

Tidligere russisk utenriksminister: Putins tre feil

Russlands tidligere utenriksminister Andrej Kozyrev er overbevist om at Vladimir Putin ikke kommer til å bruke atomvåpen – men at den russiske presidenten har gjort tre vitale feil i sin krig mot Ukraina.

Av Ole Kristian Strøm

Mannen som var utenriksminister under Boris Jeltsins styre på 1990-tallet er også klar på at Vladimir Putin ikke er blitt gal.

Mens både NATOs tidligere generalsekretær Anders Fogh Rasmussen og Putins tidligere rådgiver Gleb Pavlovskij i intervjuer har ment at Putin ikke lenger handler rasjonelt, er ikke Kozyrev enig i det.

– At han har tatt feil, betyr ikke at han er gal. Det er rett og slett feil og umoralsk, sier han om det som Putin har gjort.

Andrej Kozyrev ble utenriksminister bare 39 år gammel. På sin Twitter-konto trekker han fram disse tre feilene han mener Putin har gjort:

1. Ukrainas styrke

– Putin har brukt de siste 20 årene på å tro at Ukraina ikke er en ekte nasjon og i beste fall burde være en satellittstat, skriver Kozyrev og legger til at revolusjonen på Maidan-plassen gjort slutt på ethvert håp om å holde Ukraina uavhengig og pro-Kreml.

– Han begynte også å tro på sine egne propagandister om at Ukraina styres av en nazi-Bandera-junta. Perfekt påskudd for å «avnazifisere» Ukraina, skriver Kozyrev - og siterer altså Putins egne ord da invasjonen startet. «Bandera» er den kontroversielle ukrainske nasjonalisten og uavhengighetsforkjemperen Stepan Bandera (1909–1959).

2. Det russiske militæret

Kozyrev mener at Putin har overvurdert det russiske militærets styrke.

– Kreml har brukt de siste 20 årene på å modernisere militæret. Mye av disse pengene ble stjålet og brukt på mega-yachter på Kypros. Men som militærrådgiver kan du ikke rapportere det til presidenten. Så de rapporterte løgner til ham i stedet, skriver Kozyrev - og bruker et klassisk russisk ord når han kaller det «Potjomkin-militæret». Det henspeiler på fyrst Grigorij Potjomkim som under den russiske kolonisering av Krim ville imponere Katarina II og stilte opp landsbykulisser som på avstand kunne se ut som virkelige hus.

3. Vestens styrke

Andrej Kozyrev mener at Vestens reaksjon på krigen har vært sterkere enn det Kreml hadde regnet med.

– Den russiske herskereliten trodde på sin egen propaganda om at president Biden er mentalt udugelig. De mente også at EU var svakt på grunn av hvor tannløse sanksjonene deres var i 2014. Og så feilet USA sin tilbaketrekning fra Afghanistan, og befestet denne fortellingen.

– Hvis du tror på alle disse punktene og målet ditt er å gjenopprette det russiske imperiets ære (hva nå enn det betyr), så er det rasjonelt å invadere Ukraina, fastslår Andrej Kozyrev.

Den tidligere utenriksministeren mener altså at Putin opptrer rasjonelt:

– Gitt at han er rasjonell, tror jeg sterkt at han ikke med vilje vil bruke atomvåpen mot Vesten, skriver Kozyrev.

Han bruker uttrykket «med vilje» fordi vilkårlig skyting nær et atomkraftverk «kan forårsake en utilsiktet atomkatastrofe i Ukraina».

– Jeg vil gå ett skritt videre. Trusselen om atomkrig er et annet eksempel på hans rasjonalitet. Kreml vet at de kan prøve å trekke ut innrømmelser, enten det er fra Ukraina eller Vesten, ved å rasle med sabelen som er det siste gjenværende kortet i kortstokken: atomvåpen.

Professor Jardar N. Østbø ved Institutt for forsvarsstudier er enig med Kozyrev og mener særlig det første punktet er viktig.

– Den aller største feilen Putin gjorde er at han lot seg forlede til å tro at Ukraina faktisk ikke er noen «ordentlig» nasjon - etter sin lesing av russisk historie og sin analyse av ukrainsk samfunn og politikk.

– Det var bare det at det var et feilaktig bilde han skapte. Han mente at Ukraina var produkt av tilfeldige historie omstendigheter og dermed ikke hadde noen nasjonalfølelse og vilje til å forsvare landet og bestå som stat. Det viser at Putin ikke forstår hva det betyr å være en nasjon. Han tuftet sin strategi på en total misforståelse av nasjonsbyggingsteori og nasjonal identitet.

– Men han brukte mesteparten av sin tale før krigen til å snakke om dette?

– Ja, det er ingen grunn til å tvile på at Putin trodde på det han sa. At Ukraina ikke var noe «ordentlig» land. For i den statssanksjonerte og statsorienterte historien han har lest, er det historiske Kyiv en del av russisk historie.

– Hvis de som er rundt ham har ment noe annet, har de enten ikke sagt det, eller så har han ikke hørt på dem - men gått «all inn».

Professor Østbø mener at også de to andre punktene som Kozyrev trekker fram, er riktige. Også når det gjelder Vestens evne til å svare:

– Jeg er helt enig. Da Russland gikk inn og annekterte Krim, gikk det riktig fort og elegant fra deres ståsted. Vesten kom veldig bakpå. Reaksjonene i ettertid var til å leve med både økonomisk og politisk for Russland. Kanskje hadde det også noen positive bieffekter, sier professoren - og nevner at jordbruket fikk et stort oppsving som følge av sanksjonene.

Når det gjelder det russiske militærets styrke sier professoren ved Institutt for forsvarsstudier:

– Vi ser alle at det ikke er så imponerende som man har trodd. De sliter med store operasjoner som går på tvers av våpengrener og militærdistrikt, mener Jardar N. Østbø.