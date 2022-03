RAKK IKKE FLYKTE: Døde kropper lå tildekket på gaten i byen Irpin i Ukraina søndag. Ifølge The New York Times skal de tilhøre samme familie.

Krigen i Ukraina: Drept mens de prøvde å flykte

Det finnes kun én fluktrute ut av byen Irpin. Denne familien rakk aldri å evakuere. På gaten står trillekoffertene igjen.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det russiske presset på Kyiv blir stadig større og mer dødelig - også for byene rundt.

Like nordvest for Kyiv, ligger byen Irpin.

Mens den lille byen med rundt 50.000 innbyggere forsøkte å evakuere søndag, begynte de russiske angrepene på nytt.

Assistert av det ukrainske militære forsøkte hele familier å komme seg unna. Ukrainere ble tvunget til å dykke i dekning da angrepene fra russiske styrker kom, sa vitner til Reuters.

Men noen rakk aldri så langt.

På en gate i Irpin ligger fire mennesker. Ifølge The New York Times skal de fire være del av samme familie - en far, en mor og to barn. De skal ha blitt drept av en granat, ifølge avisen.

Familiens kropper falt i nærheten av hverandre ved et monument til lokale soldater som døde i kamp mot Tyskland i andre verdenskrig, ifølge The Wall Street Journal.

Igjen står to trillekofferter og en hund i bur.

Ferske bilder fra søndag viser innbyggere som forsøker ta seg over ødelagte veier og broer i håp om å komme unna russernes luftangrep.

Fluktrutene er få. Innbyggerne har ikke mye annet valg enn å ta den eneste rømningsveien som kan brukes for å forlate byen, skriver Reuters.

Men også her er det kraftig beskytning.

Irpin blir rammet av artilleri og luftangrep fordi byen ligger i veien for russiske tropper som prøver å rykke frem mot Kiev, skriver BBC.

forrige



fullskjerm neste En mann og et barn rømmer fra byen Irpin, etter kraftig beskytning på den eneste fluktruten som brukes av lokalbefolkningen. 1 av 3 Foto: CARLOS BARRIA / Reuters

Tusenvis prøver å unnslippe kampene nord for hovedstaden.

– Vi har sett svært troverdige meldinger om at Russland har gått målrettet til angrep på sivile, sa USAs utenriksminister Antony Blinken i et intervju med CNN søndag.

Moskva benekter at de retter seg mot sivile områder. Men bildene fra søndagen i Irpin viser at også sivile rammes av de dødelige angrepene.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: AA/ABACA

Det eksploderer noen få meter unna under sivile mens de prøver flykte unna pågående russiske angrep søndag.

Etter Russlands angrep på Ukraina, har mer enn en million mennesker flyktet fra landet, ifølge NBC News.

Bilder fra Irpin lørdag viser utbombede bygninger og en stor gruppe mennesker som forsøker å flykte fra byen ved å ta seg over en bro som har falt som følge av de brutale angrepene.

– Det er katastrofalt. Russernes bombing er total, og de bomber fra luften og med missiler. Disse menneskene lider under dette. Dette er fullstendig uakseptabelt, sier Ukrainas tidligere president Petro Porosjenko til BBC.

Porosjenko er i Irpin, og sier det er angrep som dette som gjør at Ukraina ber Nato om å stenge luftrommet over Ukraina – noe forsvarsalliansen har vært tydelige på at ikke er aktuelt.

forrige

fullskjerm neste En ukrainsk mann sykler nær en fabrikk og en butikk som brenner etter å ha blitt bombardert i Irpin. 1 av 2 Foto: Emilio Morenatti / AP

Ifølge CNN har artillerigranater slått ned ved en veisperring mellom Kyiv sentrum og Irpin. Tre mennesker ble drept, blant dem to barn, ifølge ukrainske myndigheter.

Ifølge en talsmann for president Volodymyr Zelenskyj erobret russiske styrker lørdag Hostomel og Bucha, tett ved Irpin.

Les mer om invasjonen av Ukraina her.