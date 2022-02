KRITISK SKADET: En gråtende kvinne står utenfor ambulansen ved sykehuset i Mariupol mens det blir utført livreddende førstehjelp på seksåringen som ble truffet av artilleriild søndag.

Seks år gammel jente døde etter artilleriangrep i Øst-Ukraina

Livet til en seks år gammel jente sto ikke til å redde etter at hun ble truffet av artilleriild i byen Mariupol søndag.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Leger, sykepleiere og ambulansepersonell jobbet iherdig for å redde livet til den seks år gamle jenta som hadde blitt truffet av russisk artilleriild i havnebyen Mariupol sørøst i Ukraina søndag.

Ikledd en blodig pyjamas med enhjørninger på og en rosa ytterjakke, ble hun fraktet til sykehuset sammen med faren sin, som også ble skadet i angrepet. Utenfor ambulansen sto jentas mor, gråtende.

– Ta henne ut! Ta henne ut! Vi kan klare det! ropte en sykehusansatt som kom løpende med en båre til ambulansen, ifølge en journalist fra nyhetsbyrået Associated Press som var til stede utenfor sykehuset.

Navnet til jenta er foreløpig ikke kjent.

– Vis dette til Putin

Inne på sykehuset ble båren med seksåringen omringet av leger og sykepleiere, som umiddelbart startet livreddende arbeid.

KJEMPET FOR LIVET: Leger og sykepleiere jobbet intenst for å berge livet til barnet, hvis navn foreløpig ikke er kjent.

En av sykepleierne gråt mens det intense arbeidet pågikk, skriver nyhetsbyrået.

En lege i blå sykehusuniform sto over jenta og pumpet oksygen da han henvendte seg direkte til journalisten som hadde fått bli med inn på sykehuset:

– Vis dette til Putin. Vis ham øynene til dette barnet og legene som gråter, sa han.

Men livet til den seks år gamle jenta sto ikke til å redde.

KLARTE IKKE BERGE LIVET: Den livløse kroppen ble lagt på et rom på sykehuset, dekket av en rosa polyesterjakke.

14 barn skal ha blitt drept

Ukrainske helsemyndigheter melder søndag at 352 sivile har blitt drept siden Russlands invasjon av Ukraina begynte torsdag, ifølge Reuters.

14 av de døde skal være barn.

Organisasjonen Amnesty skrev i en pressemelding søndag at en barnehage nordøst i Ukraina, hvor sivile hadde søkt dekning, ble truffet av klaseammunisjon fredag 25. februar. Tre personer ble drept i angrepet, inkludert et barn, skriver de.

Lørdag morgen ble en boligblokk i Kyiv truffet av en rakett. 35 personer ble skadet, inkludert to barn. Under kamper og tunge skuddvekslinger i Kyiv natt til søndag, ble en seks år gammel gutt drept, opplyser et lokalt sykehus til CNN.

Søndag morgen sa ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en uttalelse at lørdag kveld var brutal.

– Det er ikke en eneste ting i landet som okkupantene ikke anser som et akseptabelt mål. De kjemper mot alt levende – mot barnehager, boligbygg og til og med mot ambulanser, sa presidenten i en tale søndag formiddag ifølge AFP.