Mamma og pappas krig

To søstre

kom seg

over grensen. Foreldrene

ble igjen – for å

forsvare Ukraina.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

To jenter tusler alene over Ukrainas grense mot Polen. Med seg har de hver sin sekk og klær pakket i kofferter.

Slavka har nettopp fylt 18 år. Linka fyller syv år i april.

De har aldri vært i Polen, eller møtt de to kvinnene som venter på dem der.

Før de gikk, presset familien seg sammen på et siste bilde:

På ukrainsk side ser pappa Yuriy Demyanchuk (46) jentene sine forsvinne i folkemengden som skal passere grensen.

Så ringer han VG. Forsøker å fortelle hva han tenker:

– Når jeg står her og ser jentene mine gå ...

Familien vet

ikke når de vil se

hverandre igjen.

Det er kaldt og begynner å bli kveld på grenseovergangen i Dohoresk, hovedveien fra Kyiv til Polen.

Flere millioner ukrainere er på flukt fra krigen.

Mange bruker flere dager på å komme seg over landegrensene, gjennom kontrollposter, opphold i bomberom – og i verste fall pågående voldelige kamper.

Flyktninger fraktes i busser over grensen. Mennesker går fra hverandre, mennesker blir gjenforent. Uansett presser tårene på.

De fleste som kommer hit til Polen, er kvinner og barn fra alle kanter av Ukraina.

En halvtime etter at de har passert grensen, får lillesøster Linka øye på «tante» Ania.

– Ania! roper seksåringen og hopper rett i de møtende armene.

Nå som jentene er i trygge hender, kan begge foreldrene gå i krigen i hjembyen Korets.

Mamma Natalia skal lage mat til soldatene og hjelpe de som flykter fra Ukraina.

Pappa Yuriy trener opp nye rekrutter og patruljerer skogene mot Hviterussland.

Han har mange år bak seg som yrkesmilitær. Nå er han en viktig ressurs i for å forberede forsvaret av hele fylket.

Han frykter de hviterussiske troppene mest.

– Vi bor nær Hviterusslands grense og vet at de ønsker fri bane ned til Svartehavet, sier Yuriy over en skurrete telefonlinje.

Den polske fotografen Ania Klosek (45) har hjulpet VGs team i Polen. Hun har mange venner i Ukraina og snakker språket, etter å ha tilbrakt lange perioder på jobb i landet.

Mens krigen har eskalert, har hun fått mange desperate telefoner:

«Kan vi komme oss i trygghet i Polen?» «Vet du om et sted vi kan bo?».

Onsdag fikk hun dette spørsmålet:

«Kan du ta imot

jentene mine?».

Mannen som ringte, var hennes nære venn, den tidligere soldaten Yuriy.

Men det er Anias partner Mao (45) og hennes venninne Marzena (49) som venter på jentene i Polen.

Da de endelig møtes på polsk side, gråter alle fire.

Ania selv er ikke fremme før en halvtime senere:

Da Ania sa ja til å ta vare på jentene, var beslutningen om å sende dem til Polen enkel å ta.

– Det viktigste er å få dem ut. Vi kjenner Ania og stoler på henne, sier Yuriy.

– For det første: Ingen kunne forutsett at dette skulle skje. Vi vil kjempe til vi dreper siste russer, sier Yuriy.

Yuriy forsikrer at ukrainerne vil gi russerne stor motstand, selv om konsekvensene kan bli katastrofale for dem selv.

– Derfor vil vi ha kvinnene og barna ut av landet. Da kan vi krige fritt og nådeløst for vårt land, uten å være redde for at det vil ramme dem, sier Yuriy.

– Våre barn er vår arv.

Vi må beskytte dem

og gjøre dem sterke.

De er fremtiden.

I den polske byen Chelm sitter søstrene Slavka og Linka på en pizzarestaurant. Den minste av jentene løper rundt, spøker og ler.

– Det siste mamma sa før jeg krysset grensen, var at jeg må være moren hennes nå, sier Slavka.

I høst begynte hun på det første forberedende studieåret på universitetet.

Planen er å studere strafferett ved universitetet i Kharkiv etter sommeren.

Tidligere denne uken ble universitetet rammet av et luftangrep.

– Hvordan føles det å være her i trygghet i Polen?

– Jeg er lettet, men jeg er lei meg for at mamma, pappa og besteforeldrene mine fortsatt er i Ukraina. Men når jeg ser hvor glad Linka er ... Jeg vet hvorfor vi er her, hvorfor vi måtte komme hit, sier Slavka.

Det har vært vanskelig å skille de siste, uvirkelige dagene fra hverandre.

– Vi sier ikke lenger tirsdag og onsdag, eller 1. og 2. mars. Vi sier bare «den 6. dagen av krigen».

Slavka viser en selfie hun tok den siste «vanlige» dagen, 23. februar om kvelden. Skoleferien har nettopp startet. Slavka har tatt manikyr. Neglene er blå, med et fargerikt mønster. Hun har sminket seg og ordnet håret:

Timer senere

blir hun vekket

av mormoren.

Krigen har startet.

For et halvt år siden kunne polske Ania aldri sett for seg at den kjærlige, ukrainske familien skulle klare å være fra hverandre, forteller hun.

– Familien vår er varm, sier pappa Yuriy:

– Vi står hverandre nær og krangler aldri. Når det oppstår problemer snakker vi sammen og blir enige om det som er best for alle.

Yuriy og Natalia var klassekamerater på videregående skole. Først som voksne ble de et par.

Begge hadde da barn fra tidligere ekteskap. Slavka er Natalias datter. Mens Yuriy har datteren Vicky.

Seksårige Linka er datter av dem begge. Hun ble født mens Yuriy oppholdt seg ved frontlinjen i Donbass.

Han ble sendt østover da de russisk-støttede opprørerne tok kontroll over Donetsk og Luhansk i 2014.

I fjor sommer kom han hjem for godt.

Endelig skulle familien være samlet i trygge Korets, langt unna kampene i øst.

I seks år ventet Natalia på at Yuriy skulle komme tilbake fra krigen, alene med barna.

– Da han kom tilbake for godt ... Det var et stort øyeblikk for familien, sier hun.

Det halvåret Yuriy var hjemme, gikk han ikke glipp av et eneste stort øyeblikk:

Linka da hun mistet sin første tann. Slavka da hun begynte å studere. Linka da hun vant gullmedaljen i dansekonkurransen.

Ekteparet planla et rolig liv.

Yuriy kjenner ikke på et sinne, men et hat.

Det er viktig for ham å si at hatet er rettet mot russiske ledere, ikke det russiske folket.

– Vi forstår at de blir presset. De blir presset til å gå til krig mot Ukraina og til å komme hit og dø.

– Er du ikke redd?

– Jo. Den som ikke kjenner frykt, er enten dum eller død.

I Polen bekymrer Slavka seg for de ukrainske soldatene.

– Du vet, i dette øyeblikket kan noen dø i Ukraina. I dette sekundet. Vi trenger hjelp til å forsvare landet vårt, sier hun.

Flere av hennes mannlige studievenner fra universitetet kommer seg ikke ut av Ukraina. De har nå vervet seg.

– De er redde de vil bli drept raskt. De har nesten ingen militær trening og vet knapt hvordan å bruke et våpen.

Den viktigste gutten i Slavkas liv har nettopp vervet seg til de lokale styrkene i Kharkiv.

Søndag morgen tok russerne seg inn i Kharkiv. Siden har det pågått harde kamper om den strategisk viktige byen.

– Jeg tryglet kjæresten min om å forlate Ukraina, sier Slavka.

På grunn av helsetilstanden kan kjæresten faktisk forlate landet.

– Men han sa det var en skam om han dro nå, at det var hans plikt å forsvare hjemlandet.

Slavka sliter med å sette ord på bekymringene.

– Du har kanskje en kjæreste? Hvis noen skulle fortalt ham at nå må han ut i krig ... Det er så vanskelig for meg. Jeg er så redd og bekymret. Jeg aner ikke hva som vil skje, sier hun.

– Jeg vet ikke om folk virkelig forstår.

Fredag morgen våkner Natalia og Yuriy for første gang uten barna i hjemmet.

På telefon til VG forteller Yuriy:

– Vi vil ha en slutt på krigen. Og at barna raskt kan komme tilbake, så vi kan bygge et sterkt Ukraina og bli en del av EU. Vi ønsker rettferdighet. Det var ikke vi som startet denne krigen.

På skolen gjør Natalia seg klar for å ta imot flyktninger.

I den lokale forsvarsstyrken er Yuriy snart på vei for å trene opp nye rekrutter. Deretter skal han patruljere kontrollpostene i skogen.

– Vi har det veldig bra, sier pappaen.

– Endelig er jentene våre i trygge hender. Nå kan vi kjempe for Ukraina.