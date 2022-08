1 / 2 «MEGAFLOM»: California ble for 150 år siden rammet av en katastrofal flom som tok flere tusen menneskeliv. forrige neste fullskjerm «MEGAFLOM»: California ble for 150 år siden rammet av en katastrofal flom som tok flere tusen menneskeliv.

Studie: California kan bli rammet av katastrofeflom

California har lenge fryktet «det store jordskjelvet» og står allerede i den verste tørken på 1200 år. Nå spår en rapport at delstaten også kan bli rammet av en katastrofal «megaflom».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– En veldig alvorlig flom, over et større område, som kan gi katastrofale følger for samfunnet i de rammede områdene.

Slik beskriver klimaforsker Daniel Swain, ved UCLA en «megaflom».

Han har deltatt i studien som har undersøkt hvordan en eventuell katastrofeflom i California ville utartet. Ifølge CNN sier eksperter at en «megaflom» vil gjøre deler av California om til «et stort innlandshav».

Swain sier at flommen kan bli like ille som 1000-årsflommene som rammet St. Louis og Kentucky i sommer, bare at flommen kan ramme hele delstaten California.

I Kentucky mistet minst 25 mennesker livet etter styrtflommen.

LOS ANGELES: Sentrum av Californias største by, Los Angeles med snøkledde fjell i bakgrunnen. En megaflom kan ramme delstaten i fremtiden.

Dyreste noensinne

Rapporten anslår at området Central Valley er mest utsatt, hvor blant annet byene Sacramento, Fresno og Bakersfield ligger. Disse huser til sammen over én million mennesker.

Central Valley står også for en fjerdedel av USAs matproduksjon, ifølge CNN.

En flom som rammer hele Central Valley, er anslått å føre til opp mot én trillion dollar i skader, og vil være den dyreste naturkatastrofen i USAs historie. Fem ganger dyrere enn stormen «Katrina», som førte til massive ødeleggelser i New Orleans i 2005.

MATPRODUKSJON: En fjerdedel av USAs mat produseres i Central Valley. Her høstes meloner.

Doblet sannsynlighet

Tidligere kunne en slik flom rammet California en gang i løpet av en livstid anslår ekspertene, ifølge CNN. Klimaendringer har ført til en dobling i sannsynligheten for at en slik flom kan skje, og nå anslår ekspertene at California kan rammes hvert 25–50 år, skriver CNN.

Studien advarer mot at sannsynligheten vil øke ytterligere, som følge av at kloden blir enda varmere.

Over ni meter dybde

Vinteren 1861–1862 ble California rammet av en historisk megaflom, som gjorde områdene rundt San Joaquin og Sacramento til midlertidige innsjøer, ifølge CNN. Noen områder var da over ni meter dype.

Aktiver kart

På det tidspunktet bodde det 500.000 mennesker i California. Flommen førte til at over 4000 mennesker døde, og hvert åttende hjem totalskadet, skriver CNN.

Nå bor det 39 millioner mennesker i California.

– Når dette skjer igjen vil konsekvensene være drastisk annerledes enn de var i 1860, sier Swain.

Styrtflom i «Nord-Amerikas tørreste dal»

Akkurat nå er det derimot «megatørke» i California, og altså det stikk motsatte av flom. Likevel opplevde delstaten nylig noe så uvanlig som oversvømmelse i Death Valley etter store, og minst like uvanlige, regnmengder.

1 / 3 STYRTREGN: Death Valley ble rammet av 25 millimeter regn i løpet av kun en time. VANN: Man kunne vasse vannmengdene, i Nord-Amerikas tørreste dal. RAMMET: Omtrent 1000 mennesker oppholdt seg i Death Valley da styrtregnet kom. Disse slet med å få ut bilene etter regnet. forrige neste fullskjerm STYRTREGN: Death Valley ble rammet av 25 millimeter regn i løpet av kun en time.

Death Valley, som er Nord-Amerikas varmeste og tørreste område, ble rammet av 25 millimeter regn i løpet av bare én time, fredag 5. august.

Ifølge CNN skjer dette i snitt kun hvert 1000 år.

Før styrtregnet hadde Death Valley hatt sitt tørreste år siden 1953, med kun én millimeter regn i løpet av hele 2022.

Med andre ord 25 ganger så mye regn på en enkelt time som på de foregående åtte månedene totalt.