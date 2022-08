IDEOLOG: Aleksandr Dugin i 2016.

Blitt kalt for «Putin’s hjerne»: − Villedende idé

En av Russlands mest innflytelsesrike ideologer, Aleksandr Dugin har blitt omtalt som «Putins hjerne». Det er det derimot lite som tyder på at han faktisk er, ifølge forsker.

– Han anses for å være en av ideologene bak den ny-eurasianistiske ideologien, sier professor Geir Flikke ved Universitetet i Oslo.

Han har Russland og Ukraina som sine fagfelt.

Natt til søndag omkom datteren til Aleksandr Dugin, Darja Dugina (29), etter en bileksplosjon utenfor Moskva sent lørdag kveld. Det belarusiske mediet Nexta TV melder at Dugin er på sykehuset etter eksplosjonen, men at tilstanden hans er ukjent.

Frontfigur for eurasianisme

Som Flikke allerede har forklart er han en av frontfigurene for ny-eurasianismen.

– Han er tilhenger av ideer om at den vestlige verden er i forfall, og at Russland er den nye, dominerende og globale makten.

Dugin hevder også at Russland ikke er kompatibelt med Vestens liberale demokrati, og at Russland bør legge hele Europa og Asia under seg i et enormt imperium.

DATTER: Darja Dugina var redaktør og politisk analytiker. Hun var også datteren til den kjente ideologen Aleksandr Dugani.

Eurasianisme oppsto på 1920-tallet, mens ny-eurasianisme utviklet seg etter oppløsningen av Sovjetunionen i 1991, med blant annet Dugin i front.

– Dugin har vært et selvdrevet kommersielt prosjekt. Han har gitt ut mange bøker siden slutten av 90-tallet, forteller Flikke.

I en av Dugins bøker fra 1997 - «Geopolitikkens fundament» - skriver han om hvordan Russland bør gå frem for å få mer makt i verden. Han har også undervist på blant annet statsuniversitetet i Moskva, men fikk sparken etter å ha kommet med voldelige uttalelser om Ukraina.

– Villedende idé

Dugins ideologi går blant annet ut på å fremheve at Russland er dominerende på det asiatiske kontinent, forklarer Flikke. Han har blitt beskrevet som «Putin’s hjerne», men forfatter, medieviter og Ukraina-kjenner John Færseth er ikke enig i dette.

– Det er han ikke. Det er ingenting som tyder på at Putin noen gang har lest Dugin.

– Det Dugin kanskje er flinkest til er å markedsføre seg selv, snakke om sin egen betydning. Det gjør at Dugin nok ganske sikkert har presentert seg selv som dette.

FORFATTER: John Færseth er forfatter og medieviter, og har blant annet skrevet bok om Russland.

Også Flikke er skeptisk til hvor stor innflytelse Dugin har på Russlands president.

– Det er en noe villedende idé på mange måter. Det som har preget russisk politikk er snarere tvert imot at Putin har vært isolert. Så hvem som leverer premissene for de politiske spørsmålene som drøftes i Kreml i dag er vanskelig å si.

Dugin har ikke lenger den samme rollen han hadde tidligere, forklarer Færseth.

– Dugin er en «has been». Han hadde et visst navn i Russland. Han ble professor, han har forelest for akademier og universiteter. Så en del folk har blitt eksponert for Dugin. I tillegg spilte han en rolle i det russiskdirigerte opprøret i Øst-Ukraina i 2014.

Men han falt i unåde senere samme år, og fikk også sparken som professor. I dag har han trolig liten innflytelse selv om han fortsatt har forbindelser til mektige oligarker, mener Færseth.

– Fulgte i sin fars fotspor

Det var på vei hjem fra en litteraturfestival i landsbyen Zakharovo utenfor Moskva at eksplosjonen fant sted lørdag kveld. Dugina jobbet som journalist, politisk analytiker og jobbet de siste årene sammen med sin far.

– Hun var nok en som i stor grad fulgte sin fars fotspor og var i ferd med å bli mer aktiv på den politiske arenaen, sier Flikke.

Begge to har blitt sanksjonert av flere vestlige land.

DELTE BILDE: Denis Pusjilin, den russiskstøttede separatistlederen i Donetsk, delte bilder av Darja Dugina på Telegram etter dødsfallet

– Hun har blitt omtalt som en ekte russisk patriot som var på vei inn til å gjøre seg mer markert i det politiske, offentlige livet. Hun kom med en del sterkt kontroversielle, hyperbole uttalelser om Ukraina, blant annet ved å hevde at massakren i Butsja var iscenesatt.

Russland har beskyldt Ukraina for å stå bak angrepet, og det har også vært spekulert i om det var faren som var det egentlige målet. Ukraina på sin side nekter for å ha noe å gjøre med angrepet.

Færseth mener det er svært lite sannsynlig at Ukraina står bak angrepet.

– Det har jeg vanskelig for å forestille meg. Dugin har ingen politisk eller militær rolle i Russland.

Også UiO-professor Pål Kolstø, mener også det er svært usannsynlig at Ukraina står bak angrepet.

– Det kan godt hende at det er Dugin som var målet. Men hva ukrainerne har å tjene på et slikt angrep, det stiller jeg meg undrende til. Det tar seg ikke godt ut i vesten, som de er avhengige av for å få støtte i krigen.