PÅGREPET: Jevgenij Rojzman var en av de siste frie russiske opposisjonelle. Onsdag morgen ble han pågrepet i leiligheten sin i Jekaterinburg. Bildet er tatt av det statlige nyhetsbyrået Tass.

Putin-kritiker pågrepet for å ha kritisert krigen

En av de siste frie russiske opposisjonspolitikere, Jevgenij Rojzman (59), er onsdag pågrepet hjemme i Jekaterinburg. Han risikerer fem års fengsel.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rojzman er siktet for å ha brakt Russlands væpnede styrker i vanry med sine meninger på sosiale medier og andre steder, melder Izvestija , mens Tass melder at det skyldes videoer lagt ut på Rojzmans youtube-kanal.

Den tidligere borgermesteren i storbyen Jekaterinburg sa nylig at han hadde en veske med tannbørste, tannkrem, dopapir og varme klær stående.

Rømt eller arrestert

De fleste opposisjonspolitikerne har rømt Russland, mens andre sitter bak lås og slå, som Aleksej Navalnyj, Vladimir Kara-Murza og Ilja Jasjin.

Jevgenij Rojzman har vært en høylytt kritiker av Putin-regimet og krigen – men har nektet å forlate Russland.

Maskert politi med skuddsikre vester kom sammen med politiets jurister til leiligheten i Jekaterinburg onsdag morgen.

– Trolig blir jeg transportert til Moskva, skrek Rojzman fra et vindu i leiligheten ned journalister utenfor blokken.

– Dette er initiert fra Moskva, fortsatte han.

KRITIKER: Jevgenij Rojzman var som borgermester en av de få som turte å kritisere Putin og Kreml. Her er han fotografert i forbindelse med Jekaterinburgs byjubileum i 2017. Jekaterinburg var byen der tsarfamilien ble henrettet i 1918.

Politiet hadde razzia i leiligheten og tok med seg alt av telefoner og datautstyr, samt passet som gjør at russere kan dra utenlands. Russiske medier hevder også at det ble funnet visittkortet til den tidligere etterretningssjefen i Ukraina.

Rojzmans advokat, Vladislav Idamzjapov, klager på at han ikke fikk tilgang til leiligheten under razziaen. Ifølge Izvestija kom han imidlertid inn etter hvert.

– Vi kommer til å anke, sier Idamzjapov.

Telegramkanalen Mash, som har forbindelser til Kreml, har lagt ut videoer av alt som skjedde. De viser blant annet at Rojzman åpnet døren for de maskerte politifolkene.

Meduza skriver at politi også hadde razzia i kontorlokale til Rojzmans fond og i et ikonmuseum som han har grunnlagt. Ikoner skal også ha blitt beslaglagt.

På en lokal Telegram-kanal er det publisert bilder som viser en demonstrasjon til støtte for Rojzman utenfor ikonmuseet.

– Jeg har brukt uttrykket «invasjon av Ukraina». Jeg har sagt det overalt og jeg vil si det nå, sa Rojzman til journalistene, gjengitt av Meduza. Han har allerede blitt bøtelagt tre ganger for å ha brutt den ferske loven mot å diskreditere de væpnede styrker. Denne gang ble han altså pågrepet.

Nektet å dra

– Hvorfor skal jeg dra? Jeg er knyttet til dette landet, jeg er født og oppvokst her. Jeg vil ikke bevege meg en millimeter, sa Rojzman i et intervju med den kjente journalisten Katarina Gordejeva nylig.

– Jeg elsker landet mitt, jeg forstår alle risikoene, men jeg kan ikke reise herfra, heller ikke om det er en flukt.

Guvernøren i regionen, Jevgenij Kujvasjev, sier ifølge Meduza at «loven gjelder for alle, og som alle fortjener han rettferdighet og respekt». Han uttrykte også håp om at ikonmuseet kan bestå.

Opposisjonspolitikerne Vladimir Kara-Murza og Ilja Jashin er også pågrepet og siktet for å diskreditere de væpnede styrker. Når det gjelder opposisjonslederen Aleksej Navalnyj soner han derimot en gammel dom, som opprinnelig var betinget, men som ble omgjort til fengsel. Det er også flere andre rettssaker på gang mot Navalnyj.