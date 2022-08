Onsdag 24. august: Dette har skjedd i natt

USA kommer til å offentliggjøre en ny stor militær hjelpepakke til Ukraina.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Russiske myndigheter i Krasnodar bekrefter at barn blir hentet fra Ukraina og adoptert av russiske familier. Det skriver den amerikanske tankesmien The Institute for the study of war i nattens oppdatering.

USA vil onsdag annonsere den til nå største militære hjelpepakken til Ukraina siden invasjonens start 24. februar. Det opplyser en amerikansk tjenesteperson til Reuters. Hjelpepakken vil ha en verdi på rundt tre milliarder dollar, som kommer på toppen av de 11 milliardene dollar USA allerede har bidratt med.

Tyrkias president Erdogan understreket landets holdning rundt Russlands anektering av Krym-halvøyen på et videomøte tirsdag. – Internasjonal lov krever at Krym gis tilbake til Ukraina, som halvøyen er en uatskillelig del av, sa presidenten.

Norge er i ferd med å gå tomt for militært overskuddsmateriell å gi til Ukraina. Dermed må det handles inn nye våpen for å kunne fortsette den militære bistanden.