Eksilpolitiker: Hevder russisk undergrunnsgruppe står bak bilbombe

Ukrainske myndigheter sier de ikke står bak bombeangrepet som tok livet av den russiske ideolog-datteren Darja Dugina. En russisk politiker i eksil hevder det en russisk undergrunnsgruppe står bak.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dugina er datteren til den russiske politiske tenkeren Aleksandr Dugin – mannen som blant annet har blitt beskrevet som «Putins hjerne».

– Ukraina har ingenting med dette å gjøre. Vi er ikke en kriminell stat som Russland, eller en terrorist-stat, for den saks skyld, sier Mykhajlo Podoljak, som er rådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Han nekter med dette anklagene fra leder for det russiskstøttede området Folkerepublikken Donetsk i Ukraina, Denis Pusjilin, om at «ukrainske terrorister» står bak bilbomben som lørdag tok livet av Dugina i utkanten av Moskva.

DØDE: Darja Dugina i et TV-studio i Moskva. Hun jobbet som journalist og kommentator inntil hun lørdag ble drept i et attentat.

Mens Pusjilin hevder det er ukrainske terrorister som står bak, mener en russisk eksilpolitiker noe helt annet:

Den tidligere russiske Duma-representanten Ilja Ponomarev, hevder en til nå ukjent russisk gruppe står bak bilbomben, melder The Guardian. Ponomarev sier gruppen er sterkt imot Vladimir Putin.

Hans påstander lar seg så langt ikke verifisere.

Maria Zakharova i russisk UD sier hendelsen etterforskes, og at det vil anses som statsterror, dersom de finner en lenke til Ukraina, melder BBC.

Vil ta tid å finne ut hva som stemmer

– Denne handlingen var, som mange andre partisanhandlinger i Russland de siste månedene, gjennomført av den Nasjonale Republikanske Armé (NRA), hevder Ponomarev i en sending på sin plattform February Morning. Sendingen er også er omtalt av Financial Times.

Russland-ekspert Keir Giles ved den britiske tankesmien Chatham House mener det vil ta tid å finne ut hva som stemmer:

– Hvordan Russland svarer, vil avhenge av om dette er en genuin motstandsbevegelse, eller en kompleks konspirasjon bestående av røyk og speil, i russisk stil. Det kan hende vi ikke vet på en god stund enda, sier han til The Guardian.

I EKSIL: Den russiske politikeren Ilja Ponomarev.

Ponomarev startet i mars opp to Telegram-kanaler som deler nyheter om anti-krigshandlinger på russisk jord.

Videre erklærer han søndag sin støtte til den påståtte organisasjonen – og til angrepet:

– En monumental hendelse fant sted nær Moskva i går kveld. Dette angrepet åpner en ny side i russisk motstand mot putinismen. Nytt – men ikke det siste, hevder han.

Ponomarev tilhørte venstresiden i russisk politikk inntil han ble utestengt av landet. Han var den eneste politikeren som i 2014 stemte imot annekteringen av ukrainske Krim.

EKSPLOSJON: Store flammer i en video fra det som ifølge RIA Novosti skal være stedet utenfor Moskva hvor en bil eksploderte sent lørdag kveld.

Han leser søndag kveld også opp det som angivelig skal være gruppens manifest. I dokumentet beskriver de president Vladimir Putin som «en raner av makten og en krigsforbryter», og anklager ham for å ha startet en «brødredrapskrig mellom de slaviske folk».

– Fattigdom og kister for noen, palasser for andre. Dette er essensen av hans poltikk, hevder Ponomarev at det står i manifestet. De skal også angivelig love at de selv vil «avsette og ødelegge» presidenten.

Han har vært basert i den ukrainske hovedstaden i Kyiv, i eksil siden han ble nektet å komme tilbake til Russland etter en reise til USA i 2019.

Dette vet vi om eksplosjonen: