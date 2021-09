DREPT: Gabby Petito (22) ble funnet død i Teton i Wyoming søndag.

Foreløpig obduksjonsrapport: Instagram-eventyrer Gabby Petito (22) ble drept

Det er nå bekreftet at den døde kvinnen som søndag ble funnet nær grensen av nasjonalparken Grand Teton i Wyoming, er Instagram-eventyrer Gabby Petito (22). Politiet har nå startet en kriminaletterforskning av saken.

Av Sindre Camilo Lode

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det slår obduksjonen av henne fast, sier advokaten til familien hennes til Insider tirsdag.

Tidligere tirsdag kunngjorde politiet i Florida at saken nå har status som en kriminaletterforskning.

Og tirsdag kveld melder FBI at den foreløpige obduksjonsrapporten tilsier at dødsårsaken er drap.

De etterlyser nå Petitos forlovede som sist skal ha blitt sett 14. september. Han har ikke status som mistenkt.

– Brian Laundrie er en person av interesse, skriver FBI i en uttalelse.

De ber nå alle som kan ha informasjon om hva slags rolle Laudrie har i saken eller hvor han befinner seg om å ta kontakt.

Petito ble meldt savnet 11. september.

Fra før hadde politiet i North Port i Florida, der Petito og forloveden Brian Laundrie bodde sammen med hans foreldre, bekreftet at det var Petito som ble funnet død.

FUNNET: Gabby Petito (22) ble funnet død i Teton i Wyoming søndag.

Forloveden er forsvunnet

Mandag gjennomsøkte FBI huset der paret bodde og tok avhør av foreldrene til forloveden.

Laundrie er for øyeblikket forsvunnet og store ressurser har forsøkt å finne ham, uten hell.

I begynnelsen av september kom han alene hjem til Florida etter han og Petito hadde vært på en lengre bilferie i USA som de dokumenterte for sine flere hundre tusener av følgere på Instagram.

Det siste livstegnet fra Petito var 30. august da familien hennes mottok en mistenkelig melding fra telefonnummeret hennes: «Ingen dekning i Yosmite».

Yosemite er en nasjonalpark i California som ligger 130 mil sørøst for Teton, der hun ble funnet død. Familien hennes tror at det ikke var Petito som selv sendte den siste meldingen til dem.

LIKBIL: Denne bilen fraktet levningene som søndag ble funnet i Teton i Wyoming.

Gråt i frigitt video

Fredag slapp politiet en video fra kroppskameraet til en betjent. Den viser at paret den 12. august ble stanset av politiet i delstaten Utah. Politiet hadde fått melding fra et vitne om en mulig familievoldsepisode i bilen.

I bilen gråt Petito ukontrollert, men politiet fikk opplyst at han ikke hadde slått henne. Begge skal ha sagt til politiet at de var «forelsket, forlovet og ikke ønsket å se noen siktet for noe kriminelt».

Samtidig skal Brian Laundrie ha sagt til politiet at det var følelsesmessig belastende for paret å ha reist sammen over så lang tid. På daværende tidspunkt hadde de vært på reisefot i fire-fem måneder.

Politiet i Moab i Utah, hvor hendelsen fant sted, konkluderte med at det sannsynligvis ikke hadde eskalert til vold i nære relasjoner, meldte Reuters.

Nå har politiet også frigitt en nødsamtale som kom inn før forsvinningen til Petito:

De viktigste datoene i saken

Dette vet vi om parets road-trip: