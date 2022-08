1 / 2 FØR EKSPLOSJONEN: Et satelittbilde fra by Planet Labs som viser Sakhi-flybasen før eksplosjonene tirsdag FØR EKSPLOSJONEN: Et satelittbilde fra by Planet Labs som viser Sakhi-flybasen etter eksplosjonene tirsdag forrige neste fullskjerm FØR EKSPLOSJONEN: Et satelittbilde fra by Planet Labs som viser Sakhi-flybasen før eksplosjonene tirsdag

Satellittbilder viser ødelagte fly på Krim: − Sår tvil om Russlands forklaring.

Russland har hevdet at eksplosjonene ved en flybase på russisk-kontrollerte Krim skyldes uhell, og at ingen fly ble ødelagt.

Det var tirsdag ettermiddag at det ble meldt om kraftige eksplosjoner ved Sakhi-flybasen på Krim-halvøya.

Onsdag oppga det ukrainske forsvaret i sin daglige oppdatering at Russland mistet ni fly. Samtidig har ukrainske myndigheter benektet å stå bak angrepet.

Russlands forklaring er at det var ammunisjonslagre som eksploderte, fordi brannsikkerhetsregler ikke ble overholdt. Det russiske forsvarsdepartementet har hevdet i en uttalelse at ingen fly ble ødelagt.

– Ser veldig rart ut

Videoer viser to samtidige eksplosjoner tirsdag, etterfulgt av en tredje.

Onsdag kveld publiserte Bellingcat-direktør Eliot Higgins også satellittbilder som viser tre kratre i området. Bildene viser flere ødelagte bygninger, og ødelagte fly.

Før- og etterbildene kommer fra det amerikanske selskapet Planet Labs, som overvåker hundrevis av satellittstrømmer over Ukraina, og de er den første uavhengige bekreftelsen på at basen kan ha blitt skadet, skriver BBC.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener de to første eksplosjonene stemmer med kratrene etter to bygninger.

Han vil foreløpig ikke utelukke noen teorier, men mener bildene sår ytterligere tvil rundt Russlands forklaring – altså at det skyldtes uhell.

– Min vurdering er at de to skurene står i hver sin ende av et oppstillingsområde for fly. At de skal gå i lufta samtidig høres veldig rart ut. Det brenner allerede når eksplosjonene skjer, så det kan ha inntruffet en kjempetilfeldighet, sier Haga.

Russland har brukt Sakhi-flyplassen som baser for angrep på områder sør i Ukraina, ifølge AP.

EKSPLOSJONER: Bildene skal vise røykutvikling ved den russisk flybasen på Krimhalvøya.

Hevder ukrainske spesialstyrker står bak

Tirsdag ettermiddag, samme dag som eksplosjonene, siterte New York Times en ukrainsk sikkerhetskilde som hevdet at Ukraina sto bak. Onsdag skrev også Washington Post at en en anonym person i Ukrainas statsapparat at sier at flybasen ble angrepet av ukrainske spesialstyrker.

Haga ved Luftkrigsskolen mener et angrep i regi av ukrainske spesialstyrker ikke er utenkelig.

– Det er ikke umulig for ukrainerne å finne folk som kan gå i ett med lokalbefolkningen på Krim. De kan finne lojale folk som har vokst opp der, er kjent og snakker språket.

Videoer i sosiale medier viser skremte turister på strendene og lange bilkøer vekk fra Krim-halvøya i etterkant av eksplosjonene. Det er dårlig reklame for hjemmepublikumet, mener Haga. Derfor har Russland grunner til å feie et eventuelt ukrainsk angrep under teppet.

– De ønsker ikke å la hjemmepublikumet se at de får juling og er sårbare så langt fra frontlinjen.

EKSPLOSJON: Det er kraftig røykutvikling nær en flybase på Krimhalvøya. Dette bildet er distribuert av det russiske nyhetsbyrået TASS.

Krims regionale myndigheter sier ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass at rundt 250 innbyggere i nabolaget ble evakuert, og at planen er å rette opp skadene i området innen ti dager. Russiske myndigheter har sagt at ingen hoteller eller strender ble rammet og at det er trygt å feriere der, noe mange russere gjør på sommeren, skriver NTB.

Krim er en halvøy i Svartehavet som er forbundet med fastlandet i Ukraina. Samtidig har halvøya en sterk tilknytning til Russland.

I slutten av februar 2014 ble Krim-halvøya ulovlig annektert av Russland. Måneden etter ble det avholdt en omstridt folkeavstemning hvor innbyggerne i området stemte for løsrivelse fra Ukraina.

Skulle det være snakk om et angrep fra ukrainske styrker, ville det være en betydelig eskalering av krigen, og Ukrainas første store angrep på Krim.

Kamikaze-droner

Den anonyme kilden New York Times har sitert, hevder at det utelukkende ble brukt ukrainskutviklede våpen til å ramme flybasen. Det fremkommer ikke opplysninger om hvordan selve angrepet skal ha blitt gjennomført.

Flybasen på Krim ligger minst 225 kilometer unna frontlinjen. Ukraina har noen få missiler som kan være i stand til å trekke så langt, forteller Haga ved Luftkrigsskolen.

Neptun-missiler og to forskjellige ballistiske missil som hittil har vært kjent å være på prototypstadiet. Han vurderer sjansen for missil-angrep som lav.

– Da har de truffet med ganske god presisjon, sier Haga.

Analytikeren Justin Bronk fra den britiske forsvars- og sikkerhets-tankesmien RUSI, sier ifølge The Guardian at han ikke finner noen beviser for missilangrep i tilknytning til eksplosjonene. Han mener den mest sannsynlige teorien er at ukrainske spesialstyrker har kommet nær basen og brukt små droner til å ramme parkerte fly og drivstofflagre.

Haga sier det spekuleres i bruk av såkalte Kamikaze-droner – som krasjer inn i det de skal ødelegge. Disse har så kort rekkevidde at de i så fall må ha blitt sendt ut fra bakken på Krim.

– Jeg tror ikke du skal utelukke det. Men jeg må si det er ganske godt gjort, for vi må anta at dette er en godt bevoktet flybase.

I et sarkastisk Facebook-innlegg skriver Ukrainas viseforsvarsminister

– Forsvarsdepartementet i Ukraina kan ikke fastslå årsaken til brannen, men minner nok en gang om reglene for brannsikkerhet og forbudet mot røyking på udesignerte områder.

Samtidig advarer hun mot at en brann kan brukes i en informasjonskrig, og skriver at de ikke utelukker at Russland «tilfeldigvis» vil finne et visittkort.