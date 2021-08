227 døde etter jordskjelv i Haiti - hundrevis skadet eller savnet

227 mennesker er døde etter at Haiti ble rammet av et kraftig jordskjelv lørdag, bekrefter sivilforsvaret på Haiti, ifølge Reuters.

227 personer er så langt bekreftet omkommet, mens hundrevis er skadet eller savnet etter det kraftige skjelvet, ifølge sivilforsvaret.

Skjelvet fant sted lørdag morgen og hadde en styrkegrad på 7,2, ifølge jordskjelvsenteret USGS. Episenteret var i havet rundt 15 mil vest for hovedstaden Port-au-Prince. Det bor i underkant av en million mennesker i hovedstaden.

Statsminister Ariel Henry har erklært unntakstilstand i landet i en måned, og betegner ødeleggelsene som «enorme».

– Store skader

Bilder fra landet gjør sterkt inntrykk på Ingvill Konradsen. Hun er grunnlegger og direktør i bistandsorganisasjonen Prosjekt Haiti, som driver med utdanning i landet.

En av skolene de driver ligger i byen St Louis du Sud, 12 kilometer fra jordskjelvets episenter.

– Våre ansatte sender bilder av store skader, forteller Konradsen.

BISTANDSLEDER: Ingvill Konradsen er direktør i den norsk-haitiske organisasjonen Prosjekt Haiti. Foto: Privat

Den norske bistandsorganisasjonens skole har ikke blitt skadet av skjelvet.

– Men naboskolen som ligger bare 30 meter unna har fått store skader, forteller Konradsen, som har sendt en video som skal vise dette skolebygget:

Ifølge rapportene Konradsen får, er det dødsfall også i St Louis du Sud.

– En kirke kollapset under en begravelse. Alle kom seg ikke ut i live, forteller hun.

VG har sett en video av den kollapsede kirken der livløse personer ligger utenfor.

Det er ikke første gang Haiti rammes av sterke jordskjelv. I 2010 døde over 200.000 mennesker etter et skjerv som målte styrkegrad 7.

– Jeg blir helt matt. Det er så endeløst med problemer.

Dagens skjelv vil imidlertid neppe føre til like mange dødsfall som i 2010, mener Konradsen.

– Sør på øya, der dagens skjelv skjedde, er det heldigvis ikke så tettbygd, sier hun.

Likevel tror hun at skadene vil være store.

– Og det kommer på toppen av en allerede enormt vanskelig situasjon. Det er mye fattigdom, mye kriminalitet og politisk ustabilt etter at presidenten ble skutt og drept for en måned siden, sier Konradsen.

STORE SKADER: Bilder fra Haiti viser skader på bygg og veier. Foto: Hentet fra twitter

Også i hovedstaden Port-au-Prince kunne man kjenne skjelvet. Det forteller landansvarlig i Haiti for Kirkens Nødhjelp, Raymond Prospery, til VG.

– Det ristet mye i noen sekunder, men det var helt stille. Jeg, kona mi og døtrene mine følte det, sier landdirektør i Haiti for Kirkens Nødhjelp, Raymond Prospery.

Han opplevde også jordskjelvet i 2010.

– Jeg tenkte «Oi, nå skjer det igjen». I 2010 var det mye bråk, men det var det ikke nå. Haiti er litt bedre rustet mot jordskjelv nå, men ikke i mye større grad enn i 2010, sier han.

Dårlig bygningsmasse

Morten Tønnessen-Krokan er seniorrådgiver i Røde Kors, og deltok i det internasjonale katastrofeteamet for Haiti etter jordskjelvet i 2010.

– Vi vet ikke hvor hardt Port-au-Prince er rammet. Hvis byen er hardt rammet, kan det være store skader og høye dødstall, sier han.

JORDSKJELV: Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har lagt ut dette kartet av området som skal være rammet på Haiti. Foto: US GEOLOGICAL SURVEY

Tønnessen-Krokan trekker frem at Haitis infrastruktur gjør landet ekstra sårbart for jordskjelv.

– Det handler først og fremst om bygningsmasse. Bygningene er mye dårligere rustet til å tåle jordskjelv enn i Japan og San Francisco. De raser sammen mye fortere, sier han.

Han forteller at et av mantraene fra det internasjonale samfunnet i 2010 var at man skulle bygge kraftigere og bedre bygninger på Haiti.

– Men landet har en ulykksalig historie med korrupsjon og politisk uro. Når landet ikke har kapasitet, så er det vanskelig å få den internasjonale hjelpen til å fungere langsiktig, sier han.

Jordskjelvet i 2010 rammet rundt klokken 3 på nattestid. Denne gangen inntraff jordskjelvet 08.29 lokal tid. Tønnessen-Krokan håper det kan ha bidratt til å redusere det menneskelige skadeomfanget.

– Siden dette var etter soloppgang så kan man håpe at en del mennesker var ute i gatene, sier Tønnessen-Krokan.

Sekundærskader

Haiti er også dårlig rustet til å takle ettervirkningene av et jordskjelv, påpeker Morten Tønnessen-Krokan.

– Det er så mye som ikke fungerer i Haiti. De har ikke et fungerende helsesystem. Når folk trenger trenger traumebehandling og helsehjelp etter et skjelv klarer de ikke gi et tilfredsstillende tilbud, sier han.

URO: – Haiti er et land med store utfordringer, sier Krokan. Jordskjelvet kan føre landet ut i katastrofe. Foto: Røde Kors.

På toppen av det hele er landet hardt rammet av pandemien, som allerede har beslaglagt store ressurser i landets helsevesen, i tillegg til at også økonomien er hardt rammet.

Den politiske situasjonen som preger landet vil også påvirke hvordan Haiti håndterer skadene etter jordskjelvet, ifølge Krokan.

– Presidenten ble jo drept 7. juli og deler av landet styres av kriminelle gjenger. Det er selvfølgelig ikke bare elendighet, men det er et land med store utfordringer. Da er det vanskelig å komme seg fra noe sånt, sier Tønnessen-Krokan.

Ifølge FN er det 4,4 millioner mennesker på Haiti som trenger humanitær hjelp. For det lille landet med 11 millioner innbyggere utgjør det hele 40 prosent av befolkningen.

Antallet som lider av alvorlig matmangel økte fra 2,6 millioner i 2019 til 3,1 millioner i 2020.

– Det tallet har i hvert fall ikke gått ned i 2021, sier Tønnessen-Krokan.