Hemmelige 11. september-dokumenter vurderes offentliggjort

Amerikanske myndigheter skal gjennomgå hemmeligstemplede dokumenter knyttet til terrorangrepet 11. september 2001 på nytt for å se om de kan offentliggjøres.

Justisdepartementet opplyser at det vil jobbe for å gi familiene til etterlatte fra terrorangrepene 11. september mer informasjon om opptakten til angrepene.

I et brev til statsadvokatens kontor i New York skriver justisdepartementet at FBI «har vedtatt å revurdere» retten til å ikke legge fram visse sensitive dokumenter og vil «identifisere tilleggsinformasjon som er egnet for offentliggjøring».

FBI-etterforskere vil offentliggjøre denne type informasjon fortløpende og så raskt det lar seg gjøre, heter det i brevet.

Hemmeligstemplet

Pårørende og etterlatte har lenge forsøkt å få utlevert dokumenter som kan vise om Saudi-Arabia bisto eller finansierte noen av de 19 personene som var knyttet til Al-Qaidas angrep. 15 av de 19 kom fra Saudi-Arabia.

Amerikanske myndigheter har i mange år hevdet at dokumentene inneholder statshemmeligheter og dermed ikke kan offentliggjøres.

President Joe Biden roset mandag avgjørelsen fra justisdepartementet og sa at hans regjering var «forpliktet til å sørge for mest mulig åpenhet».

– Derfor ønsker jeg i dag velkommen vedtaket fra justisdepartementet, som forplikter seg til å gjennomføre en ny gjennomgang av dokumentene som regjeringen tidligere har stemplet som hemmelige, og gjøre det så raskt som mulig, sa han.

Ba Biden holde seg borte

USA forbereder seg på å feire 20-årsdagen for angrepet mot World Trade Center, Pentagon og mot flyet som styrtet i Pennsylvania. Det skjer i en høytidelig seremoni i New York med blant andre Biden til stede.

En gruppe etterlatte, overlevende og redningsarbeidere publiserte i forrige uke et brev der de ba presidenten holde seg unna seremonien så lenge han ikke har «oppfylt sin forpliktelse».

Brevet krever at Biden frigjør dokumenter som gruppen på nærmere 1.800 personer hevder viser at saudiarabiske ledere støttet terrorangrepene.

Mandagens avgjørelse om en ny vurdering av dokumentene ble møtt med skepsis fra ofrenes etterlatte. Noen av dem viser til at de har fått mange tomme løfter tidligere.

Nesten 3.000 mennesker ble drept i angrepene i 2001. Pårørende, etterlatte, næringsliv og forsikringsselskaper har siden saksøkt Saudi-Arabia for milliardbeløp.