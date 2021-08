Kaoset på flyplassen i Kabul: − Vi viser frem passene, men de bryr seg ikke

Desperate folkemengder trenger seg fremdeles rundt flyplassen i Kabul, omgitt av bevæpnede Taliban-soldater. Situasjonen gjør det vanskelig for norske statsborgere å komme seg ut av landet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Én uke har gått siden Taliban overtok makten i Afghanistan. Likevel virker det ikke som støvet utenfor Hamid Karzai lufthavn i Kabul legger seg med det første.

Søndag morgen var det fortsatt rundt 20.000 personer samlet på og utenfor flyplassen i 34 varmegrader, ifølge CNN.

Sky News’ korrespondent Stuart Ramsey hevder at han har sett personer bli knust til døde opp mot murene av folkemengdene som ønsker å flykte fra landet. AP melder at syv personer ble tråkket i hjel i løpet av søndag.

En anonym kilde i NATO opplyser til Reuters at minst 20 personer har mistet livet på flyplassen den siste uken. Nyhetsbyrået siterer også vitner på at noen av disse døde av skuddskader.

Flere norske statsborgere i Afghanistan forteller til VG at kaoset gjør det umulig å komme seg innenfor murene, og dermed ut av landet.

– Akkurat nå var jeg på flyplassen igjen. Det er ingen muligheter for å komme seg inn, sier en av dem, en mann i 20-årene, til VG.

fullskjerm neste FOLKEMENGDER: Tusenvis av mennesker har samlet seg utenfor murene ved flyplassen i Kabul nesten hver dag etter at Taliban tok over makten i landet. 1 av 2 Foto: REUTERS TV

Han ønsker, i likhet med de andre VG har vært i kontakt med, å være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

– Utenfor flyplassen er man ikke trygg. Taliban står overalt, og det er ingen som slipper inn, forteller mannen, og legger til at han har forsøkt nesten hver eneste dag.

En annen norsk statsborger, som til vanlig studerer ved Høgskolen i Molde, sier til VG at vaktene utenfor flyplassen ikke gjør forskjell på de som har gyldige reisedokumenter og ikke.

– Vi viser frem passene våre, men de bryr seg ikke. De sier at dørene er stengt.

Den militante opprørsgruppen gir på sin side USA skylden for kaoset:

– Amerika, med all sin makt og styrke, har ikke greid å opprette ro og orden ved flyplassen. Det er fred og ro ellers i landet og kaos bare ved flyplassen i Kabul, hevder Taliban-lederen Amir Khan Mutaqi i en uttalelse, ifølge NTB.

– Skjøt to skudd

«Samira» sier til VG at hun ikke engang kom seg gjennom et av sjekkpunktene til Taliban da hun forsøkte å nå flyplassen. Én av vaktene skal ha blitt oppildnet da hun argumenterte med å vise frem passet sitt.

– Han bannet og fektet rundt med våpenet sitt. Så plutselig skjøt han to skudd rett ved siden av øret mitt, sier «Samira», som er norsk statsborger.

VG har tidligere skrevet om hvordan 16-åringen og moren er strandet i Kabul, og at de bekymrer seg for at soldater skal komme til huset deres og «rive passene i stykker».

– Jeg ble så redd, og sa til moren min at vi måtte dra hjem igjen, forteller hun.

Nå etterlyser 16-åringen hjelp fra de norske myndighetene slik at hun kan komme seg forbi sperringene og inn på Hamid Karzai:

– Jeg er sjokkert fordi den norske ambassaden og regjeringen sier til oss at de har personell på innsiden, og at det er vårt ansvar å komme oss inn.

– Hvordan skal vi kunne komme oss inn dit hvis det bare er Taliban som vokter flyplassen? spør hun.

– Ingen garanti for at vi får ut alle

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttalte på fredag at sikkerhetssituasjonen ved flyplassen i Kabul har forverret seg i løpet av uken, og at de ikke har noe system for å få norske borgere trygt inn.

– Det er ingen garanti for at vi får ut alle norske i denne evakueringen, sa hun under en pressekonferanse.

Bilder fra det første norske flyet som reiste fra Kabul torsdag kveld viser at flesteparten av flysetene var tomme.

– Det er en fortvilende situasjon, der det ikke er mangel på flyseter, men utfordringen er å få våre egne borgere og våre lokalt ansatte inn på flyplassen for å fylle flyene, sa kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD i en skriftlig kommentar.

Søndag morgen bekreftet utenriksdepartementet at et nytt fly fra Kabul har landet på Gardermoen, og at alle de afghanske ansatte ved den norske ambassaden er blitt evakuert.