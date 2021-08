DEMONSTRANTER: En gruppe kvinner samlet seg i Kabul tirsdag for å kreve av Taliban skulle beskytte kvinners rettigheter.

Tror ikke på Taliban: − Det er hykleri vi ser

Kvinneaktivist og lærer Pashtana Durrani har ingen tro på Talibans løfter overfor kvinnene i Afghanistan. Maktskiftet kommer til å få store konsekvenser, mener norske eksperter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

På sin første pressekonferanse etter at de tok over Kabul, hevdet Taliban tirsdag kveld at kvinner vil «bli glade» for å leve med sharia-lovgivning, og at kvinner skal få lov til å jobbe «innenfor Talibans rammer».

To dager etter maktovertagelsen, har også kvinnelige nyhetsankere igjen dukker opp på skjermen hos nyhetskanalen Tolo News. De forsvant fra TV-rutene da Taliban kapret landet.

Akkurat hva Talibans «rammer» vil innebære er fremdeles ikke helt klart, men Talibans var tydelige på at det innebærer islamske verdier og Sharia-lovgivning.

Dette sa Taliban om kvinner på pressekonferansen:

Den afghanske aktivisten og læreren Pashtana Durrani driver den frivillige organisasjonen LEARN Afghanistan, som jobber for utdanning for afghanske jenter. Hun beskriver Talibans fremstilling som «hykleri».

– Den nåværende virkeligheten på bakken er fullstendig annerledes enn hva Taliban sier i mediene. De fisker etter legitimitet, skriver Pashtana Durrani til VG.

– Vi må forstå at det de sier på pressekonferansene og hva de gjør er to forskjellige ting. Vi må forstå at det er hykleri vi ser i ordene og handlingene deres, mener hun.

Hun trekker frem at Taliban nekter jenter å studere i Herat – men at de likevel på pressekonferansene sier at også kvinner skal få lov til å jobbe og ta en utdanning.

SKUDD: Folkemengder har samlet seg utenfor flyplassen i Kabul.

Durrani beskriver hvordan situasjonen i Afghanistan de siste ukene har forverret seg.

– Vi mistet territorium, og vi mistet regjeringen. Alt har endret seg. Selv om det går tilbake til fred nå, er det samtidig kvelende, mener hun.

Samtidig som landet er i det hun beskriver som et utviklingsmodus, er tilstanden ifølge henne også svært forvirrende.

Pashtana Durrani sier til VG at også hun har hørt meldinger om at Taliban-krigere enkelte steder skal tvinge unge kvinner til å gifte seg med dem – men at rapportene om dette har bitt færre de siste dagene.

– Jeg kjenner ikke noen personlig som har gått gjennom dette. Vi har sett kvinner eller familier som har flyktet fordi de har hørt at de selv eller deres døtre kan bli giftet bort til Taliban, forteller hun.

Prio-seniorforsker Kaja Borchgrevink forsker på kjønn- og utvikling i Pakistan og Afghanistan, og jobber med en rapport om kvinners situasjon på provinsnivå i Afghanistan da VG ringer.

Hun forstår Pashtana Durranis frykt.

– Dette maktskiftet kommer til å få store konsekvenser for kvinners retthetsorganisasjoner, men det trenger ikke å bety at jenter mister mulighet for å gå på skole. Det gjenstår å se. Vi kan håpe at det Taliban sier nå er sant, sier Borchgrevink.

– Noe som er viktig å få frem når man ser på kvinnenes situasjon er at den var helt forferdelig også før Taliban overtok makten. Afghanske kvinner scorer lavest på de fleste statistikker globalt.

AFGHANISTANEKSPERT: – Det er mye frykt for hva Taliban kan gjøre når ting roer seg. Det er ikke vanskelig å forstå at de som driver utdanningsorganisasjoner frykter for hva som kan skje, sier seniorforsker Kaja Borchgrevink hos Prio.

Kvinners stilling er spesielt dårlig i områder med høy konflikt, understreker Prio-forskeren, som er spent på utviklingen fremover.

– Det er ikke sånn at 20 år med vestlig intervensjon i Afghanistan har gjort situasjonen mye bedre for kvinnene. Hvis man klarer å redusere konfliktnivået, kan man håpe på at det vil ha en positiv effekt på kvinners mulighet til å ta utdanning også under Taliban.

– Kan man ivareta kvinners rettigheter innen Talibans tolkning av sharialovene?

– Kvinner kommer nok til å ha mer begrensede rettigheter. Kvinners rett til utdanning, til helse, til å bevege seg fritt, til å gifte seg med dem man vil. Det er ikke noe i islam i seg selv som tilsier at dette ikke skal være mulig, men da de hadde makten sist fra 1996 til 2001 så vi jo hva som skjedde, svarer Borchgrevink – med henblikk til steining som avstraffelse og kvinneundertrykkelse.

– Det går rykter om at Taliban går fra dør til dør og kidnapper kvinner for å tvangsgifte dem til Taliban-krigere. Hvordan kan vi vite at dette er sant?

– Dette har skjedd tidligere, men at kvinner blir kidnappet og giftet bort mot sin vilje er ikke unikt for Taliban. Det skjer også andre steder. Taliban får mye av sin legitimitet gjennom å opprette ro og orden. Det Taliban-ledelsen har understreket nå, og som det foreløpig virker som de klarer å gjennomføre, er at de nettopp unngår å gå fra dør til dør på denne måten.

GATEMARKED: Dagliglivet fortsetter tilsynelatende normalt i byen Jalalabad.

Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken ved Peace Research Institute Oslo sier til VG at det kommer en del rapporter om at Taliban tvinger ugifte kvinner til å gifte seg med deres krigere.

– Men det er veldig vanskelig å sjekke sannhetsgehalten i de rapportene, sier Harpviken.

Han forklarer videre at han er ganske sikker på at ledelsen i Taliban ikke ønsker at krigere skal ta kvinner fra hjemmene sine.

– Både fordi de mener at det er feil rent politisk og moralsk, men også fordi det er dårlig for omdømmet deres. Taliban er avhengig av forholdet til verden utenfor Afghanistan.

Samtidig understreker Harpviken at Taliban er en stor organisasjon.

– Blant de mange medlemmene er det nok ingen tvil om at det er noen som ser sitt snitt til å utnytte situasjonen som den er nå til egen vinning, sier Afghanistan-eksperten.