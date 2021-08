ENDELIG HJEMME: Maywandyar Wolasmal er glad for å være på norsk jord igjen, men er bekymret for de som er igjen.

Kaoset på flyplassen i Kabul: Skjønte det ikke var vits i å diskutere med Taliban

Maywandyar Wolasmal kom seg ut av Kabul på tredje forsøk. Til VG forteller han at han er bekymret for de som er igjen.

Av Petter Klund

Publisert: Nå nettopp

– Nå har jeg sovet en halvtime, men det er så vidt jeg klarte det. Jeg har fått mange meldinger fra fortvilte folk som fremdeles befinner seg i Afghanistan der de spør hvordan de kan komme seg ut, sier Maywandyar Wolasmal til VG fredag kveld.

De siste dagene har Utenriksdepartementet jobbet på spreng for å hente ut nordmenn fra krigsherjede Kabul etter at Taliban igjen tok over kontrollen av Afghanistan.

Tidligere på fredag landet det andre norske flyet fra Kabul, men flere av disse passasjerene har reagert på at det var flere tomme seter.

Utenriksdepartementet har nå bekreftet at det var 23 norske statsborgere på dette flyet. I tillegg er VG kjent med at det i tillegg var noen familiemedlemmer til lokalt UD-ansatte og noen europeiske borgere på flyet.

Maywandyar Wolasmal var en av de heldige passasjerene.

Lørdag formiddag bekreftet UD at det har landet enda et fly med norske borgere på Gardermoen.

PÅ BAKKEN: Flyet fra Kabul landet på Gardermoen fredag morgen. Blant de 23 norske passasjerene var Wolasmal en av dem.

– Logistisk spørsmål

Samtidig som Wolasmal synes det er tøft å se hvor mange som er igjen i landet, forstår han hvorfor flyet han kom med hadde flere tomme seter.

– Det er et logistisk spørsmål som Forsvaret må svare på. Jeg har full forståelse for at det blir gjort på denne måten. De må jo også ta noen sikkerhetsvurderinger knyttet til dette, sier han.

Nå håper han at flere kan bli evakuert ut av landet så fort som mulig. Ifølge Utenriksdepartementet jobbes det må å hente ut flere norske borgere.

STIGER OM BORD: Amerikanske marinesoldater er i gang med evakueringen fra Kabul. Til sammenligning var det mange ledige seter på flyet mot Norge.

Prøvde flere ganger

Wolasmal har vært bosatt i Norge i over 30 år, men har de siste årene besøkt Afghanistan jevnlig i forbindelse med selskapet han driver. Det var også grunnlaget for denne reisen før han kom seg hjem til Norge på fredag.

Han sier han ikke var kjent med at evakueringen skulle skje. På grunn av den manglende informasjonen fra norske myndigheter, har han heller vært avhengig av å få hjelp fra nettverket han har i landet.

Det var bare en tilfeldighet at han kom seg med på det norske flyet, forklarer han

– Totalt hadde jeg prøvd å komme meg med på tre fly før jeg endelig lykkes. Da snakket jeg med min sjåfør som kjente en annen sjåfør som visste hvor jeg måtte gå for å komme meg med. Han var selv i Taliban og visste hvordan man skulle kommunisere med dem.

– I utgangspunktet var jeg skeptisk til å prøve meg før jeg hadde bekreftelse fra myndighetene at jeg kom med, men heldigvis gikk det bra.

Wolasmal har hele tiden oppholdt seg i et trygt boligkompleks mens han var i Kabul, men mener at økonomien og desperasjonen preger landet.

– Hele landet er preget av panikk og desperasjon som fører til frykt. I tillegg er både bankene stengt og butikkene har ikke mer vekslepenger igjen, alt er tomt.

Skal ha blitt pisket

Men det har ikke vært helt smertefritt de tidligere gangene Wolasmal har prøvd å komme seg ut av landet. Ved ett av de tidligere forsøkene sier han at han opplevde å bli pisket, da han kontakt med en soldat fra Hakani-nettverket på flyplassen. Taliban-regimet består av flere fraksjoner og Hakani-nettverket er en av disse.

PÅ TALEFOT: Maywandyar Wolasmal med Talibankrigere i Kabul. Han mener det var stor forskjell på dialogen med dem og med Hakani-nettverket.

– Det var stor forskjell på dem og det øvrige Taliban-regimet. De bar på både og pisker, mens de øvrige soldatene fra Taliban var mye mildere. De kunne fint piske en familiefar foran barna sine. De brydde seg ikke om hvem du var.

– Da skjønte jeg at det ikke var vits å diskutere med dem, legger han til.

Forsvaret har også fått meldinger om at soldater fra antiterrorpolitiet kan ha blitt henrettet av denne gruppen.

– De som kontrollerte andre steder kunne være imøtekommende og mulig å prate med. Det var ikke mulig med folk fra Hakani-nettverket, sier Wolasmal.

Han mener spesielt mangel på kontroller fra Taliban sin side har påvirket evakueringen i negativ retning.

– Det har blitt meldt om at Taliban kontrollerer folk, men det stemmer ikke. Det er veldig ødeleggende for evalueringsprosessen. Jeg og flere andre reagerte sterkt på at Taliban ikke sjekket passene våre fordi da kunne vi lettere kommet inn i flyplassen.

UD: Fortvilende situasjon

UD forklarer at de jobber med å evakuere folk ut, men at det er en vanskelig oppgave.

– Det er en fortvilende situasjon, der det ikke er mangel på flyseter, men utfordringen er å få våre egne borgere og våre lokalt ansatte inn på flyplassen for å fylle flyene, sa kommunikasjonssjef Trude Måseide i UD i en skriftlig uttalelse til VG tidligere på fredag.

Måseide forklarte videre at evakueringen går fremover, men at det er et veldig komplisert arbeid. Dette har også sammenheng med de kaotiske tilstandene ved flyplassen som har blitt rapportert om de siste dagene.