STØTTER BORIS: – Kjøl ned ambisjonene deres, sier Iain Duncan Smith om en eventuell lederduell i partiet.

Boris Johnson får støtte fra sin tidligere partileder

Tidligere Tory-leder Iain Duncan Smith mener Boris Johnson bør fortsette som statsminister til tross for festavsløringene, og advarer mot den gryende maktkampen i partiet.

Av Henrik Røyne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Boris Johnson har hatt en tøff uke.

Mandag ble den mye omtalte «Partygate»-rapporten publisert på den britiske regjeringens nettsider, eller i det minste deler av den.

Den slo fast en gang for alle at det ble arrangert flere kritikkverdige, og i verste fall ulovlige fester i den britiske statsministerboligen da landet var stengt ned på grunn av pandemien.

I sitt forsvar har Boris Johnson blant annet trukket fram både Løvenes konge, samt falske anklager om opposisjonslederen Keir Starmer.

Det siste fikk en av Johnsons nærmeste rådgivere til å trekke seg i protest, og flere av hans nærmeste har senere fulgt etter. I tillegg har ropene etter statsministerens avgang blitt stadig høyere.

Iain Duncan Smith, som ledet de konservative mellom 2001 til 2003, mener derimot at Johnson burde fortsette ved roret.

– Det er statsministeren som er nødt til å rydde opp i dette. Offentligheten kommer til å forvente det av ham, sier han under BBCs morgensending søndag.

UNDER PRESS: Det har stormet rundt statsminister Boris Johnson de siste ukene.

– Jeg er ikke spesielt en tilhenger av å kaste oss inn i rotet med et mistillitsforslag, i tillegg til et påfølgende ledervalg, legger han til.

Et anonymt britisk regjeringsmedlem har tidligere fortalt følgende til the Times om Johnsons odds til å overleve som statsminister:

– Det føles som slutten. Det faller sammen. Akkurat nå er det 50/50 i mine øyne.

Det trengs totalt 54 brev fra de konservative parlamentarikere for å kunne fremme et mistillitsforslag mot statsministeren. Så langt er minst 35 slike brev blitt sendt inn, ifølge avisen The Sunday Times.

Kan bli lederduell

Den utbredte misnøyen mot Johnson, ikke minst blant hans egne partifeller, har ført til spekulasjoner om hvem som blir den neste i rekken dersom statsministeren blir den neste til å gå av.

Storbritannia-ekspert Erik Mustad er en av flere som har trukket frem at Boris Johnson mangler en tydelig arvtager – noe som kan være i en fordel i en eventuell maktkamp.

Bookmakerne har derimot en klar favoritt: finansminister Rishi Sunak.

Sunak har etter hvert blitt en populær statsråd, mye på grunn av at han har vært ansvarlig for å opprette økonomiske støttetiltak under pandemien.

Finansministeren har vært forsiktig med å kritisere Johnson i forbindelse med «Partygate». På torsdag tok han imidlertid tydelig avstand til sin sjefs kommentarer om Sir Keir Starmer.

LEDERKANDIDAT: Finansminister Rishi Sunak er den meste populære lederkandidaten til å ta over for Johnson.

BBCs politiske korrespondent Nick Eardley er en av dem som har bitt seg merke i utspillet fra Sunak:

– Som favoritten til å ta over for Johnson vet han godt at enhver kritikk av statsministeren vil ha stor betydning, skriver han.

Blant de andre kandidatene til å ta over statsministerrollen er det blant annet den sentrumsorienterte Tom Tugendhat som stikker seg frem, i tillegg til utenriksminister Liz Truss og tidligere statsråd Jeremy Hunt.

Iain Duncan Smith advarer på sin side mot en intern strid i partiet:

– Kjøl ned ambisjonene deres, sier han til BBC.