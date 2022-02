Londons hardt kritiserte politisjef går av

Cressida Dick går av som politisjef i London etter en rekke skandaler, ifølge The Guardian.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Beslutningen om å gå av kommer etter en konflikt med byens borgermester Sadiq Khan, skriver The Guardian.

Khan mistet tilliten til politisjefen etter at det ble avdekket at 14 betjenter delte rasistiske, sexistiske, kvinnefiendtlige og islamofobiske budskap.

Han reagerer på at flere av politibetjentene fikk fortsette i jobben sin, og noen av dem fikk forfremmelser, ifølge avisen.

Ifølge The Guardian var det en forutsetning at Dick hadde støtte fra borgermesteren for å være politisjef.

Nyheten om at hun går av kommer ikke lenge etter at flere medier skrev at hun ikke hadde noen intensjoner om å forlate jobben som politisjef.

En del av kulturen

Det var en gransking gjort av «Independent Office for Police Conduct» (IOPC) som avslørte meldingene fra de 14 betjentene.

Ifølge The Guardian skrev en mannlig betjent til en kvinnelig kollega følgende melding:

«Jeg ville gladelig voldtatt deg... Hvis jeg var singel, ville jeg gjerne kloroformert deg.»

IOPC konkluderte med at dette var en del av kulturen i politiet, og ikke bare oppførselen til noen enkelte.

En rekke skandaler

Dick har fått skarp kritikk for ikke å ha etterforsket lovbrudd i Downing Street, der det skal ha blitt begått brudd på koronareglene mens politivakter var til stede, skriver NTB.

Cressida Dick har også fått kritikk for måten politiet håndterte drapet på Sarah Everard, som ble drept av en politimann.

Ifølge The Guardian skal politiet ikke ha tatt problemene knyttet til kvinners sikkerhet seriøst.

Dick ble også kritisert for å hindre en etterforskning av korrupsjon i politiet.