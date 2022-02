LIVREDDENDE: Hanna Gohanovka (52) bruker stoff som har blitt til overs fra militæruniformer til å knyte og snurre tett i tett på et nett, og lage kamuflasjetepper til det ukrainske forsvaret.

Ukraina-konflikten: Redder liv med tøyrester

KHARKIV (VG) Kamuflasjeteppene fra frivillige redder liv når ukrainske soldater kjemper ved frontlinjen.

Hanna Gohanovka er tilsynelatende borte.

Den 52 år gamle rødhårede kvinnen har sagt ja til å la seg intervjue, og invitert VG inn på kontoret til den frivillige organisasjonen hun driver i sentrum av Kharkiv, øst i Ukraina. Men nå er Gohanovka altså ikke å se.

– Dere kunne ikke se meg nå, sant?, kommer det fornøyd, mens kvinnen stikker hodet med de røde lokkene frem fra under et kamuflasjeteppe.

Hun lager dem selv. Sammen med ti andre frivillige driver universitetslektor Gohanovka (52) og typograf Roman Zhurilo (49) organisasjonen som leverer kamuflasjetepper til det ukrainske Forsvaret. Forsvaret er nå forberedt på krig med de russiske styrkene som venter ved landegrensen i øst.

Amerikansk etterretning hevdet nylig at Russland har plassert ytterligere bataljoner på sin side, og at de snart vil ha kapasitet til å gjennomføre en fullskala invasjon. Påstandene ble kjapt avfeid av Russlands viseutenriksminister.

TØY: På det frivillige senteret får de tilsendt pappesker med tøystrimler som har blitt til overs fra Forsvarets uniformer. De klippes og knytes til tepper.

«Dronesikkert»

Lokalet som Gohanovka jobber i er på størrelsen med en liten studenthybel. De har en sofa, en arbeidsbenk langs veggen og en køyeseng som brukes som stativ for å henge opp nett.

Den ukrainske kvinnen demonstrerer for VG hvordan et kamuflasjeteppe blir til.

SITTER I FINGRENE: Gohanovka jobber kjapt og stødig med saksen. Hun har åtte års erfaring med å knyte kamuflasjetepper.

Ut av en pappeske full av stoffrester drar hun en strimmel av tøy og river et lite hakk i tuppen. De to flikene knytter hun fast i et nett som ser ut som et stormasket fiskegarn.

Kjapt og rutinert svinger hun saksen – klipp – klipp – klipp- i skrå bevegelser langs strimmelen. Så vender, knyter og fester hun den lange tøybiten fast i nettet.

– Det gjelder å ikke falle for fristelsen å lage et mønster. Hele poenget er at det skal se tilfeldig ut, og jevnt «rotete» sett fra en drone oppe i luften. Slik landskapet ser ut med en haug med løv, for eksempel, legger hun til.

Frontlinjen

Det finnes mange av disse små frivillige gruppene som lager teppene. Bare her i Kharkiv er det et titalls.

Ofte har de invitert hele byen til arrangementer i helgene der alle kan være med å knyte kamuflasjetepper.

Deres bidrag er helt uvurderlig for det ukrainske Forsvaret.

De lager tepper i tre fargetoner: Høst, vinter og en klassisk brungrønn som kan passe ellers.

YNGSTE BIDRAGSYTER: Tegningen av det ukrainske Forsvaret er laget av 10 år gamle Maxim, som er den yngste frivillige som er med på teppedugnaden.

VG har selv sett disse teppene bli brukt av soldater som er utstasjonert ved frontlinjen i øst.

Gohanovka viser stolt frem et bilde der to helt like biler fra Forsvaret er forsøkt skjult med henholdsvis et nett produsert av Forsvaret selv, og ett produsert av de frivillige. På det første bildet kan du skimte bilen gjennom teppet. Mens det andre, som er laget av Gohanovkas kolleger, har gjort at bilen under er helt kamuflert.

BEDRE ENN «ORIGINALEN»: Bildene over viser en stridsvogn skjult av et teppe laget av Forsvaret, og en annen skjult av et som er laget av frivillige.

Har reddet liv

2000 tepper, hver av dem tre ganger tre meter, har denne gruppen laget siden oppstarten i 2015. Det tar tid, for det må lages mange runder med tøyknuter oppå hverandre for at resultatet skal bli ugjennomsiktig. Alle gjør det på fritiden, ved siden av sin vanlige jobb.

– Vi teller ikke hvor mange timer vi bruker. Kan det redde bare ett liv er det verdt det, sier Gohanovka.

TAKKNEMLIG: Veggene i det lille arbeidsrommet er dekket av takkebrev fra Forsvaret.

Hun vet det er sant. En dag fikk hun et brev fra en kvinne som takket henne for å ha reddet mannens liv da fienden sto like ved. « Det var ditt nett som reddet han», sto det. Kvinnen hadde ringt til Forsvaret og spurt hvilken organisasjon kamuflasjen kom fra.

Og fordi hver av de frivillige har sin særegne stil på strimmelknytingen, var det lett å kjenne igjen Hannas håndverk.

– Det var hyggelig. Vi må bidra der vi kan, for det er vår alles jord vi skal forsvare, sier Gohanovka til VG.