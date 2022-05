KREVER LETTELSER: Putin krever at vestlige sanksjoner mot Russland løftes mot at landet åpner ukrainske havner. Ukrainas beskylder ham for utpressing.

Frykter global matkrise: Putin skylder på vestlig politikk

Russlands president Vladimir Putin diskuterte den globale matkrisen i en telefonsamtale med Tyrkias president Recepe Tayyip Erdogan mandag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Krigen i Ukraina har blitt kalt en krig i verdens matfat.

Både Ukraina og Russland er begge blant verdens fem største eksportører av hvete og bygg, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).

Før krigen foregikk mesteparten av eksporten til sjøs.

Nå har derimot den ukrainske svartehavskysten vært blokkert av russiske marinestyrker helt siden krigens start. Omtrent 22 millioner tonn hvete har dermed blitt stående fast i landet.

Det har fått store følger for matforsyningen til flere utviklingsland. FN har advart om at krigen kan føre til en global matkrise som kan vare i årevis.

Generalsekretær António Guterres har også oppfordret Russland om å åpne de ukrainske havnene.

Krever at sanksjonene løftes

På telefon med Tyrkias president Erdogan mandag, sa Putin at «problemene i det globale matmarkedet» er et resultat av vestlig politikk.

Det kommer frem i et offentlig referat av samtalen utsendt av russiske myndigheter.

Putin sa til Erdogan at Russland er beredt til å bidra til uhindret sjøtransport.

– Dette gjelder også eksport av ukrainske havner, lyder det i referatet.

I samtalen gjentok derimot Putin kravet om at de «anti-russiske» sanksjonene må løftes før Russland vil eksportere landbruksprodukter.

Putin hevder at Russland flere ganger har tilbudt seg å åpne en skipskorridor for mateksport, til gjengjeld mot lettelser i de vestlige sanksjonene mot landet. Dette er til nå blitt avvist.

Det er ikke klart hvilke havner Putin snakker om. De største eksporthavnene i Ukraina er Chornomorsk, Mykolajiv, Odesa, Kherson og Yuzhny, ifølge Al Jazeera.

GOD TONE: Tyrkias president Erdogan og Russlands president Putin møttes sist i september 2021.

27. mai omtalte BBC at Ukraina hevder Russland har lagt ut opp til 500 sjøminer i Svartehavet.

Samtidig skrev kringkasteren at de ikke har kunnet bekrefte de ukrainske påstandene fra uavhengig hold. Russland beskyldte Ukraina for det samme i slutten av mars.

Under mandagens samtale med Erdogan henviste Putin også til disse minene, og understrekte et behov for å sikre trygg fremkomst til sjøs.

Russland importerer okkupert korn

Mandag ble det også klart at Russland har begynt å importere korn fra det okkuperte fylket Kherson, som ligger helt sør i Ukraina.

Det kunngjorde Kirill Stremoussov, en av lederne i regionens militæradministrasjon, ifølge NTB. Han uttalte at målet er å gjøre plass til årets innhøsting i kornlagrene.

Ukraina har derimot anklaget Russland for å stjele korn fra de okkuperte områdene ved gjentatte anledninger.

Ifølge landets viselandbruksminister, Taras Vysotskyi, skal russiske soldater ha eksportert 500.000 tonn med korn fra okkuperte områder.

Beskylder Putin for utpressing

Forrige uke gikk årets utgave av World Economic Forum av stabelen i Davos.

Da sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba at Russland driver utpressing av det internasjonale samfunnet:

– Du kan ikke finne et bedre eksempel på utpressing i internasjonale relasjoner, sa han til salen.

Kuleba sa også at dersom ikke ukrainsk korn eksporteres snart, vil det ikke bli plass til den nye innhøstingen.

– Mens det vil være en matkrise i noen deler av verden, vil ukrainsk hvete råtne under åpen himmel, sa han.

Siden invasjonens start har Ukraina forsøkt å eksportere deler av sine store kornressurser til lands.

For en knapp uke siden ble det klart at Tyskland skal sende spesialtog til Ukraina for å bidra med eksporten.