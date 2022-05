MINNES OFRENE. Bilde fra utenfor barneskolen Robb Elementary 27. mai.

Uvalde-massakren: Dør låste seg ikke som den skulle

Ny informasjon har kommet ut om etterforskningen etter den grusomme massakren i Uvalde i Texas.

Etterforskningen har avdekket at en lærer skal ha lukket døren da hun ble klar over at det pågikk en skyting, skriver AP. Dette er i tråd med instruksene skoleansatte har fått i forbindelse med skoleskytinger.

Døren hadde vært holdt åpen med en stein, men læreren lukket den, men den låste seg ikke slik den skulle. Delstatspolitiet har tidligere hevdet at døren ble åpnet av læreren, uten å at den ble lukket igjen.

– Vi har fått bekreftet at hun lukket døren. Den låste seg ikke. Dette er hva vi vet så langt, og etterforskingen vil forsøke å avdekke hvorfor døren ikke lot seg låse, sier Travis Considine i Texas Department of Public Safety, DPS, som etterforsker saken.

Han forteller om læreren som løp inn på skolen for å hente telefonen og ringe alarmtelefonen 911 da hun så gjerningsmannen krasje bilen sin inne på skoleområdet.

– Hun kom tilbake ut mens hun snakket i telefonen, hun hørte noen rope «han har våpen!». Hun så ham hoppe over gjerdet og at han hadde våpen, så hun løp inn igjen på skolen og fjernet steinen da hun lukket døren, sier Considine.

– Samarbeider ikke

Samtidig kommer det rapporter om at det lokale politiet i Uvalde, og byens skoledistrikt lenger samarbeider med staten Texas om etterforskningen etter skoleskytingen på Robb Elementary, skriver ABC. Opplysningene kommer fra en rekke politikilder.

Det er altså Texas-myndigheten Texas Department of Public Safety Investigation, DPS, som etterforsker tragedien.

Verken politisjefen i Uvalde eller leder for skoledistriktet har kommentert opplysningene.

Ifølge kildene har politiet og skoledistriktet avsluttet samarbeidet med delstatsmyndighetene etter uttalelser fra DPS-sjef Steven McCraw på en pressekonferanse fredag. Der sa han at politiet gjorde feil da de ventet med å gå inn på skolen hvor skytingen pågikk.

NBC skriver at det er den lokale politisjefen i Uvalde, Peter Arredondo som ikke har svart på henvendelser fra DPS på to dager, sier en talseperson for DPS. Han legger likevel til at begge nevnte byråer har samarbeidet med DPS.

Arredondo skal være mannen som feilaktig trodde skoleskyteren hadde barrikadert seg, og beordret politiet til å holde seg utenfor. Arredondo behandlet dermed situasjonen som en gisselsituasjon og trodde barna var utenfor fare, samtidig som 19 politifolk ventet utenfor klasserommet hvor gjerningsmannen Salvador Ramos skjøt barna.

Etter mer enn en time kom føderale myndigheter til stedet. De avviste ordren fra politisjefen og gikk inn og skjøt gjerningsmannen.

I helgen ble det kjent at det amerikanske justisdepartementet vil gjennomgå politiets innsats i forbindelse med massakren.