MINNES OFRENE. Bilde fra utenfor barneskolen Robb Elementary 27. mai.

ABC: Konflikt i etterforskningen etter Uvalde-massakren

Det lokale politiet samarbeider ikke lenger med delstatsmyndighetene om etterforskningen, ifølge ABC. Delstatsmyndighetene toner ned påstandene.

Publisert: Nå nettopp

Det lokale politiet i Uvalde, og byens skoledistrikt samarbeider ikke lenger med staten Texas om etterforskningen etter skoleskytingen på Robb Elementary, skriver ABC. Opplysningene kommer fra en rekke politikilder.

Det er Texas-myndigheten Texas Department of Public Safety Investigation, DPS, som etterforsker tragedien.

Verken politisjefen i Uvalde eller leder for skoledistriktet har kommentert opplysningene.

Ifølge kildene har politiet og skoledistriktet avsluttet samarbeidet med delstatsmyndighetene etter uttalelser fra DPS-sjef Steven McCraw på en pressekonferanse fredag. Der sa han at politiet gjorde feil da de ventet med å gå inn på skolen hvor skytingen pågikk.

NBC skriver at den lokale politisjefen i Uvalde, Peter Arredondo, ikke har svart på henvendelser fra DPS på to dager, sier en talseperson for DPS. Han legger likevel til at begge nevnte byråer har samarbeidet med DPS.

Arredondo skal være mannen som feilaktig trodde skoleskyteren hadde barrikadert seg, og beordret politiet til å holde seg utenfor.

Etter mer enn en time kom føderale myndigheter til stedet. De avviste ordren fra politisjefen og gikk inn og skjøt gjerningsmannen.

I helgen ble det kjent at det amerikanske justisdepartementet vil gjennomgå politiets innsats i forbindelse med massakren.