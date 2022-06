BLÅLYS: Det er lagt ut flere bilder og videoer i sosiale medier fra stedet der masseskytingen fant sted.

USA: Tre drept og minst 11 skadet i masseskyting

Politiet har funnet to halvautomatiske håndvåpen fra skytestedet. De leter etter en eller flere gjerningspersoner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndag morgen melder lokalt politi om at tre personer er drept og minst 11 er skadet etter det brøt ut skyting i et utelivsområde i sentrum av byen Philadelphia.

Skytingen skal ha skjedd ved South Street like før midnatt lokal tid, altså cirka klokken 06.00 norsk tid.

En time senere meldte politiet i Philadelphia at flere var skadet - og de ba mennesker i nærheten om å holde seg unna området.

ABC News skriver at politibetjenter så en mann skyte inn i en folkemengde - noe som skal ha fått politiet til å løsne skudd.

En politibetjent sier i et videointervju på Twitter at de er usikre på om den mulige gjerningspersonen ble truffet, og kaller politibetjentet for «modig».

– Betjenten klarte å få den personen til å slippe pistolen og flykte. På dette tidspunktet er det en av personene vi leter etter.

Politiet har ikke ennå foretatt noen arrestasjoner.

– Du kan forestille deg at det var hundrevis av mennesker som nøt South Street, som de gjør hver helg, da denne skytingen brøt ut, sier politibetjent D.F Pace til The Philadelphia Inquirer.

Han opplyser om at de har funnet to halvautomatiske håndvåpen fra skytestedet.

Pace sier at de må vente til morgenen for å få tilgang på overvåkningsopptak fra nærliggende virksomheter som har vært stengt på tidspunktet for skytingen.

Hendelsesforløpet etterforskes. Men politiet har hittil opplyst om at en person skjøt inn i en stor folkemengde. En politibetjent skjøt deretter mot en mistenkt, men det er ikke klart om vedkommende ble truffet.

Politiet har også uttalt at de har sett flere skyttere.

Ifølge nettsiden The Gun Violence Archive har det vært 239 masseskytinger i USA hittil i år.

Blant annet ble 19 barn, mellom syv og ti år gamle, drept i en skoleskyting i Uvalde, Texas 24. mai i år.

Se videoen under: Hvorfor er våpen så viktig i USA?