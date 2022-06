SKJEBNETIME: Boris Johnson timer før avstemningen.

Boris Johnson overlevde avstemning om mistillit: − Ofte begynnelsen på slutten

Boris Johnson reddet skinnet med et nødskrik: Han blir sittende som partileder og Storbritannias statsminister, etter en hemmelig avstemning bak lukkede dører.

148 av De konservatives 359 parlamentsmedlemmer stemte i kveld for mistillit mot partiets leder. Flertallet på 211 stiller seg altså bak ham, noe som var ventet på forhånd.

I henhold til partiets tradisjon vil lederen da være fredet mot nytt mistillitsvotum i ett år.

– Mistiliten mot ham var høyere enn forventet, sier universitetslektor i britiske studier ved Universitet i Agder Jan Erik Mustad til VG.

Han mener Johnson langt fra har grunn til å være fornøyd med stemmetallene: 59 prosent av partigruppen støtter ham, mens 41 prosent ønsker et lederskifte.

– Hefter ved ham

– Slike avstemninger er historisk ofte begynnelsen på slutten for en sittende statsminister og partileder. Det hefter ved ham. Vi får se hva de neste ukene bringer, sier Mustad.

Johnson karakteriserer selv avstemningsresultatet som «overbevisende og avgjørende».

I sine første kommentarer etter avstemningen sier Boris Johnson at De konservative nå trenger å samles som ett parti - og legge bak seg hva media er opptatt av.

– Nå kan vi fokusere på hva vi gjør for å hjelpe folk. Dette gir oss muligheten til fortsatt å styrke økonomien, sier den britiske regjeringssjefen ifølge Reuters.

Kritisert for «partygate»

Kritikken har haglet mot Johnson etter «partygate»-skandalen – selskapeligheter på høyeste politiske nivå, mens Storbritannia var nedstengt under coronapandemien.

Den dramatiske voteringen i komitérom 14 i Underhuset ble holdt som følge av at flere enn 54 av hans partifeller skriftlig hadde krevd en mistillitsavstemning.

At det nødvendige antall i parlamentsgruppen hadde stilt seg bak kravet om lederskifte, ble kunngjort av lederen av partiets 1922-komité Graham Brady mandag morgen.

Brady kunngjorde resultatet av avstemningen klokken 22 mandag kveld.

SKJEBNETIME: Boris Johnson (t.v.) forlater Underhuset i bil etter avstemningen blant hans egne.

148 stemte for mistillit mot partilederen, mens 211 stemte mot.

Det betyr at en større andel av partiets folkevalgte stemte for å felle Johnson enn hva de gjorde under mistillitsforslaget mot hans forgjenger Theresa May i 2018.

I et brev Johnson sendte til sine partifeller mandag innrømmet han at «noe» av kritikken mot ham de siste månedene «kanskje» har vært berettiget, men ikke alt.

– Vil vinne igjen

Han skrev også at han har lyttet og lært, og gjort store endringer.

Under et internt møte med partifeller i Westminster før avstemningen minnet Johnson dem om at partiet vant sin største valgseier på 40 år under hans lederskap.

De konservative sikret seg en majoritet på 80 seter i valgskredet i 2019.

– Jeg vil vinne for dere igjen, lovet partilederen ifølge BBC.

Ifølge Sky News lokket Johnson de konservative parlamentarikerne med «hvilken utrolig kraft vi kan være, når vi står samlet».

Det konservative nettstedet Conservativehome hadde på forhånd regnet seg frem til at 157 konservative parlamentsmedlemmer offentlig hadde uttrykt støtte til Johnson.

GÅ AV: En plakat utenfor det britiske parlamentet krever Johnsons avgang.

Festet under corona

«Partygate»-skandalen har rullet og gått i England i månedsvis. Kritikken har haglet fra både vanlige folk, opposisjonen og eget parti.

Det dreier seg om fester og sammenkomster som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021.

Politiet i London etterforsket 12 samlinger i statsministerresidensen i Downing Street og regjeringskvartalet Whitehall, inkludert minst tre der Johnson selv hadde deltatt.

83 personer ble bøtelagt for brudd på covid-19-regelverket, blant dem statsministeren og hans kone Carrie Johnson og finansminister Rishi Sunak.

Her er bildene som skal vise Boris Johnson på fest i Downing Street 13. november 2020:

Brøt landets lover

Toppbyråkraten Sue Gray leverte 25. mai en omfattende rapport om den politiske elitens selskapeligheter, som skjedde mens Storbritannia var nedstengt under pandemien.

Gray konkluderte klart og tydelig at de som styrer landet, inkludert statsministeren, hadde brutt lovene de selv hadde laget.

Beklagelsene Johnson forsøksvis har gitt har ikke vært nok for mange av hans partifeller. Eksperter har tidligere omtalt noen av dem som patetiske.

Statsministeren nektet først i Underhuset for å kjenne til fester og hevdet at han trodde det var vanlige jobbsamlinger som ikke brøt med smittevernreglene.

Overlever - midlertidig

VGs politiske kommentator Yngve Kvistad påpeker at ingen konservativ partileder i realiteten har overlevd å vinne et mistillitsforslag fra sine egne.

Overlevelsen har kun vært midlertidig.

Johnsons forgjenger Theresa May måtte i 2018 gjennom samme prosedyre. Hun fikk støtte fra 63 prosent. Men syv måneder senere var hun ute av dansen.

Andelen som stemte for mistillit mot Johnson, var høyere enn dem som ville kaste May.