1 / 8 SKÅL: Rapporten inneholder 9 bilder av Boris Johnson som hever glasset med kolleger. forrige neste fullskjerm SKÅL: Rapporten inneholder 9 bilder av Boris Johnson som hever glasset med kolleger.

Mistillitsavstemning mot Boris Johnson fra hans egne

Minst 54 av Boris Johnsons partifeller i det britiske parlamentet har i brevs form uttrykt mistillit mot ham etter «partygate». Dermed kan hans tid som partileder og statsminister snart være over.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Minst 15 prosent av De konservatives parlamentsmedlemmer har nå krevd mistillitsavstemning mot Johnson.

Det melder lederen av partiets såkalte 1922-komité, Graham Brady, i en pressemelding mandag morgen.

Klokken 19.00 norsk tid er avstemningen i gang. Stemmene vil bli talt opp umiddelbart etterpå, og det ventes at resultatet vil være klart rundt klokken 22.00 i kveld.

Straks Brady hadde fått inn brev fra minst 54 av Johnsons partifeller, som mener han ikke lenger er skikket til å lede partiet, og dermed heller ikke landet, ble han tvunget til å arrangere en avstemningen om Johnsons fremtid.

KOMITELEDER: Graham Brady snakket med pressen mandag morgen.

Må ha støtte av halvparten

I avstemningen, som er hemmelig, må minst halvparten av De konservatives 359 representanter i parlamentet stemme for at de fortsatt har tillit til Johnson for at han skal kunne bli sittende.

En mulighet har også vært at Johnson trekker seg før avstemningen. Det har han ikke gjort.

Uansett kan altså den såkalte «partygate»-skandalen, som har rullet og gått i England i månedsvis, gå mot sin slutt.

I et brev Boris Johnson har sendt til sine partifeller mandag innrømmer han at «noe» av kritikken mot ham de siste månedene «kanskje» har vært berettiget, men ikke all. Han skriver også han har lyttet og lært, og gjort store endringer, og håper derfor på sine kollegers støtte.

– Men jeg kan ikke få understreket nok at vi nå har en gyllen mulighet til å legge dette bak oss, sier Johnson, som ifølge Reuters skal ha samtaler med sine partifeller i parlamentet før avstemningen mandag kveld.

Dersom Johnson vinner avstemningen blir han fredet mot ny avstemning i minst et år, opplyser Brady.

– Gir seg aldri

Utfallet av avstemningen er umulig å spå, sier universitetslektor i britiske studier på Universitet i Agder, Jan Erik Mustad, til VG.

– Det er de som mener at han overlever det, så er det de som har skrevet brevet som mener at han kommer til å ryke nå.

Mustad tror ikke det er sannsynlig at Johnson trekker seg før avstemningen.

– Han er ikke en quitter, det har han aldri vært. Han gir seg aldri før han må.

Bilder av en skålende Boris Johnson på fest under «lockdown» fikk mange til å rase.

Info Fakta om «Partygate» «Partygate» er kallenavnet på den politisk skandalen i Storbritannia om arrangementer og fester som medlemmer av Det konservative partiet og statsminister Boris Johnson holdt under pandemien i 2020 og 2021.

I denne perioden var Storbritannia stengt ned og folkehelsemyndighetene hadde innført omfattende forbud mot sosiale samlinger.

De første rapportene om festene i Downing Street og regjeringskvartalet Whitehall kom i slutten av november 2021. De vakte stor medieoppmerksomhet og førte til ramsalt kritikk av Boris Johnsons lederskap.

I slutten av januar 2022 ble tolv samlinger undersøkt av Metropolitan Police (politiet i London), inkludert minst tre der Johnson selv hadde deltatt.

Politiet utstedte 126 bøter til 83 personer som politiet fant hadde brutt covid-19-regelverket, deriblant til Johnson, hans kone Carrie Johnson og finansminister Rishi Sunak. De ba om unnskyldning og betalte bøtene.

Den britiske toppbyråkraten Sue Gray leverte 25. mai en omfattende rapport om festene under pandemien.

Gray tok for seg 16 tilstelninger i Downing Street og i regjeringskvartalet Whitehall i 2020 og 2021. Hun åpner for at det kan ha vært flere tilstelninger.

«Partygate» har ført til krav om at Boris Johnson må trekke seg som følge av manglende dømmekraft, noe han hittil ikke har villet gjøre. (kilde: NTB / Wikipedia) Vis mer

Vil ikke røpe antall brev

Kritikken har haglet fra både vanlige folk, opposisjonen og altså eget parti. 30 partifeller har offentlig sagt at de ikke lenger har tillit til Johnson. Graham Brady ønsker mandag ikke å røpe hvor mange brev han har fått inn.

Beklagelsene Johnson forsøksvis har gitt har ikke vært nok for mange av hans partifeller. Eksperter har tidligere omtalt noen av dem som patetiske.

Mange har også reagert på at han i Underhuset først har nektet for å kjenne til at det har vært arrangert fester, men i stedet hevdet at han trodde det var vanlige jobbsamlinger som ikke brøt med reglene, skapt irritasjon.

Partifeller som kanskje ville ha akseptert regelbruddet har ikke akseptert løgnene.

– Det er ikke en hendelse, det er ikke et feiltrinn. Det er en rekke feiltrinn som har bygd seg opp over tid. Det er mer karakteren Johnson og måten han har styrt på som er på bordet, sier Mustad.

Info Fakta om Boris Johnson Født 19. juni 1964 i New York.

Konservativ politiker, forfatter, journalist og spaltist.

Statsminister i Storbritannia etter valgskred i 2019.

Partileder i Det konservative partiet.

Utenriksminister i Theresa Mays regjering 2016–2018.

Borgermester i London 2008–2016. (NTB) Vis mer

Gransking

Allerede i januar skrev britiske medier at et titalls Tory-politikere hadde skrevet brev til 1922-komiteen. Siden har tallet, med ujevne mellomrom, økt.

Etter at Boris Johnson fikk bot av politiet for å ha deltatt på fester i regjeringens kontorer mens hele Storbritannia var mer eller mindre nedstengt på grunn av corona, og slike sosiale samlinger ikke var lovlig, har flere partifeller uttrykt mistillit.

Bedre ble det ikke da den interne granskingen om alle coronafestene i Downing Street, utført av byråkraten Sue Gray, klart og tydelig sa at de som styrer landet, inkludert statsministeren, hadde brutt lovene de selv hadde laget.

VG møtte briter i London i januar, da flere av festene ble offentlig kjent, som reagerte sterkt på hvordan Johnson og co hadde festet, mens de selv ikke en gang kunne møte sine nærmeste som lå på dødsleie. En av dem omtalte statsministeren som en mann uten sjel.

En av de mange som ikke lenger har tillit til Johnson er Jesse Norman. I et brev til partilederen og statsministeren skriver han mandag at etter 15 år kan han ikke lenger støtte Johnson.

– Å beskrive deg selv som «frikjent» av rapporten (til Sue Gray journ.anm.) er grotesk, skriver Norman.

En rekke av Johnsons regjeringsmedlemmer har mandag formiddag uttrykt støtte til sin sjef. En av dem er hans egen utenriksminister Liz Truss, som var raskt ute på Twitter med å melde at hun står 100 prosent bak sin sjef.

Ikke overraskende bruker opposisjonen anledningen til å igjen kritisere Johnson. Labour-leder Keir Starmer mener folk flest har gjort seg opp en klar mening om statsministeren:

– De tror ikke han egentlig forteller sannheten, om mange ting - ikke bare «partygate», men bare den generelle følelsen at denne mannen rett og slett ikke forteller sannheten, man kan ikke stole på ham.

Starmer legger til at han tror at selv om Johnson vinner avstemningen i dag så vil historien vise at dette var starten på slutten for ham som statsminister.

– Ser man på tidligere mistillitsavstemninger, selv de den konservative statsministeren har overlevd, han overlever kanskje i kveld, men skaden er allerede skjedd og vanligvis faller de rimelig raskt etterpå, sier Starmer, ifølge Sky News.