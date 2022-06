STATSMINISTER: Enn så lenge styrer Boris Johnson fremdeles Storbritannia.

Går mot mistillitsavstemning mot Boris Johnson fra hans egne

Minst 54 av Boris Johnsons partifeller i det britiske parlamentet skal i brevs form ha uttrykt mistillit mot ham. Dermed kan hans tid som partilederen og statsministeren snart være over.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Flere britiske medier skriver mandag morgen at det trolig i dag blir offentlig kjent at nok av statsministerens partifeller formelt har uttrykt mistillit mot ham til at det utløser en avstemning.

BBCs politiske redaktør skriver at en avstemning kommer til å skje allerede i dag.

Dermed kan altså den såkalte «partygate»-skandalen, som har rullet og gått i England i månedsvis, få sin slutt.

Det skjer skjer dersom rapportene om at minst 54 parlamentsmedlemmer fra De konservative, Boris Johnsons eget parti, har uttrykt at de ikke mener mannen som har stått i sentrum for skandalen lenger er skikket til å lede partiet, og dermed heller ikke landet, stemmer.

Det har de gjort ved å sende et brev til partiets såkalte 1922-komite.

Straks komiteleder Graham Brady har mottatt det 54. brevet av den typen ble han tvunget til å sørge for at det nå vil bli holdt avstemning internt i partiet om de fremdeles har tillit til Johnson. Det antallet brev skal altså nå ha kommet inn.

– Det er sannsynlig at en mistillitsavstemning vil skje, sier helseminister Sajid Javid, til BBC mandag morgen.

Minst halvparten av De konservatives 359 representanter i parlamentet må stemme for tillit for at han fremdeles skal kunne bli sittende.

En mulighet er også at Johnson trekke seg før avstemningen.

Allerede i januar skrev britiske medier at et titalls Tory-politikere hadde skrevet et slikt brev. Siden har tallet, med ujevne mellomrom, økt.

Etter at Boris Johnson fikk bot av politiet for å ha deltatt på fester i regjeringens kontorer mens hele Storbritannia var mer eller mindre nedstengt på grunn av corona, og slike sosiale samlinger ikke var lovlig, har flere partifeller uttrykt mistillit.

Bedre ble det ikke da den interne granskningen om alle coronafestene i Downing Street, utført av byråkraten Sue Gray, klart og tydelig sa at de som styrer landet, inkludert statsministeren, hadde brutt lovene de selv hadde laget.

Bilder av en skålende Boris Johnson på fest under «lockdown» fikk mange til å rase.

Kritikken har haglet fra både vanlige folk, opposisjonen og altså eget parti. 30 partifeller har offentlig sagt at de ikke lenger har tillit til Johnson.

Dermed har ikke beklagelsene, som har blitt omtalt som patetiske, han forsøksvis har gitt vært nok.

Mange har også reagert på at han i Underhuset først har nektet for å kjenne til at det har vært arrangert fester, men i stedet hevdet at han trodde det var vanlige jobbsamlinger som ikke brøt med reglene, skapt irritasjon.

Partifeller som kanskje ville ha akseptert regelbruddet har ikke akseptert løgnene.