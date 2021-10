Fikk epost under angrepet: Trump-advokat ga Mike Pence skylden

Mens visepresident Mike Pence ble jaget av opprørere inne i kongressbygningen 6. januar, tikket det inn en epost fra Donald Trumps advokat.

Av Ola Haram

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Samtidig som flere tusen Trump-supportere og høyreekstreme stormet det demokratiske hjertet i USA, ble eposten sendt til Pence' sjefrådgiver, Greg Jacob, fra Trump sin advokat John C. Eastman:

– Beleiringen skjer fordi DU og sjefen din ikke gjorde det som var nødvendig for å la dette bli tatt hånd om på en offentlig måte, slik at det amerikanske folket selv kan se hva som skjedde, skrev Eastman til Jacob, med henvisning til Trumps påstander om valgfusk.

6. JANUAR: Advokatene John Eastman (til venstre) og Rudy Giuliani var blant flere Trump-støttespillere som talte til folkemengden i Washington D.C. før stormingen av Kongressen.

Det er Washington Post som har fått tak i eposten som Eastman sendte, da Pence gjemte seg på «et sikkert sted» sammen med Jacob og andre rådgivere. Samtidig marsjerte opprørere gjennom kongressbygningene. Flere av dem ropte at Pence skulle henrettes.

JAKT: Flere opprørere skal ha ropt at visepresident Mike Pence skulle henrettes da de stormet kongressbygningene.

Fem personer mistet livet i angrepet, deriblant én politimann. Mer enn 130 politifolk ble skadet.

KLATRET: Mange av inntrengerne klatret opp langs murene utenfor bygningen i USAs hovedstad.

– Slåss som faen

Stormingen kom etter at USAs tidligere president Donald Trump, etter flere måneder med udokumenterte påstander om valgfusk, nektet å innse nederlaget og ba tilhengerne sine marsjere mot Kongressen:

– Dersom dere ikke slåss som faen, vil dere ikke lenger ha et land, sa Trump i en direktesendt tale.

Skyldte på valgfusk

Eastman bekrefter e-postene i intervjuer med avisen, men benekter at han klandret Pence for volden. Han forsvarer handlingene sine og sier at Trumps team hadde rett i å bruke «alle juridiske midler» for å utfordre et valgresultat som de hevder var plaget av utbredt svindel og uregelmessigheter.

Trump og hans advokater ba gjentatte ganger Pence stanse Kongressens opptelling og ratifisering av resultatet i presidentvalget.

I KLINSJ: Politiet i sammenstøt med Trump-tilhengere utenfor Kongressen 6. januar i år.

Bedt om innsyn

Kommisjonen som er opprettet for å gjennomgå alt som skjedde under stormingen av kongressen 6. januar, har etterspurt dokumenter fra Trumps tid i Det hvite hus. De vil blant annet få utlevert to juridiske notater der Eastman skisserte hvordan republikanerne kunne nekte Joe Biden Det hvite hus.