EUROPRIDE: Bildet er fra arrangeringen av Europride i Oslo i juni 2005.

Serbia vil kansellere Europride – arrangøren nekter

Serbia har trukket seg som arrangør for Europride, ifølge den serbiske presidenten Aleksandar Vucic.

Publisert: Nå nettopp

Feiringen arrangeres i forskjellige europeiske byer hvert år og skulle holdes i Beograd ifra 12 til 18 september.

Ifølge AP oppgir Vucic trusler fra høyreekstreme og faren for sammenstøt som årsaken til at feiringen må kanselleres. Han sier at myndighetene ikke har kapasitet til å håndtere dette samtidig som en pågående krise med nabolandet Kosovo, i tillegg til økonomiske problemer.

– Dette er et brudd på minoriteters rettigheter, men for øyeblikket er staten under press fra en rekke problemer, sier han.

Demonstrasjoner mot Pride

De siste ukene har det vært store protester mot Pride i Serbia, ifølge Balkan Insigt. For to uker siden ble en video publisert der den ortodokse biskopen Nikanor Bogunović sier et Europride-deltagere vil komme til Beograd og vanhellige byen.

– Jeg vil forbanne alle de som organiserer og deltar i noe sånt, sier han i videoen, og videre

– Hvis jeg hadde et våpen, ville jeg brukt det, jeg ville brukt den styrken hvis jeg bare hadde det, men det har jeg ikke.

MENNESKERETT: Kristine Garina president for European Pride Organisers Association, sier det er en menneskerett å holde pride.

Vil marsjere uansett

Men Kristine Garina president for European Pride Organisers Association, avviser at feiringen vil avlyses.

– Hverken vertene for Europride 2022, Belgrade Pride, eller vi som lisensgiver vil kansellere Europride i Beograd, sier hun i en pressemelding.

Hun sier at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast at retten til å holde Pride er en grunnleggende menneskerettighet.

– Ethvert forsøk på å forby en Pride er et brudd på artikkel 11, 13 og 14 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, ratifisert av Serbia som medlem av Europarådet.

Goran Miletic, en av de serbiske arrangørene, sier ifølge AP at politiet er nødt til å legge ned et formelt forbud mot paraden for å forhindre at den avholdes, og at arrangørene i så fall kommer til å klage inn dette til domstolen. Han fastholder at andre planlagte arrangementer som skal holdes innendørs under Pride-uken ikke kan forbys.