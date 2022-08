VÆPNET KAMP: Harde kamper har brutt ut i den irakiske hovedstaden. Her skyter en tilhenger av al-Sadr mot irakiske myndighetsstyrker.

Gatekamper i Irak: − Veldig skremmende for alle parter

BEIRUT (VG) Voldsomme gatekamper ryster Bagdad i Irak. FN kaller det «en ekstremt farlig eskalering».

– Situasjonen er spent, og nå har portforbudet startet.

Klokken tre i natt sender Wallid Naim Yousef en talemelding til VG. Utenfor, i byen rundt ham, har væpnede militser kriget mot hverandre hele dagen og natten.

– Det er drepte og skadede demonstranter her i Bagdad, sier han.

I morgentimene tirsdag er deler av Bagdad blitt forandret til en krigssone.

Bilder postet på sosiale medier viser hundrevis av væpnede tilhengere av al-Sadr-bevegelsen som automatvåpen og rakettdrevne granater i kampene mot myndighetene, og andre militser.

Kampene er de verste på mange år.

Minst 30 mennesker skal være drept, melder Al Jazeera.

KAMPER: En skadet mann blir båret bort fra kamphandlingene i Bagdad.

Maktkamp

Kampene brøt ut etter at den mektige sjialederen Moqtada al-Sadr mandag kunngjorde at han trekker seg fra all politikk.

«Jeg kunngjør herved min endelige tilbaketrekking» skrev han på Twitter.

Etter valget i fjor høst, og nå i drøye ti måneder, har de folkevalgte forsøkt å komme til enighet om en ny regjering, statsminister eller president. Al-Sadr har stått i spissen for å danne en ny regjering og bryte med de andre Iran-støttede sjiamilitsene. Det har ikke lykkes.

Maktkampen har stått på stedet hvil, og ingen av de mange fraksjonene i det politiske systemet i Irak har klart å få til et flertall slik at de kan danne en regjering.

I det al-Sadr uttalte at han trakk seg, tok hans tilhengere til gatene og stormet den tungt bevoktede grønne sonen i hjertet av Bagdad, der hvor flere vestlige ambassader ligger.

Hæren innførte mandag kveld portforbud over hele landet i et forsøk på å få kontroll over situasjonen, men det har hatt liten effekt.

NUPI-forsker Kjetil Selvik sier dette om handlingene til Al-Sadr:

– Han ønsker å legge press på motparten gjennom protester og av sentrale bygninger, og det som skjedde i går da de inntok palasset, ble en ytterligere eskalering for å true med kaos. Tanken er å true med kaos for å få gjennomslag for sine krav, tror forskeren.

2003: VG var med da amerikanske soldater tok seg inn i Bagdad i 2003. Her fra Paradeplassen i hovedstaden.

Fra stabilitet til uro

Inntil USA invaderte Irak i 2003, ble landet styrt med jernhånd av sunnimuslimen Saddam Hussein og hans følgere. Da Hussein’s styre ble veltet av USA, fikk sjiamuslimene makten.

Under kampene mot terrorgruppen IS, var sjiamilitser helt sentrale, og kriget skulder ved skulder med vestlige styrker. Etter at IS ble nedkjempet, fikk disse sjiamilitsene økt innflytelse i det politiske landskapet i Irak. Noen av disse militsene har også blitt støttet av Iran, noe som har skapt gnisninger innad i landet.

Men lenge har det hersket en form for ro.

De siste årene har Irak og Bagdad opplevd en stabilitet, og det har vært lite sekterisk vold. Hverdagslivet har vendt tilbake, og folk har kunnet samle seg på kveldene uten frykt for å bli rammet av vold og terror.

Dette endret seg mandag.

Al-Sadr-militsen har forsøkt å vende seg bort fra den iranske støtten, og de var i går i kamper med sjia-koalisjonen PMF – De populære mobiliseringsstyrkene – som i hovedsak støttes av Iran.

SJIA-MILTS: Iran-støttede sjiamilitser kjemper om makten i Irak. I byen Tuz Kjurmatu i Irak har den iran-støttede militsen Badr en av sine baser. Her fra desember 2021.

SOULEIMANI: En plakat som hyller Irans drepte general, Qasem Soleimani, som Trump kalte verdens største terrorist, henger i Bagdad by. Her fotografert i desember 2021. Noen av disse plakatene skal mandag ha blitt revet ned av al-Sadr-bevegelsen.

FNs generalsekretær António Guterres sa mandag at partene må gjøre sitt for å roe situasjonen.

– Han ber om ro og tilbakeholdenhet, og oppfordrer alle aktører til umiddelbart å ta grep for å deeskalere situasjonen og unngå all voldsbruk, heter det i en uttalelse fra Guterres' talsmann Stephane Dujarric, gjengitt av NTB.

FNs politiske oppdrag i Irak (Unami) beskriver utviklingen som «en ekstremt farlig eskalering» og oppfordrer partene til å roe situasjonen.

– Selve statens overlevelse står på spill, advarer Unami. Også USA tar til orde for deeskalering og kaller rapportene om uroen «foruroligende».

INNTOK PALASS: Støttespillere av Moqtada al-Sadr stuper i et badebasseng inne på Republican Palace i Bagdad etter at de stormet det mandag.

Irans forlengede arm

I fjor høst besøkte VG en av sjiamilitsene i landet. De var støttet av Iran og ønsket USA og norske styrker ut av landet.

Da sa NUPI-forsker Kjetil Selvik at konsekvensene av en mulig konflikt mellom sjiamuslimske militsledere vil være enda mer ødeleggende for Irak enn krigen mot IS.

Forskeren sier det fremdeles stemmer, og har disse ordene om den nåværende situasjonen:

– Det som skjedde i går var veldig skremmende for alle parter. Det må også ha vært skremmende for aktørene selv, slik som Moqtada al-Sadr. Det er fortsatt sånn at det ikke er i deres interesse med en borgerkrig, mener forskeren.

– I hvilken grad handler dette om Irans innflytelse?

– Iran er veldig relevant, men for Iran er en sjiamuslimsk borgerkrig i Irak et skrekkscenario. Irans innflytelse i Irak går særlig gjennom de sjiamuslimske aktørene, og derfor har Iran oppmuntret til de ulike sjiaaktørene til å komme til enighet og forhandle seg frem til en maktdeling.

Selvik forklarer at al-Sadr forsøkte å danne en flertallsregjering på bekostning av gruppene som sto nær Iran. Dette var et forsøk på å bryte ned de tradisjonelle måtene Irak er blitt styrt de siste årene. Da dette ikke lykkes, valgte han å trekke sine representanter fra nasjonalforsamlingen.

Også norske myndigheter uttrykker bekymring.

– Norge er svært bekymret over voldshandlingene som kom i kjølvannet av demonstrasjonen i Bagdad i går. Vi støtter FNs generalsekretærs appell til alle parter om å roe ned situasjonen og stanse voldsbruken, heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Tirsdag ettermiddag meldes det om at enkelte av al-Sadrs støttespillere er på vei til å trekke seg ut av den grønne sonen i Bagdad.