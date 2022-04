TOMME HYLLER: Butikkhyllene i Moskva sto tomme for varer 18. mars, etter at coronaviruset brøt ut. Nå rammes næringslivet igjen, denne gangen av sanksjonene mot Russlands invasjon av Ukraina.

Uavhengig russisk journalist: Sanksjonene får eliten til å samle seg bak Putin

Verdens sanksjoner mot Russland har satt sinnene i kok i både makteliten og blant folket. Nå samler de seg om Putin. Noen få tør fortsatt snakke med uavhengige journalister.

På en hemmelig adresse sitter den anerkjente uavhengige journalisten Farida Rustamova.

Hun har reist fra Russland, men ser det som sin plikt å fortsette med rapporteringen fra hjemlandet sitt.

– Jeg har ikke følt meg trygg i Russland på to år. Jeg dro da det ikke lenger var mulig å rapportere fra innsiden. Men jeg har løpende kontakt med mine kilder høyt oppe i det russiske systemet, sier hun til VG på telefon fra ukjent sted i utlandet.

MODIG STEMME: Den uavhengige russiske journalisten Farida Rustamova jobbet nylig i den uavhengige og Kreml-kritiske russiske TV-kanalen TV Rain, som ble stengt ned i mars.

Hun har tidligere har jobbet for BBCs russiske tjeneste og de uavhengige nyhetsmediene TVRain og Meduza. Nå formidler hun nyheter fra Russland i sitt nyhetsbrev Faridaily, via mailtjenesten Substack, som foreløpig ikke er blokkert av det russiske regimet.

«Vi skal rævkjøre dem»

I løpet av den siste uken hevder Rustamova å ha snakket med flere personer hun beskriver som «nær Putin», og en rekke embetsmenn på ulike nivåer og ansatte i statlige selskap for å finne ut hva de russiske elitene og folk nær dem tenker om de siste ukers inngripende sanksjoner mot Russland? Støtter de fortsatt Putin?

– Noen av kildene sitter i ledelsen av statlig eide selskaper, noen sitter i regjeringen, driver forretninger med regjeringen, de er sivile tjenestemenn, lovgivere, og folk i handelseliten nær regjeringen. Dette er kilder jeg har hatt over lang tid. Mange sier at stemningen har snudd, sier Rustamova.

I starten av krigen var de sjokkerte og frustrerte over Putins invasjon. Nå er de sinte på Vesten, ifølge Rustamova.

– Stadig flere samler seg nå rundt Putin.

EN KAMP: Journalist Farida Rustamova kjemper for ytringsfrihet og pressfrihet, her foran hovedkontoret til den russiske føderale sikkerhetstjenesten FSB i august i fjor.

I nyhetsbrevet sitt forteller Rustamova blant annet om en høyt rangert russisk tjenestemann. Han er tydelig om hva han nå mener om vestlige land:

«Vi skal rævkjøre dem. Nå må de kjøpe rubler på Moskva-børsen for å få kjøpt gass av oss. Men det er bare en begynnelse. Nå skal vi rævkjøre dem alle.»

MÅTTE STENGE: Bildet fra 11. mars 2022, viser en stengt Starbucks-kafe i Moskva, som følge av vestens sanksjoner mot Russland.

– Massetilbaketrekkingen av vestlige merker som Ikea, Apple, Zara, McDonald's, Carlsberg, nedstenging av virksomheter, flyforbudet, devalueringen av rubelen, vanskeligheten med å kjøpe dollar og euro – alt dette har fått mange russere til å tro at hele verden er imot dem, ifølge en kilde høyt oppe i en regional regjering, sier Rustamova til VG.

Mange i den russiske eliten var først sjokkerte over Russlands invasjon, beskriver hun. Det var en 50/50 splittelse i samfunnet. Men da Vesten begynte å snakke negativt om alle russere, boikotte artister og idrettsutøvere, skal alt ha endret seg.

Russland-eksperter VG har snakket med bekrefter inntrykket av at Putin befester sin posisjon.

Risikerer straff om de snakker

– Mine kilder er fortsatt villige til å snakke med meg, men jeg er redd for at tilgangen til informasjon fra innsiden av maktelitene nå vil snevres inn ettersom de føler seg mer og mer presset, Rustamova.

For folk er redde, sier hun.

– Fredag hadde sikkerhetsrådet et møte om interne problemer. Etter møtet skal flere journalister være pekt ut som fiender av staten. Det betyr at de som snakker med uavhengige journalister vil bli straffeforfulgt, sier hun til VG.

I mars innførte det russiske parlamentet en ny lov som kan gi 15 års fengsel for å ytre seg kritisk til krigen.

Rustamova mener Russland har lyktes med sin propaganda, hvor krigen konsekvent omtales som en «en militær spesialoperasjon», og ikke en krig, ved å forby uavhengige medier, og true og forfølge folk som taler Putin imot med fengsel, med propaganda talkshows og påstander om biokjemiske våpenproduksjon i Ukraina og naziforfølgelse.

STENGTE DØRER: Russere møter stengte butikker på kjøpesentrene i St. Petersburg i Russland, her 24. mars 2022.

Må endre livsstil

Rustamova tror stadig flere høytstående russere blir mer Putin-vennlige.

– De har ikke lenger noen vei ut. Den økonomiske nedgangen i Russland vil fortsette. Om en måned vil de kjenne enda mer på den.

For hver dag som går innser også eliten at de ikke har noen vei ut. Deres videre liv vil være i Russland, tror hun, og forteller at mange av disse menneskene ikke trodde at Putin ville gå til krig. De var sjokkerte og frustrerte. De vil ikke at livene deres skal endre seg, men de skjønner at det nå ikke er noen vei tilbake.

De må planlegge for et liv i Russland, i mange år fremover.

– Selv om det skulle bli fred, vil livet deres aldri bli det samme. De pleide å sende barna sine til skoler i utlandet, de reiste på ferier til villaene sine i Europa. Det kan de ikke lenger gjøre. Skal de opprettholde sin levestandard, i Russland, må de holde seg inne med Putin. De må demonstrere sin lojalitet. Hvis ikke har de ingenting, sier hun og legger til.

– Jeg sier ikke dette med empati, bare som et faktum.

PLIKT ELLER FRYKT: – Mange russere ser det som en patriotisk plikt å leve gjennom de harde tidene som kommer, sier russlandforsker Hanna Notte.

– Etter Farida Rustamova siste artikkel om russernes reaksjoner på sanksjonene og støtten til Putin ble publisert, har flere i Russland kontaktet meg og sier at det er akkurat det som skjer, sier Russland-forsker Hanna Notte, ved The Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation til VG på telefon fra Frankfurt.

Notte tror at oppslutningen om Putin blant elitene og i de store byene øker fordi de ikke lenger ser noe alternativ til regimet.

– Toget har gått, den eneste måten å overleve på nå, hvis de skal beholde jobbene sine og opprettholde en viss levestandard, er å finne sin plass i denne nye virkeligheten, sier Notte som har base i Tyskland og Wien.

Lørdag skrev også New York Times om hvordan vinden har snudd i Russland. De skriver at meningsmålinger og intervjuer tyder på at russere nå godtar Putins påstand om at landet deres er under beleiring fra Vesten – og at de ikke hadde noe annet valg enn å angripe. Krigens motstandere har forlatt landet eller tier.

Sist uke viste en ny meningsmåling fra det såkalte uavhengige meningsmålsbyrået Levada, at Putins støtte har økt fra 69 prosent i januar til 83 prosent. 81 prosent sa at de støttet krigen.

Påvirket av frykt

Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver og Russland-ekspert i Den norske Helsingforskomité mener de russiske meningsmålingene må leses med skepsis.

– Vi må huske på at propagandaen gjennomsyrer all informasjon i Russland nå, og at mange uttaler seg av uvitenhet og i frykt. Også Rustamovas kilder snakke for å sikre seg selv og familien, sin egen fremtid, sier Sangadzhieva til VG.

Russlandeksperten mener man heller ikke kan se bort ifra at det som nå lekker ut av informasjon, er en del av Putins propaganda.

– At russerne nå forener seg rundt Putin, mot vesten, er et narrativ Putin ønsker å spre. Rustamova og andre uavhengige journalister kan bli brukt til å spre dette budskapet, sier Sangadzhieva.

PROPAGANDAOFRE: Inna Sangadzhieva, seniorrådgiver og russlandekspert i Den norske Helsingforskomité tror russernes uttalelser handler mye om frykt.

Men også hun får meldinger om at oppslutningen rundt Putin øker i Russland.

– Basert på det jeg hører fra mine kilder ser man nå en tendens, som varslet, at vestlige sanksjoner blir fremstilt for vanlige russere som et angrep på Russland. Nå samler stadig flere i den russiske eliten – økonomisk som politisk – seg rundt Putin, sier Sangadzhieva, men legger til:

– Men dersom russere kunne snakke fritt – uten frykt – tror jeg de fleste moderne russere ville svart at de bare vil ha et normalt liv – som oss i Vesten, med fungerende institusjoner, TikTok, McDonalds og fred.

POPULÆR MATKJEDE: Også McDonalds har sett seg nødt til å stenge på et kjøpesenter i Moskva. Bildet er tatt 23. mars 2022.

Føler seg forlatt

Mange unge russere føler seg fanget, sier Rustamova til VG.

– De mest frustrerte er 35-40-åringen1e, de har tapt alt de har bygget opp. Noen føler seg forlatt og sinte på sine medborgere som har forlatt landet og som etter deres mening prøver å lære dem fra utlandet hvordan de skal leve og hvordan de kan styrte regimet. Men hvordan skal de gjøre det når du blir kastet i fengsel bare for å gå ut på gaten med en papirlapp i hånden, mistenkt for å demonstrere?

«Det er uutholdelig å bli, men det er umulig å slutte og dra, fordi ingen vil slippe meg ut av landet», sier en ung mann hun har snakket med.

– De kan ikke dra, for hvis du sier opp eller nekter å jobbe i krigstid, vil du være en forræder, sier Rustamova.

– Og alle vet hva Putin gjør mot forrædere.

Lever i frykt

De to siste årene hun bodde i Russland var hun redd.

– Hver gang jeg hørte en lyd i oppgangen, det er mulig jeg overdrev, men jeg følte meg aldri trygg. Da krigen startet bestemte jeg meg for aldri å dra tilbake til Russland nå som den reelle faren for å havne i fengsel eller bli fysisk straffet har økt betraktelig, sier hun og understreker at krigen først og fremst er Ukrainerens tragedie.

Fra hemmelig adresse i utlandet føler hun seg tryggere.

– Men jeg vil aldri føle meg trygg så lenge ting er som de er.