ANGREPET: En kvinne i Upplands-Bro i Sverige ble torsdag morgen angrepet med kniv og hammer.

Politiet om kvinne drept i Sverige: Angrepet av kollega med hammer og kniv

Torsdag morgen ble en kvinne angrepet av en annen kvinne med hammer og kniv i Upplands-Bro i Sverige. Kvinnen døde som følge av skadene. Ifølge Aftonbladet var kvinnene kollegaer.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: Nå nettopp

Politiet etterforsker saken som drap, skriver avisen. De fikk melding om hendelsen ved 7-tiden torsdag morgen.

Den skadede kvinnen ble fraktet til sykehuset og døde der som følge av skadene. Hendelsen er klassifisert som drap og kvinnen som angrep er pågrepet.

Politiet jobber nå ut ifra en teori om at kvinnene var kollegaer og at den pågrepne kvinnens motiv var at kollegaen skulle ha spredt løgner på om henne på jobb, ifølge opplysninger til Aftonbladet.

ETTERFORSKER DRAP: Politiet har pågrepet en kvinne og har klassifisert hendelsen som drap.

– Kvinnen er død og vi etterforsker drap. Fornærmede er en kvinne, det er også personen vi pågrep, sier Daniel Wikdahl, pressetalsmann i politiet.

Politiet bekrefter at kvinnene kjente hverandre fra før.

Angrepet skjedde utendørs og det skal ha vært vitner på stedet.

Etter angrepet satte den nå pågrepne kvinnen seg i bilen sin og forlot åstedet, men tok selv kontakt med politiet ikke lenge etter.

– Hun hadde forlatt stedet med bil, men dro ikke så langt og tok selv kontakt med oss. Pågripelsen var helt udramatisk, sier Wikdahl.