EXIT RUSSLAND: Den russiske familien har reist et døgn med buss og taxi til Storskog, blitt møtt av en pirattaxi på norsk side av grensen, og nå er de på vei videre mot Oslo fra Kirkenes.

Hit kommer russere for å omgå flyforbudet

KIRKENES (VG) Stengte luftrom til tross, reiselystne russere har funnet en alternativ rute ut i verden - i bil til Kirkenes.

Publisert: Nå nettopp

Hun kommer hastende med en blå skolesekk i hver hånd ut av passkontrollen på den snøkledde grensestasjonen på Storskog. Den spede kvinnen i starten av trettiårene har to smågutter på slep og løper bort til en privatbil som er parkert rett utenfor tollen.

« Er du Natalia?» Spør kvinnen sjåføren på russisk, som bekrefter, og åpner opp døren for den lille familien.

På Høybuktboen flyplass i Kirkenes treffer VG tobarnsmoren igjen.

Hun ønsker ikke å ha navnet sitt på trykk, men forteller VG om reisen hun er på sammen med sine to sønner. Den har Oslo som endedestinasjon.

– Det er ganske komplisert å fly fra Russland nå, sier hun og sukker.

Tidligere ville hun tatt fly fra St Petersburg til Oslo, men på grunn av krigen er internasjonale flyvinger kansellert. Dermed ble denne melkeruten, via Kirkenes, en løsning.

– Det gikk veldig greit. Vi gleder oss til å komme frem til søsteren min i Oslo, sier kvinnen, mens de to små guttene surrer utålmodig rundt henne før boarding.

STORSKOG: En jevn strøm av besøkende kommer over den norsk-russiske grensen.

Stengte luftrom

På grunn av Russlands krigføring i Ukraina har de fleste internasjonale flyselskap innstillt sine flyvninger til og fra Russland. Dessuten får ingen russiske fly ta av, lande eller fly over EU og andre vestlige land.

En flytur mellom Oslo og Moskva tok før Ukrainakrigen 2,5 timer, men nå viser et kjapt søk på nettet at man på en tilfeldig valgt dag må beregne mellom 13 og 39 timer på ruta, fordi man må fly den ulogiske og svært dyre veien via Istanbul eller Dubai, som er de eneste knutepunktene for flyvinger til Russland nå.

Men det finnes en annen rute, som innebærer å krysse russergrensen ved Storskog i bil.

Kirkenes-veien å unngå sanksjonerte fly på er tydelig kjent helt til toppen: Da det russiske skilandslaget som ble utestengt fra norske renn reiste tilbake til Russland, dro de via Kirkenes.

HEKTISK: Aleksander Kotelnikov (42) tilbyr drosjetjenester over grensen til Russland i selskapet Murmansk Transfer.

Grenseoverskridende taxi

Hver eneste dag står Aleksander Kotelnikov (42) klar for oppdrag mellom Kirkenes og Murmansk. Det er gode tider for firmaet hans Murmansk Transfer, forteller han fornøyd til VG.

– Jeg har flere passasjerer nå enn før den 24.februar. Nå kommer de som vanligvis ville flydd Oslo- Moskva hit til Kirkenes, så kjører vi dem over grensen til Murmansk, og så flyr de innenriksfly til Moskva videre derfra, forteller sjåføren til VG.

Ifølge han finnes det kun to logiske valg for en som vil fly til Russland fra utlandet nå: Via Istanbul, eller via Kirkenes.

Alexander, som har bodd i drøye ti år i Norge, understreker at alle passasjerer han kjører har papirene som kreves fra hvert land, i orden. Han selv også har en hel mappe full av sertifikater og tillatelser på både norsk og russisk.

SCHENGEN: Russere som krysser grensen må ha Schengenvisum, dobbelt statsborgerskap eller grenseboerbevis.

Pirattaxi

Russiske Kotelnikov hører til fåtallet som har et lovlig registrert selskap for transport over landegrensen.

Sosiale medier er fulle av sjåfører som tilbyr pirattaxiturer mellom Kirkenes og Murmansk til «pris som kan diskuteres».

VG har snakket med flere av dem, som alle sier de opplever en økt pågang av passasjerer nå de siste ukene.

«Det er mest russere som reiser, noen skal på forretningsreise, andre har boliger å ta seg av, mens noen skal besøke slekt», skriver en av dem, til VG via WhatsApp.

Alexanders Kotelnikovs passasjerer er ofte russiske statsborgere som bor i utlandet, og vil besøke slekt i Russland. Han hjelper dem også med det de måtte trenge av hjelp til å organisere transport videre, forteller han til VG.

VG har forsøkt å finne ut om det er større pågang på rutene Oslo-Kirkenes nå, enn før Russlands invasjon av Ukraina, men Avinors tall for mars foreligger ikke ennå, mens SAS ikke offentliggjør sine passasjertall på enkeltruter.

TOMMEL OPP: Ayas, Ramiz og Valentin gleder seg til to uker i Norge.

Ved Storskog grensestasjon glitrer påskesola over Pikevatnet i det en minibuss med glade russiske menn ruller inn på norsk side.

Dima er først ut og tenner en røyk. Han smiler og gleder seg til det som skal bli hans første møte med Tromsø om noen timer. Passasjerene i minibussen er sveisere som har to ukers oppdrag i Nordens Paris.

« Enkelt, var det, å fikse tillatelser var ikke noe problem», sier de til VG.

Den eldste av dem, Valentin, har mange spørsmål om kollektivtrafikken i Tromsø. « Høres dyrt ut», sier han, «har de honnørbilletter?»

Russerne synes det er bra å få kommet seg ut i verden nå.

– Vi er glad i folk. Du vet, folk er ikke det samme som politikere, sier en av dem, Ayas, til VG.

VENTER: Rune Georg Guttormsen fra Karasjok venter på norsk side av grensen på kona som har vært på familiebesøk i Russland.

Opphevet restriksjoner

To år med pandemi har gjort at trafikken er tatt kraftig ned.

Russiske myndigheter har fortsatt enkelte inn- og utreiserestriksjoner for russiske borgere, og innreiserestriksjoner for andre lands borgere.

Norge, derimot, har nå opphevet alle innreiserestriksjoner som følge av pandemien, og dermed kan alle fra Russland med gyldige innreisedokumenter til Schengen, det vil si visum, oppholdstillatelse eller grenseboerbevis, reise inn til Norge, skriver Finnmark politidistrikt i en e-post til VG.

VELKOMMEN: Restriksjonene som var under pandemien er nå opphevet fra Norges side