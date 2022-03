Dmitrij Kiseljov fotografert sammen med Vladimir Putin i forbindelse med en konferanse i Vladivostok i 2018.

Norsktalende TV-profil ettersøkt i Ukraina - risikerer livsvarig fengsel

Mannen som ofte omtales som Vladimir Putins «propagandasjef» – og som snakker norsk – skal ifølge ukrainsk etterretning ettersøkes internasjonalt gjennom Interpol.

Dmitrij Kiseljov (67) har et eget nyhetsmagasin på den russiske statskanalen «Rossija» hver søndag – og er også direktør for nyhetsbyrået «Rossija Sevodnja».

Den ukrainske etterretningstjenesten SBU melder på Facebook at Kiseljov - samt journalisten Olga Skabejeva - er siktet for å ha oppfordret til brudd på Ukrainas territorielle integritet.

De to journalistene risikerer livsvarig fengsel, ifølge meldingen som er lagt ut.

Det heter at «propagandistene» Kiseljov og Skabejeva lenge har vært i søkelyset til den ukrainske sikkerhetstjenesten.

SBU skriver at bakgrunnen for anklagene er deres «nylige handlinger og opprop om krig i Ukraina». De peker spesielt på en sending der de to skal ha tatt til orde for en endring av Ukrainas territoriale grenser.

TV-STJERNE: Dmitrij Kiseljov er en av Russlands mest kjente programledere. Han har et eget program på statskanalen Rossija hver søndag kveld.

– Skabejeva og Kiseljov er informert om mistanken på den måten som loven foreskriver. De vil i nær fremtid bli satt på den internasjonale etterlysningslisten, heter det.

Lørdag forekommer ikke etterlysninger av dem på Interpols offisielle liste.

– Det betyr at begge blir innestengt på russisk territorium. Hvis de ønsker å reise til minst et av de siviliserte landene, vil de umiddelbart bli arrestert av Interpol, står det i meldingen fra SBU.

Nyhetsbyrået RIA melder at Kiseljov tidligere har kommentert påstandene fra ukrainsk side.

«Ifølge ham bekrefter dette bare at myndighetene i Kyiv lever i en slags virtuell verden av smertefulle illusjoner», skriver RIA, og siterer videre Kiseljov på at «den ukrainske staten har brakt seg selv i en slik grad av sårbarhet at den føler seg truet av en journalist».

Under sanksjoner

Den 17. februar i år, en uke før Russlands invasjon av Ukraina, plasserte det Ukrainske kulturdepartementet Kiseljov på en liste over «personer som er en trussel mot nasjonal sikkerhet».

Listen består av en rekke kulturpersonligheter og innebærer et forbud mot å vise dem på statlige TV-kanaler i Ukraina.

Dmitrij Kiseljov ble satt på sanksjonslistene allerede etter annekteringen av Krim i 2014. Samme sommer hadde han planlagt å dra til Norge på ferie:

– Vi og barna har planlagt å kjøre bil fra Murmansk til Nord-Norge. Vi har leid en hytte i Viking-bosettingen Gjesvær med bare 150 innbyggere for å vise barna midnattssol, fuglefjell og seler. Vi har allerede betalt for leien, sa Kiseljov til Izvestija den gang.

– For én som er hundre prosent venn av Norge og rammes av norske sanksjoner som forsøker å begrense ytringsfriheten: Kjempebra! Jeg synes ikke dette er særlig gjennomtenkt, uttalte han til Izvestija i 2014.

Snakker norsk

Dmitrij Kiseljov lærte norsk i det gamle Leningrad under den legendariske norskprofessoren der, Valerij Bjerkov.

– Kiseljov er president Vladimir Putins ubestridt mektigste mann på fjernsynet, skrev Russland-kjenneren og tidligere NRK-reporter Hans-Wilhelm Steinfeld i et innlegg i VG i 2017.

Steinfeld har også beskrevet sitt vennskap med Kiseljov i boken «Putin».

– Dima forble min venn, lot seg stadig intervjue av Dagsrevyen og Urix i NRK av meg, og da styrte han unna de mest outrerte utsagnene sine. Men på egen skjerm ble han stadig mer negativt innstilt til liberale verdier, skrev Steinfeld i VG.

I dag melder Steinfeld dette til VG:

– Kiseljov var en viktig regimekritisk TV-journalist både under blodbadet i Vilnius i januar 1991 og ved statskuppet mot Gorbatsjov i august 1991. Men siden forandret han seg.

– Mitt inntrykk er at Kiseljov fremdeles er en av de aller mest synlige propagandistene, sier forfatter og forlagsredaktør Bernhard Mohr, mannen bak boken «Hvorfor stemmer russerne på Putin?».

Mohr understreker at Dmitrij Kiseljov har en «veldig konfronterende og tabloid stil».

– Det er russisk propaganda på høyoktan.

– Kiseljov har hver søndag kveld programmet «Vesti Nedeli» der den siste ukes nyheter oppsummeres. I det formatet blir propagandaen ekstra synlig. Det går i de klassiske rammefortellingene når han snakker om at det foregår et folkemord på russere i Donbas, at Ukraina må renses for nazister og at USA og Vesten driver med «fake news». Sist søndag handlet det veldig mye om å rense Ukraina for nazismen og at Russland har fremgang i sin såkalte «spesialoperasjon», forteller Bernhard Mohr.

PS: Ifølge Wikipedia har Kiseljov aner til Vest-Ukraina på morssiden og var i tiden 2011–2013 leder av den ukrainske kulinariske eliteklubben Skovoroda, oppkalt etter den ukrainske filosofen Hryhoriy Skovoroda.