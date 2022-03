GODE BUSSER: Vladimir Putin og Dmitrij Medvedev (t.h.) på vei til et regjeringsmøte i 2020.

Medvedev om USA: − Ikke lenger jordens herskere

Mannen som i mange år kjørte «tandem» med Vladimir Putin, tidligere president Dmitrij Medvedev (56), mener at tiden er ute for USA som klodens hersker.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med nyhetsbyrået RIA og propandakanalen RT sier Medvedev, som nå er nestleder i det mektige russiske sikkerhetsrådet, følgende:

– Det er slutt på den en-polare verden. Amerikanerne er ikke lenger planeten jordens herskere, sier Dmitrij Medvedev ifølge RIA.

Han har vært en del av «Team Putin» helt siden 2003 og overtok som president i 2008 da Putin etter den daværende konstitusjonen ikke kunne stille til valg. I 2012 byttet de roller slik at Putin igjen ble president og Medvedev ble statsminister, en rolle som han hadde helt fram til 2020.

Hele intervjuet med Medvedev skal ikke publiseres før lørdag, men i smakebitene som nå er lagt ut, snakker han blant annet om «russofobi» og hvordan Vesten har straffet Russland som følge av invasjonen i Ukraina.

«Russofobi»

Dmitrij Medvedev kom med en del av de samme oppfatningene i et innlegg på Telegram for en uke siden.

Han skrev da at Moskva har makt til å sette verdens fremste supermakt på plass og anklaget Vesten for å ha satt i gang forferdelig «russofobisk komplott» for å rive Russland fra hverandre.

– Det vil ikke fungere - Russland har makten til å sette alle våre frekke fiender på deres plass, skrev den tidligere presidenten.

Medvedev ble tidligere regnet som en liberaler i Putins innerste sirkel, men han har de siste ukene fremstått som en av «hardlinerne» i Moskva.

Tidligere torsdag uttalte Putins rådgiver Vladimir Medinskij at Russlands eksistens står på spill.

Han mente at landet står for sin største utfordring noen gang.

– Selve eksistensen til Russland står på spill i dag, sa Putin-rådgiveren ifølge RIA og RT.

– Nato har aldri vært mer samlet enn i dag

Store deler av verdenssamfunnet har fordømt Russlands invasjon av nabolandet Ukraina. Torsdag stemte generalforsamlingen i FN for en resulusjon der de stiller Russland til ansvar for de humanitære lidelsene i Ukraina, og der de krever at krigen stanses umiddelbart.

Det har også vært intens diplomatisk aktivitet i Europa denne uken, der blant annet både Nato, EU og G7-landene har toppmøter.

– NATO har aldri vært mer samlet enn i dag, sa USAs president Joe Biden etter å ha deltatt på toppmøtene både i NATO og G7 i Brussel.

Biden ble spurt om USA ville bli trukket inn i krigen i Ukraina om Russland bruker kjemiske våpen.

– Vi kommer til å reagere om han bruker det. Responsen art vil avhenge av brukens art, svarte USAs president.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg uttalte torsdag at «Putin har gjort en stor tabbe ved å starte en krig mot en uavhengig nasjon».

– Fakta er at vi står i møte med den mest alvorlige sikkerhetskrisen på en generasjon, og derfor må NATO, sa Stoltenberg i Brussel.