APPLAUDERER: Roman Abramovitsj fotografert under en Chelsea-kamp i 2015.

Mysteriet rundt Abramovitsj – avvises av både Russland og Ukraina

Ble Chelsea-eier Roman Abramovitsj (55) virkelig forgiftet? Talsmennene til de to presidentene, Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin, avviser nyheten som kom mandag.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Der het det at Abramovitsj skal ha blitt forgiftet under et møte i Kyiv. Tre personer viste tegn på forgiftning etter å ha deltatt på fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina, hevdet The Wall Street Journal og Bellingcat. De to andre var ukrainere.

Tirsdag dukket Abramovitsj opp under fredsforhandlingene i Istanbul, og oligarken skal ifølge Kreml være godkjent av begge parter som en mellommann.

Men forgiftningen blir ikke bekreftet av noen av de to presidentene.

Mikhail Podoljak, rådgiver Ukrainas president Zelenskyj, sier ifølge Meduza : – Det er mye spekulasjoner, ulike konspirasjonsteorier og elementer av spill om informasjonen. Derfor gjentar jeg at medlemmene av forhandlingsgruppene jobber som vanlig.

Putin-talsmann Dmitrij Peskov sier ifølge Tass : – Dette er en del av informasjonskampanjen, en del av informasjonssabotasjen, en del av informasjonskrigen. Disse rapportene samsvarer absolutt ikke med virkeligheten, det har allerede vært uttalelser fra representanter for den samme Abramovitsj. Og nå ser dere hele delegasjonen på TV-skjermene fra Istanbul.

– Dette er merkelig, innrømmer Aage Borchgrevink, avdelingsleder i Helsingforskomiteen og Russland-ekspert.

– Bellingcat er både troverdige og skikkelige, noe jeg vanligvis stoler på. Men dette er merkelige opplysninger.

Prøver å selge Chelsea

Roman Abramovitsj har i stor grad holdt seg unna publisitet de siste årene, men den siste tiden har det vært desto større oppmerksomhet rundt ham:

Så hva er egentlig Roman Abramovitsj' rolle nå? VG spør Jardar Østbø, som er professor ved Institutt for forsvarsstudier.

– Han har vært til stede i forbindelse med forhandlingene mellom Russland og Ukraina, og har blitt presentert som en slags megler. Samtidig er det ganske klart at han representerer Russland, selv om det er en uoffisiell rolle.

– Til nytte for regimet

– Har han vært en tro Putin-venn – og begge tjent mye penger på det?

– Jeg tviler på om han kan ses på som en personlig venn av Putin. Abramovitsj er en overlevende oligark fra Jeltsin-perioden – en av dem som hjalp Putin til makten – men for å fortsette å drive forretninger under Putin har han vært avhengig av å være til nytte for regimet.

Østbø nevner spesielt at Abramovitsj saksøkte forfatteren Catherine Belton for hennes bok «Putin’s people».

– Han saksøkte henne for å hevde, basert på anonyme kilder, at han i flere tilfeller har handlet på ordre fra Putin og har fungert som Putins kasserer i lyssky finansoperasjoner. Uansett er det ingen oligarker som får fortsette å være oligarker uten Putins nåde.

– Hvorfor er Abramovitsj i møte med Tyrkias president Erdogan – og tydeligvis ganske nær forhandlingene i Istanbul?

– Det er vanskelig å tenke seg at han ikke har fått instruks fra Kreml.

Tjente milliarder

Roman Abramovitsj er ifølge Forbes god for 67 milliarder kroner.

– Abramovitsj var en av karene som på 1990-tallet fikk kjøpt selskaper fra Sovjet-tiden for en billig penge da de skulle auksjoneres til private. Sammen med Jeltsin-vennen Boris Berezovskij kjøpte han oljeselskapet Sibneft for en brøkdel av den virkelige verdien. Derfor kunne de tjene milliarder av kroner på denne handelen, forklarer Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen.

– Kan det være riktig at Abramovitsj nå er blitt Ukrainas mann?

– Det ville være veldig rart ...