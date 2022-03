Overlevde teaterbombingen: − Ruinene er enorme

Minst 130 personer har blitt reddet ut fra det utbombede teateret i Mariupol. - Jeg har en hodeskade, men jeg er i live, forteller en kvinne som overlevde angrepet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er Radio France som har fått tak i en av de overlevende etter teaterbombingen.

– Jeg har en hodeskade, men jeg er i live, forteller kvinnen ved navn Olga til kanalen.

Kanalen skriver at kvinnen skal være i sjokk, og at hun kun husker bruddstykker av det dramatiske bombeangrepet.

Det ble tidligere torsdag kjent at tilfluktsrommet til teateret som ble bombet onsdag kveld var intakt - og at det var overlevende.

– Jeg kan ikke fortelle hva som skjedde. Jeg husker ikke, sier kvinnen.

Hun forteller at hun oppholdt seg i en del av teateret som ble mindre rammet, og at hun ble reddet ut av bygningen sammen med sin mor og to barn.

Mannen hennes skal fremdeles befinne seg i ruinene.

– Jeg så etter ham overalt, men ruinene er enorme. Du kan ikke gjøre noe. Der han var er alt ødelagt, sier hun til kanalen.

Minst 130 reddet ut så langt

Lokale myndigheter har uttalt at de ikke har oversikt over skadeomfanget eller antall dødsfall eller overlevende. Det pågår nå både rednings- og opprydningsarbeid på stedet.

– Rundt 130 personer har allerede blitt reddet. Dette er et ekte mirakel, skriver Ukrainas visestatsminister Olga Stefanyshyna på Facebook.

Hun kaller det «gode nyheter som vi så sårt trenger».

Parlamentsmedlem og tidligere ordfører i Donbass, Sergiy Taruta, sier til Kanal 24 at redningsmannskaper skal ha klart å få tilgang til en av tilfluktsrommets utganger, slik at de overlevende skal ha kommet seg ut.

Det skal imidlertid ikke være noe informasjon om tilstanden til de overlevende på nåværende tidspunkt.

Varaordfører Serhiy Orlov estimerte at mellom 1000 og 1200 personer hadde søkt tilflukt inne på teateret da det ble bombet, blant dem flere kvinner og barn, uttalte han onsdag kveld til BBC.

«Et monster»

Et satellittbilde fra selskapet Maxar, publisert via Reuters onsdag, viste at noen hadde skrevet ordet «barn» på bakken med store hvite bokstaver for å varsle om at barn søkte tilflukt inne i teateret.

Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov kaller torsdag piloten som bombet teateret for «et monster».

Han uttalte til Europaparlamentet at piloten skal ha sluppet bomben på tross av at bygningen hadde ordet «barn» skrevet med store bokstaver på utsiden.

– Piloten i flyet har sett disse ordene, og bombet teateret likevel, sier parlamentsmedlem Dmytro Gurin til BBC torsdag.

Han sa også at det var tegn til at de fleste som oppholdt seg i bygningen skal ha overlevd.

Gurin, som selv har sine foreldre fanget i den beleirede byen, sier at det er krevende å få informasjon fra stedet, fordi så mye av infrastrukturen i byen har blitt ødelagt som følge av de massive angrepene.

– Det er ikke noe teater lenger, som jeg kjenner det, det er bare rester av bygningen. Vi kjenner fremdeles ikke til antall døde, sier han til avisen.

Bildet ble tatt 14. mars, opplyser Reuters. Den hvite teksten er ordet «barn» oversatt fra russisk.

Det russiske forsvarsdepartementet har benektet at de har gjennomført luftangrep i Mariupol i løpet av onsdagen, og har hevdet at det er den ukrainske Azov-bataljonen som stod bak angrepet, ifølge det russiske myndighetskontrollerte nyhetsbyrået TASS.

– Dette er terror

Luftangrepet har møtt massiv fordømmelse, og rådgiver i innenriksdepartementet i Ukraina, Anton Herasjtsjenko, betegnet bombingen som terror i en tekstmelding til VG onsdag kveld.

– Okkupantene slapp en veldig kraftig bombe på teateret i Mariupol. Det var forsvarsløse mennesker som gjemte seg i denne bygningen. Antallet ofre kan være enormt. Dette er terror, skrev han.

Mariupol har vært beleiret over lengre tid og russiske styrker har utført kraftige artilleri- og bombeangrep mot byen.

Det har de siste dagene vært gjort flere forsøk på å opprette humanitære korridorer slik at sivile kan forlate byen, men det har vært krevende og flere skal ha blitt beskutt mens de forsøker å flykte.

Torsdag sier det internasjonale Røde Kors-teamet til VG at de har kommet seg ut av byen, etter fire mislykkede forsøk på å evakuere.

– De har følt seg fanget, sier seniorrådgiver Torben Bjørke-Henriksen til VG.