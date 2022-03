HACKET PÅ DIREKTEN: Under nyhetsankerne på den ukrainske kanalen ruller en tekst som hevder at president Zelenskyj har overgitt seg til russerne.

Utsatt for hacking og «deepfake»

En falsk video av president Volodymyr Zelenskyj spres i sosiale medier, og en ukrainsk nyhetskanal hevder de ble utsatt for hacking.

Av Espen Moe Breivik

Det er åpenbart at krig ikke bare foregår på bakken, men også over nettet.

Onsdag ble en direktesending fra TV-kanalen Ukraina 24 utsatt for russisk hacking. Det hever i alle fall det ukrainske mediet Pravda.

Under et intervju på kanalen kan det virke som at de to nyhetsankrene får beskjed om at noe er galt. De avbryter og sier at de har tekniske problemer.

Nederst på skjermen ruller nemlig en tekst som hevder at president Zelenskyj har overgitt seg.

Nettsiden også nede

I etterkant av hendelsen skrev kanalen en advarsel på sin Facebook-side der de sier at tv-sendingen og nettsiden deres har blitt hacket.

Natt til torsdag er nettsiden deres fremdeles nede.

På en arkivert versjon av siden kan man se at noe av den samme teksten som dukket opp på sendingen også vises på nettavisen deres.

Falsk video av Zelenskyj

Problemene til TV-kanalen er ikke det eneste som skaper kaos på nett.

En falsk, såkalt «deep fake»-video av Volodymyr Zelenskyj spres i sosiale medier.

I klippet ser man et manipulert ansikt og hører en stemme som ligner på presidentens.

«Kjære ukrainere. Kjære forsvar. Å være president var ikke så lett», slik starter den falske presidenten før han sier at han bestemt seg for å overgi Donbass.

«Det er på tide å se sannheten i øynene. Det gikk ikke. Det ble bare verre. Mye verre», fortsetter en noe uproporsjonal «Zelenskyj».

Avslutningsvis sies det: «Jeg råder dere til å legge ned våpnene og fra tilbake til familiene deres. Du bør ikke dø i denne krigen. Jeg råder deg til å leve, jeg kommer til å gjøre det samme».

Flere medier har oversatt videoen.

Etter selv å ha blitt utsatt for en lignende forfalskning, skrev også Ukraina 24 om videoen på sin Facebook-side. «DETTE ER FAKE! FORFALSKET», advarer de.

«Barnslig provokasjon»

Zelenskyj la selv ut en video på sin Telegram-kanal hvor kan kalte det for en «barnslig provokasjon».

– Når det gjelder den siste barnslige provokasjonen, der jeg angivelig tilbyr å legge ned våpnene ... Jeg kan kun tilby det russiske militæret å legge ned våpnene – og reise hjem, sier han.

Fjernet fra Facebook

Selskapet Meta, som eier Facebook, Instagram og WhatsApp, har nå fjernet videoen og varslet andre sosiale medier, skriver sikkerhetssjef Nathaniel Gleicher på Twitter.

– Tidligere i dag identifiserte og fjernet vi en deepfake-video som skulle vise president Volodymyr Zelenskyj gi en uttalelse som han aldri har gitt, skriver Nathaniel Gleicher, sikkerhetssjef ved Meta på Twitter.

Også Twitter har gjennom natten fjernet flere versjoner av den falske talen.