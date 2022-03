Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia i fredagens møte i FNs sikkerhetsråd.

USAs FN-ambassadør hardt ut mot Russlands «konspirasjonsteorier»

NEW YORK/OSLO (VG) Russland fortsatte å fremsette påstander om at Ukraina har et biologisk våpenprogram. – Dyp bekymring for at Russland innkaller til dette møtet som en falskt flagg- operasjon, mener USAs FN-ambassadør.

Publisert: Nå nettopp

– Vi tror fortsatt at det er mulig at Russland planlegger å bruke kjemiske eller biologiske våpen mot Ukraina, uttaler FN-ambassadør i USA, Linda Thomas-Greenfield.

Fredag var medlemmene av sikkerhetsrådet nok en gang kalt sammen for å diskutere situasjonen i Ukraina.

Under møtet i forrige uke, brukte Russlands utsendte, Vassily Nebenzia, store deler av sin taletid på å spre udokumenterte påstander om at det ukrainske militæret og regjeringen bygger biologiske våpenprogram – med støtte fra blant annet USA.

Fredag brukte Nebenzia mye av tiden på å fremsette mange av de samme påstandene.

– Vi har en dyp bekymring for at Russland har innkalt til dette møtet som en falsk flagg-operasjon, sier Thomas-Greenfield.

– Har løyet

USAs ambassadør sier at de ikke kommer til å anerkjenne det hun betegner som «konspirasjonsteorier» fra Russland.

– Vi vil minne verden om at Russland gjentatte ganger har løyet til dette rådet de siste ukene. På tross av alle lovnader om at de ikke skulle invadere Ukraina, at de var interessert i diplomati. Jeg spør: Hvor er de 100.000 troppene som stod ved grensen til Ukraina?

Under forrige ukes møte uttalte USA at amerikanske myndigheter tror Russland kan bruke møtene til attentater som en del av en iscenesatt hendelse eller en falskt flagg-operasjon.

FN ikke kjent med biologiske våpenprogram

Russland gjentar også sine påstander om at det påståtte biologiske våpenprogrammet var støttet av USAs forsvarsdepartement.

I introduksjonen av forrige ukes møte ble det informert om at FN ikke er kjent med biologiske våpenprogram.

Blant de udokumenterte anklagene er at ukrainske laboratorier har studert muligheten for å spre farlige bakterie- og virusinfeksjoner med fugler, flaggermus, parasitter, lopper og lus.

I den anledning kommer Nebenzia fredag også med flere eksempler på sykdommer som på mystisk vis skal ha oppstått i utbryterregionene Donetsk og Luthansk i Ukraina.

– Da den biologiske våpenkonvensjonen ble besluttet, håper vi verden ville få bort de biologiske truslene som er skapt av mennesker – at vi forsto risiko ved å bruke biologiske våpen og slutte å utvikle dem. Dessverre har vi grunn til å tro disse håpene ikke er oppfylt, uttalte Russlands FN-ambassadør Vassily Nebenzia under forrige ukes møte.

– Et påskudd for ytterligere eskalering

Albanias ambassadør Ferit Hoxha avviser blankt Russlands påstander om biologiske våpen i Ukraina.

– FN er ikke kjent med påståtte biologiske eller biokjemiske våpen i Ukraina. Så hva gjør vi her denne morgenen? Diskuterer ikke-eksisterende biologiske våpen utviklet i ikke-eksisterende laboratorier finansiert av ikke-eksisterende programmer?

– Russlands anklager er ikke troverdig, konstaterte Hoxha.

Han anklager videre Russland for å forsøke å spre frykt om biologiske våpen for å unngå oppmerksomhet rundt sine «kriminelle handlinger» i Ukraina.

– Russland bruker denne forvirringstaktikken som et påskudd for ytterligere eskalering, sier han.